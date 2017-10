Stasera in tv: "Un marito di troppo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 17 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone Un marito di troppo (The Accidental Husband), commedia romantica del 2009 diretta da Griffin Dunne (Innamorati cronici) e interpretata da Uma Thurman, Colin Firth e Jeffrey Dean Morgan.





Cast e personaggi

Uma Thurman: Emma Lloyd

Colin Firth: Richard Bratton

Jeffrey Dean Morgan: Patrick Sullivan

Sam Shepard: Wilder

Isabella Rossellini: Mrs. Bollenbecker

Kristina Klebe: Katerina Bollenbecker

Lindsay Sloane: Marcy

Justina Machado: Sofia

Keir Dullea: Karl Bollenbecker

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Emma Lloyd

Francesco Prando: Richard Bratton

Roberto Pedicini: Patrick Sullivan

Ennio Coltorti: Wilder

Domitilla D'Amico: Marcy





La trama

In quel di New York il vigile del fuoco Patrick Sullivan (Morgan) si ritrova senza promessa sposa a causa di una telefonata fatta da quest'ultima ad una psicologa di un programma radiofonico dal titolo Real Love, programma condotto dalla dottoressa Emma Lloyd (Thurman).

Emma invita la donna a riflettere bene prima di fare un passo così importante instillando in lei un dubbio che la spinge ad annullare il matrimonio con Patrick.

Deciso a vendicarsi il Patrick furioso scopre che anche la bella e zelante dottoressa è in procinto di convolare a nozze e grazie ad un esperto hacker informatico modificherà il suo stato civile così da far risultare che la donna è già sposata...con lui.





Il nostro commento

Griffin Dunne, già regista di Innamorati cronici e Amori & Incantesimi, confeziona un romance da manuale, tanto prevedibile quanto ben recitato e che si basa in toto sul sex-appeal dei protagonisti.

Deliziosa la Thurman visibilmente a proprio agio in un ruolo che affronta con una certa disinvoltura e senza troppi ammiccamenti "alla Meg Ryan", mentre l'eleganza di Colin Firth fa da contrappunto ad un divertito Jeffrey Dean Morgan al suo primo ruolo "romance" da protagonista, Il fascino ruvido da cowboy a mezza via tra l’ironia sorniona di Robert Downey Jr. e lo stropicciato machismo di Gerard Butler conquistano e divertono.

Aggiungiamo al mix un minimo sindacale di alchimia tra i due protagonisti e si può tranquillamente passare sulla disarmante prevedibilità dello script e sul troppo furbo e modaiolo optional "made in Bollywood".





Curiosità



Il film è stato girato principalmente a New York con location nel Queens e a Manhattan.



Il film è stato prodotto dalla Yari Film Group, una casa di produzione e distribuzione indipendente indiana che proprio nel 2009 dichiarò bancarotta bloccando la distribuzione del film che in seguito uscì negli States direttamente in DVD.



Jeffrey Dean Morgan in questo film interpreta un vigile del fuoco, ruolo già interpretato dall'attore nella serie tv ER - Medici in prima linea ("The Crossing" - 2001), episodio in cui Morgan era un vigile del fuoco che perdeva una gamba durante un soccorso sul luogo di un disastro ferroviario.



Gli incassi internazionali del film hanno totalizzato circa 22 milioni di dollari (budget non pervenuto).



La colonna sonora



Le musiche del film sono del compositore italiano Andrea Guerra (Letters to Juliette, Immaturi).

La colonna sonora include diversi brani indiani tra cui "Kuriyeh" dei Punjabi Hit Squad e tre canzoni del compositore premio Oscar A. R. Rahman (The Millionaire) tratte da altrettanti successi made in Bollywood: "Yaro Yarodi" (tratto dal film "Alaipayuthey"), "Swasamae" (tratto dal film "Thenali") e "Rang De" (tratto dal film "Thakshak").



1. Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've) - Nouvelle Vague

2. The Limit to Your Love - Feist

3. I Feel It All Leslie - Feist

4. Ain't Got You - Joey Scarbury

5. Diamond Side Down - Bob Reynolds

6. Yaro Yarodi - A.R. Rahman

7. Every Woman in the World - Air Supply

8. Blue Light Special - William Joseph Martin

9. Open Late Weekends - Daniel May

10. Qawwal Ki Bhaat - Deep Singh

11. Rang De - A.R. Rahman

12. Kuriyeh - Panjabi Hit Squad