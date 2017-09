Stasera in tv: "Due settimane per innamorarsi" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

Rete 4 stasera propone "Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi", commedia romantica del 2002 diretta da Marc Lawrence (Scrivimi una canzone) e interpretata da Hugh Grant e Sandra Bullock.





Cast e personaggi

Sandra Bullock: Lucy Kelson

Hugh Grant: George Wade

Alicia Witt: June Carver

Dana Ivey: Ruth Kelson

Robert Klein: Larry Kelson

Heather Burns: Meryl Brooks

David Haig: Howard Wade

Dorian Missick: Tony





La trama

In quel di New York City le strade del magnate immobiliare George Wade (Grant) e della bella avvocatessa Lucy Kelson (Bullock) specializzata in diritto ambientale si incrociano grazie ad un equivoco.

Lui fascinoso, immaturo e abituato a circondarsi di avvocatesse belle e poco preparate pensa che Lucy cerchi un lavoro, lei laureata ad Harvard e ambientalista ha invece deciso di incontrarlo con l'intenzione di dirgliene quattro riguardo ad un progetto immobiliare pianificato dall'imprenditore, che distruggerebbe un luogo che è parte della storia della città e dell'infanzia di Lucy.

Wade colpito dal piglio della bella avvocatessa gli propone un lavoro, lei accetta, ma ben presto dovrà pentirsene perchè l'incarico sembra più adatto ad una balia che ad una laureata ad Harvard, se poi a questo ci aggiungiamo un coinvolgimento sentimentale tra i due il pasticcio è fatto.





Il nostro commento

Si potrebbe liquidare Due settimane per innamorarsi con il classico "commediola romantica con un paio di simpatiche star", invece cogliamo l’occasione per far notare la bravura dello sceneggiatore e regista Marc Lawrence nel maneggiare uno script che poteva facilmente risultare noioso e scontato, donandogli invece un brio e una leggerezza sorprendenti, anche grazie a due attori molto in sintonia, dotati e autoironici.

La teoria degli opposti che si attragono su carta poteva sembrare il tallone d’Achille di questa commedia, in realtà il termine giusto per descrivere questo film è una divertente e sofisticata comedy romance, un gioco delle parti ben orchestrato, una certa eleganza nei duetti e nelle schermaglie amorose, una Sandra Bullock divertente e divertita e lo smargiasso Hugh Grant che continua, nonostante gli alti e bassi artistici, a farci sempre e comunque divertire.

Il film non ci regala sicuramente nulla di nuovo, ma chi vuole veramente qualcosa di nuovo da una commedia romantica? I cliché, i volti e le situazioni rimangono le medesime della vita vissuta, ma assumono i colori sgargianti e le suggestioni del grande schermo solo per intrattenere piacevolmente lo spettatore e Due settimane per innamorarsi alla fine è questo che fa, e lo fa in maniera più che decorosa.





Curiosità



La carriera del regista e sceneggiatore Marc Lawrence è legata a doppio filo a quella dei due protagonisti del film. Lawrence ha infatti scritto le comedy Piovuta dal cielo (1999). Miss Detective (2000) e il sequel Miss F.B.I. - Infiltrata speciale tutte con protagonista Sandra Bullock e ha invece diretto Scrivimi una canzone (2007) e Che fine hanno fatto i Morgan? (2009) entrambi con protagonista Hugh Grant.

è legata a doppio filo a quella dei due protagonisti del film. Lawrence ha infatti scritto le comedy Piovuta dal cielo (1999). Miss Detective (2000) e il sequel Miss F.B.I. - Infiltrata speciale tutte con protagonista Sandra Bullock e ha invece diretto Scrivimi una canzone (2007) e Che fine hanno fatto i Morgan? (2009) entrambi con protagonista Hugh Grant.

Nel film appaiono nel ruolo di se stessi la cantante Norah Jones e l'imprenditore Donald Trump , quest'ultimo ha anche prestato una delle sue abitazioni alla produzione per girare alcune scene.

e l'imprenditore , quest'ultimo ha anche prestato una delle sue abitazioni alla produzione per girare alcune scene.

Nel cast e nei titoli di coda del film figura anche l'attore Mark Feuerstein (in tv Hank Lawson, il medico protagonista della serie Royal Pains), purtroppo per lui tutte le sue scene sono state tagliate nel montaggio finale, tranne quella del matrimonio di Meryl (Heather Burns) quando Lucy (Bullock) riceve una telefonata e abbandona la cerimonia, in quella scena appare una parte della testa dell'attore.

(in tv Hank Lawson, il medico protagonista della serie Royal Pains), purtroppo per lui tutte le sue scene sono state tagliate nel montaggio finale, tranne quella del matrimonio di Meryl (Heather Burns) quando Lucy (Bullock) riceve una telefonata e abbandona la cerimonia, in quella scena appare una parte della testa dell'attore.

Alla sua uscita negli States il film debuttò in seconda posizione nella classifica degli incassi, battuto solo dal kolossal Il signore degli anelli - Le due torri.



Alcune sequenze del film sono state girate allo Shea Stadium tra un inning e l'altro di una partita tra Giants e Mets, Hugh Grant e Sandra Bullock alla fine del match hanno anche girato una scena con Mike Piazza, uno dei giocatori dei Mets.



L'edificio che il personaggio di Sandra Bullock cerca di salvare nel film, che in origine era un teatro e ora è una Chiesa, è lo stesso edificio usato per filmare la scena del palazzo indiano nel film Il Guru .

.

Il film originariamente doveva essere girato interamente a Toronto a causa di costi di produzione più economici, ma Sandra Bullock, anche produttrice della pellicola, rimarcò sul fatto che un film su New York dovesse essere girato a New York. Alla fine la pellicola è stata girata interamente nella Grande mela nell'arco di 17 settimane. La produzione del film ha contribuito così ha rivitalizzare l'economia della città dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, tanto che l'11 dicembre 2002 è stato nominato "Two Weeks Notice Day" dal Sindaco di New York.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 200.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Powell (Piovuta dal cielo, P.S. I Love You, Amore estremo - Tough Love).

(Piovuta dal cielo, P.S. I Love You, Amore estremo - Tough Love).

La colonna sonora include anche brani di Norah Jones, Counting Crows, Michael Bublé, James Brown, Aretha Franklin e Perry Como.



1. Love Theme

2. Divorce

3. Take Away

4. Trying To Get Fired

5. Helicopter Ride

6. In The Limo

7. Bobcat Pretzel

8. Protest

9. Interviews

10. Emergency

11. Absolutely Beautiful

12. Sad Bowels

13. George's Speech

14. Finale

15. Epilogue

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

1. Baby (You've Got What It Takes) - Dinah Washington and Brook Benton

2. Bailo con el Ritmo - Bandidos De Amor

3. Big Yellow Taxi - Counting Crows featuring Vanessa Carlton

4. With Plenty Of Money And You - Dick Hyman

5. It's On Tonight - Smoke

6. Magic Moments - Perry Como

7. Comin' Home Baby - Mel Tormé

8. Cugi's Cocktails (Hully-Gully Cha Cha) - Xavier Cugat

9- Hat and Feet - Fountains of Wayne

10. Respect - Aretha Franklin

11. God Bless The Child - Stanley Turrentine

12. Papa's Got A Brand New Bag - James Brown

13. If I Had You - Dick Hyman

14. Mais Oui Mambo - Billy May

15. Takin' Care Of Business - Bachman-Turner Overdrive

16. Come Fly With Me - Michael Bublé

17. The Nearness Of You - Norah Jones

18. The Look of Love - Dusty Springfield

19. Where Is The Love - Roberta Flack and Donny Hathaway

20. Love Is A Beautiful Thing - Al Green

21. The Way - Dana Glover