Stasera in tv: "Vi presento i nostri" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 23 luglio 2017

Italia 1 stasera propone Vi presento i nostri (Little Fockers), commedia del 2011 diretta da Paul Weitz (American Pie) e interpretata da Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand e Jessica Alba.





Cast e personaggi

Ben Stiller: Gaylord "Greg" Focker

Teri Polo: Pam Byrnes

Robert De Niro: Jack Byrnes

Blythe Danner: Dina Byrnes

Jessica Alba: Andi Garcia

Owen Wilson: Kevin Rawley

Barbra Streisand: Roz Focker

Dustin Hoffman: Bernie Focker

Harvey Keitel: Randy Weir

Laura Dern: Prudence, la direttrice della scuola

Daisy Tahan: Samantha Focker

Colin Baiocchi: Henry Focker

Tom McCarthy: dr. Bob

Kevin Hart: inf. Louis

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Gaylord Focker

Francesca Fiorentini: Pam Byrnes

Stefano De Sando: Jack Byrnes

Melina Martello: Dina Byrnes

Myriam Catania: Andi Garcia

Massimiliano Manfredi: Kevin Rawley

Maria Pia Di Meo: Roz Focker

Giorgio Lopez: Bernie Focker

Ennio Coltorti: Randy Weir

Andrea Di Maggio: Henry Focker





La trama

Gaylord "Greg" Fotter (Ben Stiller) è un orgoglioso papà che si appresta a celebrare la festa di compleanno dei suoi gemelli. Purtroppo per lui le cose sembrano prendere una brutta piega quando il suocero Jack Byrnes (Robert De Niro) decide di fargli visita.

Recentemente a Jack è stata diagnosticata una patologia cardiaca e se questo non bastasse si trova di fronte ad una scelta obbligata: visto che sua figlia Debbie ha appena divorziato dal marito Bob, colui che era stato designato come successore alla guida della famiglia, ora Jack è costretto suo malgrado a passare questo ruolo così importante a Greg, che accetta così di diventare il nuovo "Don Fotter", inconsapevole che questa nuova e incombente responsabilità renderà lo zelante ed ossessivo suocero ancor più invadente e sospettoso.





Il nostro commento

Terzo film per il franchise-comedy campione d’incassi che vede ancora protagonista l'accoppiata vincente Robert De Niro / Ben Stiller, mentre per la regia fuori Jay Roach al timone dei primi due capitoli e dentro Paul Weitz, suo il primo capitolo della serie American Pie.

Vi presento i nostri non si dimostra all'altezza dei precedenti capitoli, ma era da mettere in conto visto il cambio di regia e un franchise a sfondo familiare in debito d'ossigeno, ma questo non impedisce di godersi gli spassosi duetti della ormai ben rodata coppia Stiller / De Niro.

Tra spassose citazioni da Il Padrino di Coppola a Lo squalo di Spielberg, esilaranti incidenti col Viagra e un De Niro che gigioneggia con una classe infinita, nel complesso qualche risata il film riesce a regalarla grazie ad una confezione impeccabile, un cast stellare e una pellicola come di consueto costruita a misura di spettatore.





Curiosità



Dustin Hoffman aveva originariamente deciso di riprendere il ruolo di Bernie Fotter, ma in seguito cambiò idea dopo aver letto lo script che non gli piacque e aver saputo del cambio di regista. Tuttavia Hoffman e i produttori alla fine raggiunsero un accordo che prevedeva per Hoffman un ruolo ridotto a sole 6 scene.



Questo è il 10° film in cui Owen Wilson e Ben Stiller lavorano insieme.



In origine il regista designato era John Hamburg (...e alla fine arriva Polly), che è anche produttore e sceneggiatore del film, ma in seguito a ripetuti ritardi in fase di pre-produzione decise di passare la mano per dirigere la commedia I Love You, Man. Prima dell'inizio delle riprese il copione di Hamburg è stato in parte riscritto dallo sceneggiatore Larry Stuckey.



Il film ha ricevuto tre nomination ai Razzie Awards: Peggiore attrice non protagonista (Barbra Streisand e Jessica Alba) e Peggiore sceneggiatura (John Hamburg e Larry Stuckey), ma a vincere il famigerato premio è stata solo Jessica Alba eletta Peggior attrice non protagonista dell'anno.



Il film costato circa 100 milioni dollari ne ha totalizzati worldwide oltre 310, di questi 148 provengono dagli incassi statunitensi. A conti fatti Vi presento i nostri è il film della trilogia che è costato di più ed ha incassato di meno: Ti presento i miei (worldwide 330 milioni / budget 55) Mi presenti i tuoi? (worldwide 516 milioni / budget 80).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Stephen Trask (Dreamgirls) che oltre ad aver musicato anche i due film precedenti è un collaboratore di lunga data del regista Paul Weitz per il quale ha composto diverse colonne sonore, tra cui quelle per il fantasy Aiuto vampiro e per le commedie In Good Company e American Dreamz.

La colonna sonora include anche i brani: "Beautiful Morning" di The Rascals; "Byrnes, Jack Byrnes Remix" di Joseph Bonn; "The Name Game" di Shirley Ellis e "What's New Pussycat?" di Burt Bacharach e Tom Jones.



1. Greg's Theme / Main Titles

2. The Byrnes Family Tree

3. I Am Flamenco

4. Enema, MIG Fighter and Andi Garcia

5. The Godfocker

6. An Interesting Couple

7. Early Human School Industrial Reel

8. Dump Truck

9. Chicago Train Chase

10. Getting off the Hamster Wheel

11. Sustengo with a Nasonex Chaser

12. Interrogation

13. One Pill Makes You...

14. Standoff

15. Bernie Gets a Semi

16. Focker Family Makeup

17. Suite: Piece of Cake / Land Shark / Suck It! / Meow / Schtupp

18. The Gregfocker

19. Oy Vey, Christmaka / Google Yourself

20. Byrnes, Jack Byrnes Remix

21. Greg's Jam