Stasera in tv: "Il collezionista di ossa" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "Il collezionista di ossa", thriller del 1999 diretto da Philip Noyce (Sotto il segno del pericolo) e interpretato da Denzel Washington, Angelina Jolie e Michael Rooker.





Cast e personaggi

Denzel Washington: Lincoln Rhyme

Angelina Jolie: Amelia Donaghy

Queen Latifah: Thelma

Michael Rooker: cap. Howard Cheney

Mike McGlone: detective Kenny Solomon

Luis Guzman: Eddie Ortiz

Leland Orser: Richard Thompson

Bobby Cannavale: Steve

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Lincoln Rhyme

Eleonora De Angelis: Amelia Donaghy

Anna Rita Pasanisi: Thelma

Nino Prester: cap. Howard Cheney

Vittorio De Angelis: detective Kenny Solomon

Marco Mete: Eddie Ortiz

Antonio Sanna: Richard Thompson

Riccardo Rossi: Steve





La trama

Il criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme (Washington) e la poliziotta di pattuglia Amelia Donaghy (Jolie), fanno squadra per risolvere una serie di omicidi tutti collegati ad un serial killer che sembra un conoscitore delle tecniche investigative della polizia scientifica.

Rhyme che è totalmente dipendente da macchinari medici che gli permettono di sopravvivere, trasforma Amelia nei suoi occhi e nelle sue braccia inviandola sulle scene del crimine e comunicando con lei tramite auricolare.

Il serial killer comincia così a collezionare vittime, mentre Rhyme e Amelia in una corsa contro il tempo cercano di trovare l'indizio decisivo che li porterà dall'assassino prima che uccida di nuovo.





Il nostro commento

Tratto dal romanzo omonimo di Jeffrey Deaver, Il collezionista d’ossa è un ottimo thriller ben interpretato da un Denzel Washington che conferma come la sua sola presenza possa nobilitare qualsiasi pellicola.

Il regista Philip Noyce traspone sullo schermo un thriller solido ed efficace, senza particolari guizzi, ma con un cast in parte.

La New York fotografata da Dean Samler è "dark" e fascinosa con i suoi luoghi sotterranei e meno conosciuti, che fanno da cornice ad un serial killer scaltro ed inquietante che fa un po' il verso al "collega" di Seven senza sfigurare.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "The Bone Collector" dello specialista in thriller Jeffery Deaver ed è il primo di 10 libri con protagonista il criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme.



Quando Amelia salta nel fiume per salvare l'anziano e sua nipote, in realtà salta in una piscina riscaldata. Un colorante vegetale è stato aggiunto per dare l'acqua il suo aspetto.



La Jolie ha ammesso in alcune interviste di aver girato delle scene di nudo per questo film, ma il regista le ha tagliate perché distraevano dalla storia.



Quando Amelia deve indagare nella Navy Street Station per le prove, lei scende in un tunnel della metropolitana. In realtà la vecchia Navy Street Station a New York si trova sopra il livello stradale.



Il regista Phillip Noyce appare in un cameo: è un uomo che si aggira tra gli scaffali quando Angelina Jolie entra nella libreria.

In una sequenza del film Amelia per sparare e uccidere un ratto in realtà avrebbe contaminato la scena del crimine su cui è stata inviata ad indagare.



Amelia trascorre alcuni minuti nelle acque del porto di New York, per poi dirigersi verso la stazione della metropolitana con gli abiti perfettamente asciutti.



SPOILER: Per confondere lo spettatore in alcune sequenze l'attore Michael Rooker ha interpretato il killer mascherato.

L'identità del killer può essere vista in un ritaglio di giornale nel montaggio di apertura FINE SPOILER .

.

Il film ha fruito di un budget di 73 milioni di dollari incassandone worldwide circa 150.







La colonna sonora



Le musiche del film sono di Craig Armstrong (Ray), vincitore di un Golden Globe per le musiche di Moulin Rouge! e già collaboratore di Noyce in The Quit American.

La colonna sonora include i brani: "Juicy" di Gaïnde, "The Touch (Le Toucher)" di Mitsou e "Don't Give Up" di Peter Gabriel & Kate Bush.



1. New York City

2. Prelude

3. Taxi Ride

4. Amelia's Song

5. Race Against Time

6. Walking the Grid

7. Working the Evidence

8. Seizure

9. Rhyme and Amelia's Love Theme

10. Mackenzie

11. Amelia's Crisis

12. Pier Pressure

13. Underground

14. Final Confrontation

15. Armstrong: The City Awakes

16. Armstrong: New York City (Orchestral Version)





Differenze con il libro