Stasera in tv: "Miami Supercops" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 16 marzo 2019

Rete 4 stasera propone "Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada", commedia poliziesca diretta nel 1985 da Bruno Corbucci e interpretata da Bud Spencer e Terence Hill.

Cast e personaggi

Bud Spencer: Steve Forest / Officer L A Ray

Terence Hill: Doug Bennett / Officer Jay Donell

Jackie Castellano: Irene

C.B. Seay: capitano Tanney

Ken Ceresne: Robert Delmann / Ralph Duran

Buffy Dee: il direttore della pensione

William Jim: Charro

Richard Liberty: Joe Garret

Harold Bergman: il capo della polizia

Doppiatori italiani

Glauco Onorato: Steve Forest / Officer L A Ray

Michele Gammino: Doug Bennett / Officer Jay Donell

Maria Pia Di Meo: Irene

Sergio Graziani: Robert Delmann / Ralph Duran

Cesare Gelli: Charro

Renato Cortesi: il direttore della pensione

Alessandro Rossi: Joe Garrett

Sergio Tedesco: capitano Tanney

Gianni Marzocchi: il capo della polizia





La trama

Doug Bennet (Hill) e Steve Forrest (Spencer), il primo in forza all'FBI, il secondo un ex agente fuori dal giro da diversi anni, si ritrovano in quel di Miami per dare la caccia ad un malvivente. Si tratta di una loro vecchia conoscenza arrestata anni prima, che uscito di prigione ha deciso di godersi un bottino da milioni di dollari mai recuperato dalle autorità, frutto tempo addietro di una rapina in una banca di Detroit.





Il nostro commento

L'inossidabile coppia Bud Spencer e Terence Hill gira la sua quindicesima e penultima collaborazione che chiude la lunga fila di successi, battibecchi e scazzottate che hanno regalato al cinema di genere italiano un cinema esportabile e di cui andar fieri. Un'alchimia quella tra i due attori che purtroppo si rivelerà non ripetibile nonostante qualche maldestro tentativo di imitazione (ci riferiamo ai film con i "sosia" Michael Coby e Paul L. Smith).

Miami Supercops pur rientrando nell'ambito della commedia d'azione punta su una trama a sfondo poliziesco meno gigiona del consueto (basta fare il paragone con "I due superpiedi quasi piatti"). Consideriamo a tutti gli effetti questo come l'ultimo film di Spencer e Hill con la successiva e malinconica reunion di Botte di Natale che si pone come un episodio a parte, un'operazione "nostalgia" purtroppo rivelatasi anacronistica e fuori tempo massimo.





Curiosità



I titoli di testa ammiccano alla serie tv di culto americana Miami Vice.



Il film è stato scritto da Bruno Corbucci con il veterano Luciano Vincenzoni sceneggiatore di lungo corso con diverse pellicole di culto all'attivo, tra cui La grande guerra di Mario Monicelli e gli spaghetti-western di Sergio Leone Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo.



All'inizio della sequenza della sparatoria Duran spara all'indiano Charro 6 volte. Quando alla fine si vede il risultato dei colpi, sul giubbotto antiproiettile di pallottole se ne contano 7.



Il cast include Buffy Dee (Pancho) visto anche in Nati con la camicia, Superfantagenio, Poliziotto superpiù e nella serie tv Detective Extralarge; Richard Liberty (Joe Garret) celebre per il ruolo del dottor Matthew "Frankenstein" Logan nel film Il giorno degli zombi di George A. Romero e Harold Bergman (Capo della polizia) visto anche in Poliziotto superpiù, Cane e gatto, Nati con la camicia, Non c'è due senza quattro e Superfantagenio,



Per il doppiaggio italiano la voce di Bud Spencer è quella storica di Glauco Onorato (anche voce ufficiale di Arnold schwarzenegger), mentre quella di Terence Hill è di Michele Gammino voce di Hill anche in Non c'è due senza quattro e Botte di Natale,



Il film in America è uscito con il titolo "Trinity: Good Guys and Bad Guys".



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del duo musicale La Bionda formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, all'attivo per loro le colonne sonore di Chi trova un amico, trova un tesoro, Poliziotto Superpiù (con Terence Hill) e Cane e gatto (con Bud Spencer e Tomas Milian).

Il brano "Movies" incluso nella colonna sonora e interpretato dagli On Air è stato utilizzato anche in uno spot pubblicitario della rivista cinematografica Ciak.



