Stasera in tv: "I quattro dell'Ave Maria" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 12 luglio 2018

Rete 4 stasera propone "I quattro dell'Ave Maria", film western del 1968 diretto da Giuseppe Colizzi e interpretato da Bud Spencer, Terence Hill ed Eli Wallach.





Cast e personaggi

Eli Wallach: Cacopoulos

Terence Hill: Cat Stevens

Bud Spencer: Hutch Bessy

Brock Peters: Thomas

Kevin McCarthy: Drake

Livio Lorenzon: Paco

Steffen Zacharias: Harold

Remo Capitani: Cangaceiro

Armando Bandini: Direttore della banca

Bruno Corazzari: Charlie

Tiffany Hoyveld: Moglie di Thomas

Francisco Brana: Uomo con Jail Kay

Corrado Olmi: bandito

Riccardo Pizzuti: scagnozzo di Drake

Federico Boido: scagnozzo di Drake

Doppiatori italiani

Sergio Graziani: Cat Stevens

Glauco Onorato: Hutch Bessy

Carlo Romano: Cacopoulos

Ferruccio Amendola: Thomas

Pino Locchi: Drake

Giampiero Albertini: Paco

Roberto Bertea: Harold

Cesare Polacco: Cangaceiro

Elio Pandolfi: Direttore della banca

Luciano De Ambrosis: Charlie

Vittoria Febbi: Moglie di Thomas

Daniele Tedeschi: uomo con Jail Kay

Sergio Tedesco: bandito

Vittorio Stagni: fotografo

Lauro Gazzolo: proprietario del ranch

Pino Colizzi: figlio del proprietario del ranch

Gianfranco Bellini: impiegato in banca





La trama

Cat "Doc" Stevens (Hill) e Hutch Bessy (Spencer) dopo aver mancato una taglia su un rapinatore cercano comunque di ricavare qualche soldo dalla riconsegna del bottino sottratto alla banca, scoprendo così che lo stesso direttore (Zacharias) era complice del feroce bandito.

Vista la situazione Doc e Hutch riescono ad estorcere all'uomo una ricompensa, ma il losco e vedicativo direttore assolda un fuorilegge condannato alla forca per eliminarli e per recuperare il denaro.

Il ceffo in questione però, tale Cacopoulos (Wallach), è stato a sua volta tradito anni prima dallo stesso direttore e così prima sistemerà il conto con quest'ultimo e alla fine finirà per allearsi con Doc e Hutch, che lo aiuteranno a portare a termine la sua personale vendetta che include rendere la pariglia a tre complici rei di averlo tradito, derubato e lasciato a marcire in un carcere.





Il nostro commento

In questo spaghetti-western l’alchimia che farà la fortuna della coppia va consolidandosi e il genere calza a pennello ai due attori, qui la venatura comedy è ancora sfumata, anche se le caratteristiche dell’avventura picaresca che ritroveremo nel dittico "Trinità" vanno delineandosi. A dar spessore al film la performance di Eli Wallach che da buon veterano si amalgama bene con i colleghi, che bisogna ammetterlo non sfigurano mai, reggendo in maniera soprendente la scena.





Curiosità



Questo è il secondo film, datato 1968, di una trilogia diretta da Colizzi, iniziata con Dio perdona io no! (1967) e conclusasi l'anno successivo con La collina degli stivali (1969), nonchè primo film in cui si forma ufficialmente la fortunata coppia da grande schermo Spencer & Hill. Giuseppe Colizzi tornerà a dirigere Bud Spencer e Terence Hill nel 1972 nella commedia avventurosa ...più forte ragazzi!.



Per quanto riguarda il doppiaggio, la voce di Bud Spencer è quella storica di Glauco Onorato , mentre Terence Hill è doppiato da Sergio Graziani che gli presta la voce anche in Dio perdona... io no!, La collina degli stivali, La collera del vento e Preparati la bara!. Ricordiamo che Graziani è la voce ufficiale di Donald Sutherland e Peter O'Toole oltre ad aver doppiato Max von Sydow in Dredd - La legge sono io e Leonard Nimoy / Spock nello Star Trek di JJ Abrams.

Alla coppia Spencer/Hill si unisce il veterano Eli Wallach nei panni di Cacopoulos, Wallach aveva recitato due anni prima in un ruolo simile nel cult di Sergio leone Il buono, il brutto e il cattivo, dove l’attore vestiva i panni del bandito Tuco.



Nel cast c'è anche lo stuntman Remo Capitani celebre per il ruolo del fuorilegge messicano Mezcal in Lo chiamavano trinità.

Il film è stato girato ad Almeria in Spagna.



Bud Spencer ha raccontato un aneddoto sul dietro le quinte del film: "È successo che un cavallo che si chiamava El Cordovez ha girato un giorno intero con me, la mattina dopo si è girato appena io ho messo il piede sulla staffa e si è buttato per terra".







Citazioni dal film

Cacopoulos (Eli Wallach) durante il film ricorda continuamente gli insegnamenti di suo nonno.

Mio nonno mi diceva sempre...:





Anche se hai solo un piccolo vantaggio, figliolo, bada a non perderlo: nella migliore delle ipotesi verresti considerato scemo.



Mi raccomando, non dire mai bugie: significherebbe avere paura. Ma neppure la verità devi dire: nel migliore dei casi ti metterebbero in croce com'è già capitato a qualcuno nei secoli andati.



Se hai una pagnotta, per quanto grande sia, non dividerla mai in fette troppo sottili se non vuoi restare a stomaco vuoto.



Un alleato è poco, ma due sono troppi.



La colonna sonora



Le musiche del film sono di Carlo Rustichelli (1916 - 2004) che torna a collaborare con Colizzi dopo aver musicato Dio perdona..,io no! con lo pseudonimo Angel Oliver .

Rustichelli è autore tra l'altro della celebre marcetta del classico L'armata Brancaleone di Monicelli. Tra le altre sue composizioni ricordiamo diversi film di Pietro Germi tra cui Sedotta e Abbandonata, Divorzio all'italiana e Signore & signori, del poliziesco Milano rovente di Umberto Lenzi, la commedia Assassinio sul Tevere con Tomas Milian, il thriller Operazione paura di Mario Bava e ancora di Monicelli il sequel Amici miei atto II.



