Stasera in tv: "Shooter" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 18 settembre 2017

Italia 1 stasera propone "Shooter", action-thriller del 2007 diretto da Antoine Fuqua (Training Day) e interpretato da Mark Wahlberg, Danny Glover, Michael Peña e Rhona Mitra.





Cast e personaggi

Mark Wahlberg: Bob Lee Swagger

Danny Glover: Colonnello Isaac Johnson

Ned Beatty: Senatore Charles F. Meachum

Michael Peña: Nick Memphis

Kate Mara: Sarah Fenn

Elias Koteas: Jack Payne

Rhona Mitra: Alourdes Galindo

Rade Šerbedžija: Michael Sandor

Tate Donovan: Russ Turner

Lane Garrison: Donnie Fenn

Doppiatori italiani

Riccardo Niseem Onorato: Bob Lee Swagger

Glauco Onorato: Colonnello Isaac Johnson

Bruno Alessandro: Senatore Charles F. Meachum





La trama

Bob Lee Swagger (Wahlberg) è un sergente maggiore dei Marines in congedo che ha abbandonato il "Nucleo Tiratori Scelti" dopo la morte di un suo commilitone durante un'azione militare in Etiopia.

Ritiratosi in un posto sperduto tra le montagne del Wyoming Swagger viene contattato dal Colonnello Johnson (Glover) della CIA che chiede il suo aiuto per sventare un potenziale attentato al Presidente degli Stati Uniti.

Swagger accetterà l''incarico che però avrà un risvolto inaspettato che metterà l'ex soldato al centro di un complotto e di una serrata caccia all'uomo.





Il nostro commento

Il regista Antoine Fuqua sfrutta al meglio una commistione di thriller e action, coadiuvato da un efficace e credibile protagonista.

Il film mantiene ben desta l’attenzione dello spettatore con un serrata caccia all’uomo, che con il dipanarsi della trama subirà un repentino cambio di fronte in stile "revenge-movie" e ammiccando al classico Rambo, le straordinarie abilità del protagonista daranno il via ad un discreto "body count" e a sequenze action dotate di notevole realismo.

Shooter che siate amanti del genere oppure no merita la visione, Fuqua realizza un film che va oltre la confezione di maniera, divertendo senza strafare.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Una pallottola per il presidente" (Point of Impact) di Stephen Hunter, primo volume di una serie di 6 libri che hanno per protagonista il tiratore scelto Bob Lee Swagger.



Il libro che Swagger legge nella sua casa è "9/11 Commission Report".



I ritratti sulle pareti della stanza in cui i cospiratori si incontrano a Langley in Virginia sono tutti di presidenti repubblicani.



Nella scena in cui Sarah Fenn parla a Nick Memphis, Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) è inquadrato all'esterno con una giacca ed un cappello dei Philadelphia Eagles. Wahlberg giocava per gli Eagles nel film Imbattibile.



In uno dei trailer è presente una scena, non utilizzata nel film, in cui un piccolo jet viene fatto esplodere a distanza con l'ausilio di un telecomando.



Il sito web "zmag.org" può essere visto sul computer portatile di Swagger, mentre lui sta leggendo il libro "9/11 Commission Report". Zmag pubblica articoli di diversi accademici tra cui quelli del linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense Noam Chomsky.



L'orologio da polso di Swagger è un modello Suunto Vector, un orologio digitale finlandese. Oltre a leggere l'ora è dotato anche di altimetro, barometro e bussola digitale.



In origine era stato scelto Keanu Reeves per interpretare Bob Lee Swagger, mentre il rapper Eminem ha rifiutato il ruolo di antagonista del film.



Per rendere il film più realistico Mark Wahlberg ha dovuto perdere 9 kg, così da caratterizzare un cecchino più asciutto e scattante.









Lo scrittore Stephen Hunter, l'autore del romanzo da cui è tratto il film, è anche un critico cinematografico del Washington Post e vincitore di un Premio Pulitzer.



A quanto pare in origine per il ruolo di protagonista si cercava un attore più avanti con gli anni per aderire al personaggio del libro, che era un reduce del Vietnam (Clint Eastwood, Robert Redford e Harrison Ford hanno rifiutato il ruolo durante la fase di sviluppo). Una volta scelto Mark Wahlberg (nato nel 1971) Stephen Hunter per adattarne l'età gli ha creato un backgound in Africa negli anni '90 nvece che nel Vietnam degli anni '70.



Durante il confronto in montagna, Swagger uccide uno dei cecchini sparandogli un proiettile che penetra attraverso il suo mirino. Durante la guerra del vietnam un colpo simile venne messo a segno dal sergente dei Marines Carlos Hathcock (questo episodio viene citato anche nel film Salvate il soldato Ryan).



SPOILER: La scena della sparatoria nel ranch è stata ridimensionata a causa della troppa brutalità. La scena in cui Bob Lee Swagger ('Mark Wahlberg') uccide una guardia del corpo tagliandogli la gola con un coltello è stata modificata, in origine il coltello avrebbe dovuto fuoriuscire dal naso, provocando uno spruzzo di sangue su Swagger. FINE SPOILER .

Il film costato 61 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 95.







Le armi del film



Nella scena iniziale, Swagger usa un fucile di precisione M40A3 in 7,62 × 51 mm (dotato di ottica Unertl MST-100 da 10 ingrandimenti) ed un Barrett M82 (usato erroneamente come un Barrett M95 Bolt-Action) per abbattere l'elicottero.



Nella scena della sparatoria in West Virginia: Swagger usa una Beretta 92 ed un Colt M4A1 con mirino red dot, mentre le guardie hanno fucili Heckler & Koch G36C e K.



Nella scena del tiro al barattolo da un miglio di distanza, Swagger utilizza un fucile CheyTac M200calibro.408 CheyTac.



Nella scena nel lago, Swagger utilizza un fucile Cooey mod. 600 camerato in 22 lr con ottica e silenziatore fatto con una bottiglia di plastica e degli stracci.







La colonna sonora



Le musiche del film sono di Mark Mancina specialista in pellicole action, sue le colonne sonore di Speed, Bad Boys, Twister e Con Air.

Mancina torna a collaborare con Antoine Fuqua dopo aver musicato Training Day.



1. Shooter Main Titles

2. Swagger Contemplates

3. Swagger Visits Target Sites

4. Swagger Cuts the Power / Memphis in Church

5. River Barge Escape

6. Infiltrating the Cabin

7. Recon Report / Motorcade

8. Swagger Finds Sarah

9. Meeting in the Mountains

10. Assassination

11. Memphis' Theory

12. Brothers in Arms

13. Sarah & Swagger

14. Shootout in Virginia

15. Revenge

16. Nasty Letter - Otis Taylor