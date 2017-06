Stasera in tv: "Appuntamento con l'amore" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 27 giugno 2017

Canale 5 stasera propone Appuntamento con l'amore (Valentine's Day), commedia romantica del 2010 diretta da Garry Marshall (Pretty Woman) e interpretata da Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jamie Foxx.





Cast e personaggi

Jessica Alba: Morely Clarkson

Jessica Biel: Kara Yakksi

Bradley Cooper: Holden Bristow

Ashton Kutcher: Reed Bennett

Julia Roberts: Kate Hazeltine

Jamie Foxx: Kelvin Briggs

Anne Hathaway: Liz Undertip

Jennifer Garner: Julia Fitzpatrick

Patrick Dempsey: Harrison Copeland

Eric Dane: Sean Jackson

Emma Roberts: Grace Smart

Taylor Swift: Felicia

Taylor Lautner: Willy

Queen Latifah: Paula Thomas

George Lopez: Alfonso Rodriguez

Topher Grace: Jason Morris

Carter Jenkins: Alex Franklin

Shirley MacLaine: Estelle

Hector Elizondo: Edgar

Kathy Bates: Susan

Bryce Robinson: Edison Hazeltine

Brooklynn Proulx: Madison Copeland

Matthew Walker: Greg Gilkins

Sandra Taylor: Candy

Jonathan Morgan Heit: Tough Franklin

Beth Kennedy: signora Claudia Smart

Doppiatori italiani

Laura Latini: Morely Clarkson

Antonella Baldini: Kara Yakksi

Christian Iansante: Holden Bristow

Andrea Mete: Reed Bennett

Cristina Boraschi: Kate Greatson

Saverio Indrio: Kelvin Briggs

Monica Bertolotti: Liz Undertip

Laura Lenghi: Julia Berlison

Giorgio Borghetti: Harrison Copeland

Francesco Prando: Sean Jackson

Alessia Amendola: Grace Smart

Veronica Puccio: Felicia

David Chevalier: Willy

Alessandra Cassioli: Paula Thomas

Nanni Baldini: Jason Morris

Pino Insegno: Alfonso Rodriguez

Flavio Aquilone: Alex O`Bannon

Rita Savagnone: Estelle

Dario Penne: Edgar

Sonia Scotti: Susan

Luca Baldini: Edison

Barbara Sachelli: Candy





La trama

A Los angeles il giorno di San Valentino una serie di personaggi tutti rigorosamente innamorati o in cerca dell’anima gemella affrontano la giornata dedicata all’amore: c’è chi approfitta per dichiararsi con una bella proposta di matrimonio e dall’altra parte scatta l’ansia e chi invece ha finalmente trovato l’amore che cercava da una vita, non sapendo che in realtà la delusione è proprio dietro l’angolo.

Ci sono poi i fedifraghi, i fidanzatini pronti per la loro prima volta, gli eterni sposini ultrasessantenni che si trovano di fronte a segreti inconfessabili e uno sportivo gay che coglie l’occasione per fare coming out, ma ci sono anche quelli a cui San Valentino mette solo tanta tristezza ricordandogli la mancanza di un amore mai veramente cercato un po' per paura, un po' per pigrizia.





Il nostro commento

Il regista Garry Marshall dirige con la solita efficacia questo puzzle romantico di anime in pena che si cercano, si pensano e qualche volta riescono anche a trovarsi.

Purtroppo l’esperienza del regista, suoi i deliziosi Pretty Woman e Quando meno te l’aspetti, non basta a dare verve ad una partitura d’attori alquanto affollata, sono decisamente troppe le star e "quasi" star coinvolte nell’operazione, tutte intente a ritagliarsi un po' di spazio cercando di caratterizzare personaggi compressi all’inverosimile in un marasma di story-line che si intrecciano, sfiorano ed accavallano senza lasciare allo spettatore nessuna possibilità di coinvolgersi troppo e agli attori di costruire un minimo sindacale di empatia.

Appuntamento con l'amore è talmente dispersivo da risultare anonimo, un vero rompicapo in rosa che spreca letteralmente un esercito di talentuosi co-protagonisti in una serie di frammentati episodi che finiscono per diventare intercambiabili e anche se confezione e script sono di ottimo livello, il bisogno di assiepare sullo schermo un esercito di volti noti ha fatto passare in secondo piano l'intreccio che resta solo funzionale e nulla più.





Curiosità



Katherine Heigl è stata considerata per un ruolo nel film, ma a causa del compenso richiesto dall'attrice i produttori hanno rinunciato.



Rachel McAdams ed Elizabeth Banks hanno sostenuto un provino per il ruolo di Morley Clarkson. Gemma Arterton per il ruolo di Grace Smart.



Sam Worthington, Jake Gyllenhaal e Orlando Bloom hanno rifiutato il ruolo di Holden. Worthington ha anche rifiutato il ruolo di Sean Jackson.



Quando Taylor Lautner è stato scelto si diceva che avrebbe interpretato un giovane interesse amoroso per Anne Hathaway. Invece Topher Grace ha ottenuto quella parte e Lautner è finito in coppia con la cantante Taylor Swift.



Quando vediamo Julia Roberts e Bradley Cooper per la prima volta, il capitano dice "... tre giorni di pioggia". I due nel 2006 hanno recitato insieme a Broadway in una commedia intitolata proprio "Three Days of Rain", commedia che ricevette recensioni terribili e restò in cartellone per soli 70 spettacoli.



Il nome sulla divisa di Julia Roberts è "Hazeltine", una combinazione dei nomi Hazel Moder (la figlia dell'attrice) e Valentine.



Jennifer Aniston, Sandra Bullock e Jodie Foster sono state candidate per il ruolo di Kate Hazeltine.



Julia Roberts è stata pagati quasi 12.000$ per ogni parola pronunciata in questo film: Un totale di 251 parole in cambio di un compenso di 3 milioni di dollari.



Il telefono cellulare di Alex dice "Lunedi 14 febbraio", il che implica che il film si svolge nel 2011.



Julia Stiles ha sostenuto il provino per il ruolo di Kara, ma gli è stata preferita Jessica Biel.



Come fa spesso nei suoi film, il regista Garry Marshall ha reclutato molti dei suoi familiari in piccoli ruoli: Reed la collega Nikki è interpretata dalla figlia di Marshall (Kathleen Marshall), il signor Schwabbe è interpretato da suo figlio Scott Marshall, i nipoti Sam Marshall e Lily Marshall-Fricker interpretano "Soccer Son" e Lily, la moglie Barbara Marshall interpreta l'infermiera che dice a Julia dove Harrison sta cenando e la nipote Tracy Reiner interpreta una fotografa francese. Marshall ha anche girato una scena con la sorella, la regista Penny Marshall, ma è stata tagliata al montaggio.



Prima di Misery non deve morire Kathy Bates avrebbe dovuto interpretare Frankie nella commedia "Frankie and Johnny at the Clair de Lune" diventato poi il film Paura d'amare diretto da Garry Marshall e con protagonisti Al Pacino e Michelle Pfeiffer.



Quattro attori del cast Anne Hathaway, Hector Elizondo, Larry Miller e Kathleen Marshall hanno già recitato insieme in Pretty Princess sempre diretti da Garry Marshall.



Il film fruisce di uno dei cast di celebrità più grandi della storia di Hollywood.



Taylor Swift, che nel film interpreta la fidanzata di Taylor Lautner, nella vita reale ha avuto una relazione con l'attore, storia che al tempo delle riprese era finita da poco tempo.



Julia Roberts, Hector Elizondo e Larry Miller hanno recitato insieme in Pretty Woman. L'hotel in cui i personaggi di Topher Grace e Anne Hathaway cenano è il Beverly Wilshire Hotel, lo stesso albergo visto in Pretty Woman.



Patrick Dempsey ed Eric Dane al momento dell'uscita del film nelle sale erano entrambi nel cast della serie tv Grey's Anatomy.



Nel film c'è un cameo dell'attore Joe Mantegna, lo si può vedere all'inizio del film è l'uomo arrabbiato al volante che per poco non viene colpito dal furgone dei fiori di Reed e del regista Garry Marshall, è il musicista nella scena con Topher Grace ed Anne Hathaway.



Il film è stato nominato a 4 Razzie Awards e ne ha vinti 2: peggior attore (Ashton Kutcher) e peggior attrice non protagonista (Jessica Alba).



Il film nel 2011 ha fruito di una sorta di sequel dal titolo Capodanno a New York con un cast ex novo ancora diretto da Garry Marshall.



Alla fine del film l'autista che sta accompagnando Julia Roberts le comunica che in quel momento stanno transitando su Rodeo Drive chiedendole se le sia mai capitato di fare shopping lí e la Roberts risponde che in realtà le capitò una volta, ma che fu "un grosso sbaglio. Sul serio. Enorme", questa frase è un chiaro riferimento al film Pretty Woman.



Il film ha vinto 3 Teen Choice Awards: miglior rivelazione femminile (Taylor Swift), miglior attore in una commedia romantica (Ashton Kutcher) e miglior commedia romantica.



Il film costato 52 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 216.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Debney che ha anche scritto una canzone per il film dal titolo "Every Time You Smiled" composta con il pluripremiato paroliere Glen Ballard ed interpretata da Carina Round.

La colonna include anche i brani "Today Was a Fairytale" e "Jump Then Fall" di Taylor Swift.Jamie Foxx ha registrato una canzone per il film, 'Quit Your Job' purtroppo a causa del testo dai contenuti eccessivamente forti non è stata inserita nella colonna sonora.



TRACK LISTINGS:

1. Today Was a Fairytale – Taylor Swift

2. Say Hey (I Love You) – Michael Franti & Spearhead

3. I'm in the Mood For Love – Jools Holland & Jamiroquai

4. On the Street Where You Live – Willie Nelson

5. Everyday – Sausalito Foxtrot

6. Stay Here Forever – Jewel

7. Amor – Ben E. King

8. Cupid – Amy Winehouse

9. The Way You Look Tonight – Maroon 5

10. 4 and 20 – Joss Stone

11. Valentino – Diane Birch

12. Te Quiero Dijiste – Nat King Cole

13. Jump Then Fall – Taylor Swift

14. Shine – Black Gold

15. Keep on Lovin' You – Steel Magnolia

16. Somebody to Love – Leighton Meester feat. Robin Thicke

17. I'm Into Something Good – The Bird and the Bee

18. Signed, Sealed, Delivered I'm Yours – Anju Ramapriyam

Per ascoltare la colonna sonora integrale di John Debney clicca QUI.