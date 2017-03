Stasera in tv: "Chi trova un amico trova un tesoro" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Chi trova un amico, trova un tesoro", commedia d'azione del 1981 diretta da Sergio Corbucci e interpretata da Bud Spencer e Terence Hill.





Cast e personaggi

Terence Hill: Alan Lloyd

Bud Spencer: Charlie O'Brian

Sal Borgese: Anulu

John Fujoka: Kamasuka

Louise Bennett: Mama

Herbie Goldstein: zio Brady

Claudio Ruffini: Kador

Tom Tully: capitano di Marina

Kainowa Lauritzen: Alua

Terry Moni Mapuana: Ula

Mirna Seya: Ola

Salvatore Basile: Frisco Joe

Riccardo Pizzuti: uomo di Frisco Joe

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Alan Lloyd

Glauco Onorato: Charlie O'Brian

Ferruccio Amendola: Anulu, uomo di Frisco Joe

Piero Tiberi: Kamasuka

Miranda Bonansea: Mama

Sergio Fiorentini: zio Brady

Manlio De Angelis: Kador

Gianni Marzocchi: uomo col binocolo

Luciano De Ambrosis: uomo di frisco Joe

Romano Ghini: uomo di Frisco Joe

Vittorio Stagni: pirata

Isabella Pasanisi: ragazza

Angiolina Quinterno: ragazza

Serena Verdirosi: ragazza





La trama

Alan (Terence Hill) è uno scommettitore incallito che perde al gioco i soldi che servivano per acquistare una barca con cui andare alla ricerca di un tesoro, di cui lo zio gli aveva fornito la mappa.

Braccato da alcuni malavitosi con cui ha contratto un sostanzioso debito di gioco Alan s'intrufola sulla barca di Charlie (Bud Spencer), un lupo di mare in procinto di compiere il giro del mondo in solitaria sponsorizzato da una marca di marmellata. Alan viene scoperto da Charlie, ma nel frattempo riesce a dirottare la barca verso l'isola del tesoro.

Tra i due saranno scintille e ne scaturirà una scazzottata che culminerà con i due sbalzati in mare che perdono la barca e sono costretti a raggiungere a nuoto l'isola, che scopriranno abitata da una tribù di indigeni.

Non avendo niente da perdere i due decidono di far squadra e iniziano la ricerca del tesoro, ma durante la caccia scopriranno che l'isola non è abitata solo dagli indigeni...





Il nostro commento

Il regista Sergio Corbucci torna a dirigere il dinamico duo dopo Pari e dispari e confeziona una delle migliori pellicole dell'inossidabile coppia. Il film dispone di un intrigante digressione avventurosa (vedi Più forte ragazzi!), una suggestiva ambientazione esotica (vedi Io sto con gli ippopotami), comprimari simpatici e ben caratterizzati, una divertente caccia al tesoro che coinvolge e appassiona, e naturalmente tutto il fumettoso repertorio comedy che include scazzottate, gag e battute. Da vedere e rivedere.





Curiosità



Il nome dell'isola è "Pongo Pongo" conosciuta anche come "Chow Key". Entrambi sono nomi di fantasia. Una delle tracce della colonna sonora del film s'intitola "Corbucci's Island" chiaramente ispirata dal cognome del regista del film Sergio Corbucci.



Il cast del film include: Sal Borgese (La banda del gobbo, Il Padrino - Parte III, Johnny Stecchino), attore e stuntman di origine calabrese apparso già in Pari e Dispari; Claudio Ruffini uno dei più assidui collaboratori della coppia anche lui in Pari e dispari, ma lo ricordiamo anche in I due superpiedi quasi piatti; l'attore americano Tom Tully candidato all'Oscar nel 1955 come miglior attore non protagonista per L'ammutinamento del Caine e Salvatore Basile (C'era una volta il West) già visto in Pari e dispari e Banana Joe.

Durante il film si accenna al fatto che sono passati 36 anni dalla fine dela seconda guerra mondiale. Questo imposta il film temporalmente intorno al 1981, che è l'anno in cui il film è uscito nelle sale.La marmellata Puffin è diventata realtà. Viene prodotta in Germania, il logo e lo slogan sono quelli del film.



Il film è stato girato nella penisola di Key Biscayne, nei pressi di Miami.



La portaerei USS. Forrestal (CV-59) è visibile su Google Maps a queste coordinate 41°31'38.02"N 71°18'58.50"W.



La barca utilizzata nel film è una Willard Vega 30 Horizon.



La quantità di denaro del tesoro sull'isola è pari a 3.470.923 dollari.



In un messaggio inserito nei titoli di coda del film si legge: "Il regista e l'intera produzione ringraziano di cuore le persone e le autorità dell'isola per la collaborazione cortese e generosa fornita durante le riprese di questo film e promettono solennemente di non tornare, né rivelare a nessuno la posizione di questo ultimo paradiso incontaminato".



Bud Spencer tra cinema, tv, citazioni e curiosità Blogo ricorda Bud Spencer con una carrellata su carriera, film, tv, musica e libri.





La colonna sonora



Le musiche del film sono state affidate ai fratelli La Bionda che tornano a collaborare con Sergio Corbucci dopo aver musicato per lui Poliziotto superpiù con protagonista Terence Hill.

Per la coppia Spencer/Hill i fratelli La Bionda hanno curato anche la colonna sonora di Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada.



TRACK LISTINGS:

1. Movin' cruisin' - The Fantastic Oceans (nei titoli e nelle scene sulla barca)

2. Where do the children play - C. Stevens

3. Zangiacomo's band - R.W. Palmer-James

4. Music never dies - H. Weindorf / P. Bischof-Fallenstein

5. Corbucci's island - The Fantastic Oceans

6. No - R.W. Palmer-James

7. Charming Jack - G. Coach - H. Kaprill

8. Sunshine - C. & M. La Bionda / R.W. Palmer-James

Note: la canzone che il pirata ascolta con le cuffie è "Cafè" di Carmelo & Michelangelo La Bionda (alias D.D. Sound).