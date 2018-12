Stasera in tv: "Pretty Princess" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 23 dicembre 2018

Rai 2 stasera propone "Pretty Princess", commedia per famiglie del 2001 diretta da Garry Marshall (Pretty Woman) e interpretata da Anne Hathaway, Julie Andrews e Hector Elizondo.







Cast e personaggi

Anne Hathaway: Amelia "Mia" Thermopolis

Julie Andrews: Regina Clarisse Renaldi

Hector Elizondo: Joseph "Joe"

Heather Matarazzo: Lilly Moscovitz

Mandy Moore: Lana Thomas

Caroline Goodall: Helen Thermopolis

Robert Schwartzman: Micheal Moscovitz

Erik von Detten: Josh Bryant

Patrick Flueger: Jeremiah Hart

Bianca Lopez: Cheerleader Fontana

Robert Glaudini: Adolpho

Sandra Oh: Vicepreside Gupta

Doppiatori italiani

Alessia Amendola: Amelia "Mia" Thermopolis

Melina Martello: Regina Clarisse Renaldi

Sandro Sardone: Joseph "Joe"

Domitilla D'Amico: Lilly Moscovitz

Barbara De Bortoli: Lana Thomas

Alessandra Korompay: Helen Thermopolis

Perla Liberatori: Cheerleader Anna

Davide Perino: Michael Moscovitz

Simone Crisari: Jeremiah Hart

Monica Bertolotti: Cheerleader Fontana

Paolo Lombardi: Adolpho





La trama

Mia Thermopolis (Anne Hathaway) è un'adolescente goffa e poco popolare che cerca di destreggiarsi tra lo studio, le compagne che la prendono in giro, una cotta per un ragazzo che non la considera e una migliore amica che è anche l'unica. Se questo non bastasse ci si mette anche la notizia sconvolgente che Mia ha origini nobili, che è nientemeno che una principessa e che dopo la morte del padre è la legittima erede al trono del principato di Genovia. Mia si troverà così sotto pressione, catapultata in un mondo che non conosce, guidata dalla nonna Clarisse Renaldi (Julie Andrews) che avrà il compito di trasformarla in un perfetta sovrana.





Il nostro commento

Pretty Princess è una godibile versione aggiornata di "Cenerentola" tratta dalla serie di libri "The Princess Diaries" della scrittrice Meg Cabot, nobilitata in questo caso da una confezione di alto profilo firmata Disney e da un regista che ha già riletto la famosa fiaba in versione "romance" sfornando il classico Pretty Woman, uno dei film più amati di sempre con l’accoppiata Richard Gere/Julia Roberts.

Il cast in questo caso fa davvero la differenza, protagonista la talentuosa Anne Hathaway affiancata da due veterani come Julie Andrews ed Hector Elizondo, la prima indimenticabile "Mary Poppins" l’abbiamo ritrovata recentemente in versione fata nella comedy L’acchiappadenti, mentre Elizondo amico e collaboratore di lunga data di Marshall, in Pretty Woman era il direttore dell’albergo che segue ed istruisce Julia Roberts per il suo debutto in società.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "The Princess Diaries" della scrittrice americana Meg Cabot.



Il film è stato girato nel teatro 2 dei Walt Disney Studios a Burbank, in California, stessa location in cui è stato girato il film Mary Poppins.



Le cacciatrici di autografi, Lilly e Charlotte, sono le nipotine gemelle del regista Garry Marshall.



La scena in cui Mia cade dalle gradinate è reale. Anne Hathaway ha inciampato mentre girava la scena e il regista Garry Marshall ha pensato che fosse divertente e lo ha inserito nel montaggio finale.



L'abito indossato da Mia alla cena (quello viola) è una copia del vestito che Victoria Kronprinsessan di Svezia indossava durante la serata di gala per la consegna dei Premi Nobel 1997.



Durante il provino per la parte Anne Hathaway è caduta dalla sedia su cui era seduta, convincendo così il regista che era perfetta per la parte della goffa Mia Thermopolis.



Nel libro il padre di Mia non è morto, ma ha un cancro. Così la Disney al fine di evitare di toccare un argomento troppo adulto ha preferito far morire il personaggio.



Il gatto di Mia, Fat Louie, è l'animale domestico di Anne Hathaway nella vita reale.



In principio il ruolo della protagonista era stato offerto a Juliette Lewis che ha rifiutato, ma l'attrice non è stata l'unica a passare la mano, dopo di lei ci sono state: Christina Applegate, Amanda Peet, Alyssa Milano, Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Alicia Silverstone, Sarah Michelle Gellar, Brittany Murphy, Katie Holmes, Jennifer Love Hewitt, Claire Danes, Kate Hudson, Christina Ricci, Jessica Alba, Jessica Biel, Kirsten Dunst.



La tiara (coroncina) indossata da Julie Andrews per la parte finale del film aveva mezzo milione di dollari di diamanti veri incastonati, mentre quella di Anne Hathaway è stata realizzata appositamente per lei, ed era molto più economica, al posto dei diamanti la sua tiara aveva incastonati dei zirconi.



Kathleen Marshall, che interpreta il ruolo di Charlotte segretaria della regina Clarisse, è la figlia del regista Garry Marshall, mentre la ragazza che interpreta la figlia del Primo ministro è la nipote di Hector Elizondo.



La foto del padre defunto di Mia ritratto accanto a lei vicino al carillon è il vero padre di Anne Hathaway.



Uno dei camerieri nella scena in cui Mia fa cadere qualcosa durante la cena è lo stesso che ha interpretato il cameriere in Pretty Woman quando il personaggio di Julia Roberts lancia la lumaca dal piatto e il cameriere la prende al volo.



Il regista Garry Marshall appare in un cameo come uno degli ospiti al ballo annuale per celebrare l'indipendenza di Genovia, anche sua sorella Penny Marshall è tra gli invitati.



L'attore Hector Elizondo ha lavorato in tutti i film diretti da Garry Marshall che è un suo amico d'infanzia.



La band di Michael, che fa le prove nell'officina dove lui lavora, è la vera band in cui suona l'attore Robert Schwartzman, i Rooney (mentre nel film il nome dato alla band è Flypaper).



Nel 2004 il film ha fruito di un sequel dal titolo Principe azzurro cercasi ancora diretto da Garry Marshall.



Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati worldwide oltre 168.







La colonna sonora



Le musiche del film sono di John Debney tra le sue altre composizioni ricordiamo Iron Man 2, Elf, Chicken Little, Bugiardo bugiardo, Spy Kids, Le follie dell'imperatore.



TRACK LISTINGS:

1. SuperGirl - Krystal Harris

2. Little Bitty Pretty One - Aaron Carter

3. Miss You More - BBMak

4. Crush - 3Gs

5. What Makes You Different (Makes You Beautiful) - Backstreet Boys

6. Miracles Happen - Myra

7. Always Tomorrow - Nobody's An Angel

8. Away With The Summer Days - Youngstown

9. Stupid Cupid - Mandy Moore

10. Wake Up - Hanson

11. Happy Go Lucky - Steps

12. I Love Life - Melissa Lefton

13. Ain't Nuthin' But A She Thing - Lil' J

14. Hold On - B*Witched

15. The Journey - Mpulz



TRACK LISTINGS:

1. Main Titles (:56)

2. Queen Clarisse (:53)

3. Mia Invites Lilly to the Ball (1:08)

4. The Princess Diaries Waltz (2:09)

5. Mia's Makeover (1:08)

6. Princess Lessons (:55)

7. A New Mia (1:05)

8. Mia Flees (:53)

9. Sorry, Dad (:32)

10. Lana, the Traitor (1:01)

11. Mia Visits the Consulate (1:18)

12. Scooter Talk (:58)

13. I Don't Want to Be a Princess (:37)

14. Father Talk (1:00)

15. The Ball (:37)

16. Meeting the Prime Minister (1:03)

17. A Letter from the King (1:16)

18. It's a Real Job (1:02)

19. Mia's Decision (2:18)

20. Learning to Walk (1:42)

21. Mia Apologizes (:44)

22. Can I Call You Joe? (:58)

23. The Kiss (1:18)

24. Harp Interlude (1:24)

25. Princess Diaries Medley (3:25)

