Stasera in tv: "The Next Three Days" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 23 febbraio 2017

Rete 4 stasera propone "The Next Three Days", thriller del 2010 diretto da Paul Haggis (Crash - Contatto fisico) e interpretato da Russell Crowe, Elizabeth Banks, Olivia Wilde e Liam Neeson.





Cast e personaggi

Russell Crowe: John Brennan

Elizabeth Banks: Lara Brennan

Olivia Wilde: Nicole

Liam Neeson: Damon

Brian Dennehy: George Brennan

Helen Carey: Grace Brennan

Ty Simpkins: Luke Brennan

Lennie James: Tenente Nabulsi

Leslie Merrill: Elizabeth Gesas

Daniel Stern: Avv. Meyer Fisk

Alan Steele. Serg. Harris

Jonathan Tucker: David

RZA: Mouss

Jason Beghe: Detective Quinn

Aisha Hinds: Detective Collero

Moran Atias: Erit

Michael Buie: Mick Brennan

Kevin Corrigan: Alex

Rick Warner: capitano prigione Contea

Doppiatori italiani

Luca Ward: John Brennan

Francesca Fiorentini: Lara Brennan

Daniela Calò: Nicole

Alessandro Rossi: Damon

Gianni Musy: George Brennan

Aurora Cancian: Grace Brennan

Stefano Mondini: Tenente Nabulsi

Pasquale Anselmo: Avv. Meyer Fisk

Antonio Palumbo: serg. Harris

Francesco Sechi: David

Massimo Wertmüller: Detective Quinn

Laura Latini: Erit

Enrico Di Troia: Mick Brennan

Luigi Ferraro: Alex

Ambrogio Colombo: capitano prigione Contea





La trama

La vita di John Brennan (Russell Crowe) sembra perfetta fino a quando sua moglie, Lara (Elizabeth Banks), viene arrestata e condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso.

A tre anni dalla condanna, John continua a battersi per tenere unita la famiglia, a crescere il loro unico figlio, Luke (Ty Simpkins) e a svolgere il suo lavoro di insegnate in un college pubblico, tentando sempre di dimostrare l?innocenza della moglie con ogni mezzo a disposizione.

Quando la Corte Suprema respinge il loro ultimo appello, Lara tenta il suicidio e John decide che è rimasta solamente una soluzione possibile: organizzare l?evasione della moglie dalla prigione.

Rifiutando di lasciarsi scoraggiare dalle scarse probabilità di successo o dalla sua propria inesperienza, John escogita un elaborato piano di fuga e si immerge in un mondo pericoloso e sconosciuto fino a quel momento, mettendo in gioco veramente tutto quanto per la donna che ama.





Il nostro commento

The Three Next Days è un esempio di quanto la personalità di un regista possa donare appeal ad uno script che vive e sopravvive di clichè.

Grazie al rodato carisma di un Russell Crowe, qui ben sfruttato e supportato da un’intensa partner, Paul Haggis mette a frutto tutto ciò che c’era di buono nell’originale aggiungendovi parecchio mestiere.

Haggis lascia che l’adrenalina salga a piccole dosi permettendo di costruire, sequenza dopo sequenza, un finale ben cadenzato che dimostra come si possano coniugare con buoni risultati un minimo sindacale di spessore narrativo all'intrattenimento tout-court di tanto buon cinema di genere, senza rischiare di tediare lo spettatore meno paziente ne tantomeno "aggredire" quello più riflessivo in cerca di una trama un minimo articolata.





Curiosità



Il film è un remake del film francese "Pour Elle" (Anything for Her) di Fred Cavayé.



Paul Haggis e Olivia Wilde festeggiano il compleanno lo stesso giorno (10 marzo).



Elizabeth Banks aveva precedentemente interpretato il ruolo di una madre di famiglia accusata di omicidio nella serie tv Law & Order: Special Victims Unit.



La tecnica per forzare le serrature vista nel film e usata da Crowe funziona veramente su serrature a cilindro.



Mark Isham, collaboratore abituale del regista Paul Haggis, non ha composto le muaiche di questo film a causa della decisione molto pubblicizzata di Haggis di lasciare la Chiesa di Scientology, di cui Isham è tuttora membro. (INIZIO SPOILER) : Quando la famiglia Brennan sta passando i controlli della sicurezza aeroportuale, una foto di Osama Bin Laden è chiaramente visibile sullo schermo del computer dell'agente come parte di una lista di criminali ricercati utilizzati per un confronto visivo con i passeggeri (FINE SPOILER)

Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 84.







La colonna sonora



Le musiche del film sono di Danny Elfman che ricordiamo oltre ad essere il compositore storico di Tim Burton ha una predilezione per le colonne sonore di stampo fantastico, ma nei crediti di Elfman non mancano certo le incursioni nel cinema di genere, tra i suoi score thriller segnaliamo Red Dragon, Soldi sporchi e Extreme Measures - Soluzioni estreme.

La colonna sonora include i brani "Mistake" e "Be The One" interpretati da Moby.



1. Prologue

2. A Way In

3. What She's Lost

4. Pittsburgh's Tough

5. Blood Stain

6. Same Old Trick

7. Don Quixote

8. All Is Lost

9. A Promise

10. That's Ok

11. It's On

12. The Evidence

13. Last Three Months

14. The Bump Key

15. A Warning

16. Breakout

17. Touch

18. Reunion

19. The Switch

20. They're Off

21. Got 'Em

22. The Truth

23. The Aftermath

24. Mistake - Moby

25. Be The One - Moby