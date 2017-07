Stasera in tv: "L'eliminatore - Eraser" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "L'eliminatore - Eraser", film d'azione diretto nel 1996 da Chuck Russell (The Mask) e interpretato da Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams e James Caan.





Cast e personaggi

Arnold Schwarzenegger: John Kruger

James Caan: Robert Deguerin

Vanessa Williams: Lee Cullen

Robert Pastorelli: Johnny Castelone

James Coburn: Arthur Beller

Andy Romano: Daniel Harper

James Cromwell: William Donahue

Nick Chinlund: Agente Calderon

Danny Nucci: Agente Monroe

Patrick Kilpatrick: James Haggerty

Roma Maffia: Claire Isaacs

Robert Guy Miranda: Frediano

Joe Viterelli: Tony

Tony Longo: Little Mike

Gerry Becker: Morehart

Cylk Cozart: Darryl

Olek Krupa: Sergei Ivanovic Petrofsky

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: John Kruger

Luciano De Ambrosis: Robert Deguerin

Emanuela Rossi: Lee Cullen

Francesco Pannofino: Johnny Castelone

Renato Mori: Arthur Beller

Cesare Barbetti: Daniel Harper

Dario Penne: William Donahue

Vittorio De Angelis: Agente Calderon

Massimo De Ambrosis: Agente Monroe

Anna Rita Pasanisi: Claire Isaacs

Lucio Saccone: Frediano

Michele Gammino: Tony

Nino Prester: Little Mike

Manlio De Angelis: Morehart

Simone Mori: Darryl

Sandro Sardone: Sergei Ivanovic Petrofsky





La trama

John Kruger (Arnold Schwarzenegger), nome in codice "Eraser", è un agente federale che lavora per il programma protezione testimoni. John viene assegnato alla protezione di Lee Cullen (Vanessa Williams), un alto dirigente della Cyrez Corporation, una società che crea e produce armi per i militari. Lee è venuta a conoscenza dei piani della Cyrez di vendere un fucile a impulsi top-secret al terrorista russo Sergei Ivanovich Petrofsky (Olek Krupa). Un'arma del genere, di una potenza di fuoco senza precedenti, nelle mani sbagliate potrebbe portare ad uno squilibrio di potere di portata globale...





Il nostro commento

Adrenalinico "giocattolone" action ad alta tecnologia quello messo in scena da Chuck Russell, regista che tra i suoi crediti vanta un paio di godibili incursioni horror con il remake Blob - Il fluido che uccide e il sequel Nightmare 3 - I guerrieri del sogno.

Schwarzy funziona a dovere, regista e sceneggiatori cercano di ripescare le atmosfere dell’ottimo "True Lies" di James Cameron smussandone l’umorismo per puntare tutto sull’azione con contaminazioni sci-fi e una corposa dose di effetti speciali.

A supportare l'ex Mr. Olympia troviamo la sensuale Vanessa Williams che ne esce dignitosamente e il veterano James Caan che si ritaglia, senza troppa convinzione, un ruolo all'insegna dell'ambiguo.

Divertente, fracassone e fumettoso al punto giusto, L’eliminatore - Eraser utilizza a dovere la fisicità di Schwarzenegger intento a sfoggiare il repertorio da inarrestabile soldato letale già mostrato in film come Commando.

Russell confeziona un action dignitoso che promette quel che mantiene anche se senza particolari guizzi.





Curiosità



Il film è stato candidato all'Oscar per il Miglior montaggio sonoro.



Il nome della società "Cyrez" era in origine "Cyrex", ma una società di nome "Cyrix" ha posto un veto sull'uso del nome. Il film però era stato già girato, così ogni dialogo è stato doppiato e i loghi aziendali sono stati alterati digitalmente durante la post-produzione.



Quando Kruger arriva a casa di Lee ha la scritta "Facciamo festa!" stampata sul retro della giacca. Questo è un riferimento al film Commando e in particolare ad un dialogo tra Arnold Schwarzenegger e Vernon Wells (Bennett).



Anche se solo Tony Puryear e Walon Green sono accreditati per la sceneggiatura del film ci sono state diverse revisioni in corsa dello script non accreditate, tra queste una del regista Frank Darabont (Il miglio verde) e una di John Milius (Conan il barbaro), quest'ultima su esplicita richiesta di Schwarzenegger.



La prima versione della sceneggiatura aveva come protagonista Robert De Niro.



I rapporti tra il regista Chuck Russell e il produttore Arnold Kopelson erano molto tesi durante le riprese tanto che i due sul set non si rivolgevano la parola. L'unico motivo per cui si è riusciti a completare il film (anche se il budget ha finito per lievitare considerevolmente) è stato l'intervento di Arnold Schwarzenegger che, mediando separatamente con Russell e Kopelson, è stato in grado di negoziare orari e logistica.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Predator).

(Predator).

La colonna sonora include anche i brani: "Where Do We Go From Here" di Vanessa Williams; "That's Amore" di Dean Martin; "It's Raining Men" delle Weather Girls.



1. Eraser Original Maintitle

2. 'She's In'

3. Kruger's Story

4. Cabin Raid

5. Kruger Escapes

6. 'Your Luggage'

7. When I Have Proof

8. Cyrez Break In

9. Union Trouble

10. Dock Fight

11. Reunion

12. 'The Eraser'

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.