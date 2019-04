Stasera in tv: "From Paris with Love" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 7 aprile 2019

Rete 4 stasera propone "From Paris with Love", action-thriller del 2010 diretto da Pierre Morel (Io vi troverò), scritto e prodotto da Luc Besson e interpretato da John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

John Travolta: Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers: James Reese

Kasia Smutniak: Caroline

Richard Durden: Ambasciatore Bennington

Yin Bing: M. Wong

Amber Rose Revah: Nichole

David Gasman: La voce

Doppiatori italiani

Paolo Marchese: Charlie Wax

Simone D'Andrea: James Reese

Kasia Smutniak: Caroline

Luciano De Ambrosis: Ambasciatore Bennington

Luca Ward: La voce





La trama

Charlie Wax (John Travolta) è un agente della Cia dai modi spiccioli e poco ortodossi: ai raffinati metodi di intelligence preferisce un caricatore pieno di pallottole e un bazooka. James Reece (Jonathan Rhys Meyers) è un invece agente segreto metodico e ligio alle regole che lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore americano a Parigi.

La sua prima missione da spia è quella sgominare un’imponente organizzazione criminale che traffica droga a Parigi e dal quartier generale gli viene inviato un partner, Wax. Il tumultuoso arrivo di Charlie Wax mette a soqquadro non solo Parigi, tra sparatorie e inseguimenti a tutta velocità lungo i boulevard, ma anche la vita sentimentale di Reece e della sua fidanzata Carolina (Kasia Smutniak). Ma non è solo per dei trafficanti di droga che Charlie Wax è a Parigi…c’è un attentato terroristico da sventare.





Il nostro commento

Azione in salsa "Besson" per un film che non dispiacerà a chi cerca un action che si ponga una spanna sopra le massa di produzioni direct-to-video che affollano il mercato dell'home-video.

Pierre Morel direttore della fotografia e regista della scuderia di Besson, all'attivo per lui l'action con Parkour Banlieue 13 e l'action-thriller Io vi troverò con Liam Neeson, sa come orchestrare con dovizia sequenze di combattimento e sparatorie e per sua fortuna ha un protagonista come l'istrionico John Travolta sulle cui spalle poggiare l'intera pellicola. Per quanto riguarda il personaggio di Jonathan Rhys Meyers, l'attore si ritrova letteralmente soverchiato dal debordante carisma di Travolta finendo per restare inevitabilmente all'ombra del partner in veste di sbiadita, ma comunque funzionale spalla, un po' come accaduto a Richard Madden e Idris Elba nel similare e più recente Bastille Day - Il colpo del secolo. La coppia Besson / Morel con "From Paris with Love" allestisce una divertente e divertita semi-parodia a tinte "spy" del prolifico filone "buddy cop" che funziona a corrente alternata, ma quando funziona il divertimento è sezxna alcun dubbio assicurato.





Curiosità



Il cast include anche l'attrice polacca Kasia Smutniak che vive e lavora in Italia, tra i suoi crediti segnaliamo ruoli in Benvenuto Presidente!, Allacciate le cinture, Meraviglioso Boccaccio e Perfetti sconosciuti.





Quando Caroline entra nell'appartamento di James si può vedere chiaramente il libro 'Nikita', titolo del film scritto e diretto da Luc Besson.



Sia questo film che 007 - Dalla Russia con amore dispongono di una scena in cui un agente deve terminare una partita a scacchi.



L'inseguimento è stato girato su una nuova autostrada al di fuori della città di Annecy, che doveva ancora essere aperta al traffico.



Luc Besson appare nel film in un cameo, può essere chiaramente visto uscire da una macchina parcheggiata.



Kelly Preston, attrice e modella americana nonché moglie di John Travolta appare in una scena: è la donna che indossa occhiali da sole nella sequenza della Torre Eiffel, quando il personaggio di Jonathan Rhys Meyers chiama la sua ragazza.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'inglese David Buckley , assiduo collaboratore di Henry Gregson-Williams con cui ha composto le musiche del crime The Town di Ben Affleck, mentre in solitaria Buckley ha realizzato musiche per il fantasy con arti marziali L'impero proibito.

, assiduo collaboratore di Henry Gregson-Williams con cui ha composto le musiche del crime The Town di Ben Affleck, mentre in solitaria Buckley ha realizzato musiche per il fantasy con arti marziali L'impero proibito.

Matt Monro, che ha cantato il tema principale di 007 - Dalla Russia con amore è citato nella colonna sonora con il brano "Close to You".



TRACK LISTINGS:

1. J'Ai Deux Amours - Madeleine Peyroux

2. Are You With Me - Vaux

3. Parking Lot - David Buckley

4. The Ring - David Buckley

5. Blood On The Stairs - David Buckley

6. Chinese Dessert - David Buckley

7. Official Business - David Buckley

8. It's Raining Men - David Buckley

9. Level 2 Mandarin - David Buckley

10. Wax's Waltz - David Buckley

11. Room With A View - David Buckley

12. Parisian Sh*thole - David Buckley

13. Eye In The Sky - David Buckley

14. The Scenic Route - David Buckley

15. And Then There Were None - David Buckley

16. Mirror Of The Soul - David Buckley

17. Can We Go Home? - David Buckley

18. Trigger Unhappy - David Buckley

19. Rose - David Buckley

20. Let Me Help You - David Buckley

21. Welcome To Paris, Baby - David Buckley

22. Carolina - David Buckley

23. (They Long To Be) Close To You - Matt Monro

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]