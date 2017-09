Stasera in tv: "X-Men - Conflitto finale" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 17 settembre 2017

Italia 1 stasera propone X-Men: Conflitto finale (X-Men: The Last Stand), action fantascientifico con supereroi del 2006 diretto da Brett Ratner (Rush Hour - Due mine vaganti) e interpretato da Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen ed Ellen Page.





Cast e personaggi

Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X)

Hugh Jackman (Logan/Wolverine)

Ian McKellen (Eric Lensherr/Magneto)

Halle Berry (Ororo Munroe/Tempesta)

Famke Janssen (Jean Grey/Fenice)

Anna Paquin (Marie D'Ancanto/Rogue)

Kelsey Grammer (Henry "Hank" McCoy/Bestia)

James Marsden (Scott Summers/Ciclope)

Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mystica)

Shawn Ashmore (Bobby Drake/Uomo Ghiaccio)

Ellen Page (Kitty Pride/Shadowcat)

Ben Foster (Warren Worthington III/Angelo)

Aaron Stanford (John Allerdyce/Pyro)

Vinnie Jones (Cain Marko/Fenomeno)

Daniel Cudmore (Piotr "Peter" Rasputin/Colosso)

Eric Dane (Jamie Madrox/Uomo Multiplo)

Mei Melançon (Elizabeth Braddock/Psylocke)

Ken Leung (Quill accreditato come Kid Omega)

Dania Ramirez (Callisto)

Omahyra Mota (Arclight)

Cameron Bright (Jimmy/La cura)

Gli umani:

Shohreh Aghdashloo (Kavita Rao)

Michael Murphy (Warren Worthington II)

Josef Sommer (il presidente)

Bill Duke (Bolivar Trask)

Anthony Heald (agente dell'FBI).

Doppiatori italiani

Ennio Coltorti: Charles Xavier/Professor X

Fabrizio Pucci: Logan/Wolverine

Carlo Sabatini: Eric Lehnsherr/Magneto

Giuppy Izzo: Ororo Munroe/Tempesta

Barbara Castracane: Jean Grey/Fenice

Sara Onorato: Marie D'Ancanto/Rogue

Stefano Mondini: Henry "Hank" McCoy/Bestia

Francesco Bulckaen: Scott Summers/Ciclope

Claudia Razzi: Raven Darkholme/Mystica

Francesco Pezzulli: Bobby Drake/Uomo Ghiaccio

Giulia Catania: Kitty Pride/Shadowcat

David Chevalier: Warren Worthington III/Angelo

Emiliano Coltorti: John Allerdyce/Pyro

Cinzia Villari: Moira MacTaggart

Ludovica Modugno: Kavita Rao

Stefano De Sando: Cain Marko/Fenomeno

Dario Penne: Warren Worthington II

Davide Marzi: James Madrox/Uomo Multiplo

Sara Ferranti: Psylocke

Simone Crisari: Quill (accreditato come Kid Omega)

Domitilla D'Amico: Callisto

Pietro Biondi: il presidente

Roberto Draghetti: Bolivar Trask

Stefano Benassi: interrogatore FBI





La trama

Il terzo capitolo della trilogia cinematografica degli X-Men ci racconta di una "cura" per i mutanti che minaccia di alterare il corso della storia. Per la prima volta i mutanti possono scegliere: mantenere la loro unicità, sebbene questa li isoli dal resto dell'umanità, oppure rinunciare ai propri poteri e diventare delle persone qualunque. Gli opposti punti di vista di Charles Xavier, leader dei mutanti e assertore della tolleranza e di Magneto, che al contrario crede nella sopravvivenza del più forte, saranno portati fino al punto di rottura, che scatenerà un conflitto che segnerà il destino di entrambe le fazioni.





Il nostro commento

In questo terzo capitolo si avverte l'assenza dello spessore dato al franchise da Bryan Singer, ma dal punto di vista dell'impatto visivo e dell'intrattenimento puro il regista Brett Ratner sa il fatto suo e bisogna ammettere che la rutilante sequenza finale vale la visione dell'intero film.

Al centro della trama il carismatico Hugh Jackman e il suo tormentato Wolverine, ormai punto di riferimento narrativo imprescindibile della serie cinematografica e la sua partner cinematografica Jean Grey, la splendida Famke Janssen, veramente fascinosa e intensa nella sua inedita doppia veste.

Il resto del menù prevede effetti visivi di altissimo profilo, il "conflitto finale" del titolo strepitoso per realismo ed impatto emotivo e la consueta lotta tra bene e male, società e "diversi" e tutta la sorprendente e coinvolgente epica del fumetto originale.

Senza dubbio questo è il capitolo più "debole" della trilogia, ma paradossalmente è anche quello più ricco di citazioni che dovrebbero fare la gioia dei fan del fumetto originale e in parte lenire qualche evidente debolezza in fase di scrittura.





Curiosità



La trama del film è liberamente ispirata alla Saga di Fenice Nera (The Dark Phoenix Saga) di Chris Claremont e John Byrne e alla saga Talenti (Gifted) di Joss Whedon e John Cassaday.



In origine il film doveva essere diretto da Matthew Vaughn (Stardust, Kick-Ass).



Il film ha fruito di tre diversi direttori della fotografia: Philippe Rousselot è stato assunto come direttore della fotografia da Matthew Vaughn e inizialmente è rimasto quando Brett Ratner ha assunto la regia. Non molto tempo dopo però Rousselot ha abbandonato il progetto affermando che girare il film è stato il più grande errore mai fatto. Dante Spinotti direttore della fotografia di due precedenti film di Ratner era disponibile ed è rimasto per la quasi totalità della produzione, ma una settimana prima della fine delle riprese ha dovuto lasciare per un altro impegno ed è stato infine J. Michael Muro a terminare il lavoro.

direttore della fotografia di due precedenti film di Ratner era disponibile ed è rimasto per la quasi totalità della produzione, ma una settimana prima della fine delle riprese ha dovuto lasciare per un altro impegno ed è stato infine J. Michael Muro a terminare il lavoro.

Halle Berry aveva inizialmente deciso di non riprendere il suo ruolo di Tempesta per questo film, lamentando la mancanza di sviluppo del suo personaggio nei due film precedenti e un rapporto molto teso con il regista Bryan Singer. Tuttavia dopo il forfait di Singer e il flop al box-office della sua Catwoman, la Berry ha accettato di tornare a condizione che il suo ruolo fosse ampliato. Di conseguenza in questo film Tempesta sostituisce Ciclope e il Professor Xavier come leader del team degli X-Men (cosa che accade anche nei fumetti in cui per un certo tempo Tempesta, in assenza di Xavier, ha servito come capo squadra).

aveva inizialmente deciso di non riprendere il suo ruolo di Tempesta per questo film, lamentando la mancanza di sviluppo del suo personaggio nei due film precedenti e un rapporto molto teso con il regista Bryan Singer. Tuttavia dopo il forfait di Singer e il flop al box-office della sua Catwoman, la Berry ha accettato di tornare a condizione che il suo ruolo fosse ampliato. Di conseguenza in questo film Tempesta sostituisce Ciclope e il Professor Xavier come leader del team degli X-Men (cosa che accade anche nei fumetti in cui per un certo tempo Tempesta, in assenza di Xavier, ha servito come capo squadra).

La sequenza in cui Magneto sradica la parte finale del Golden Gate e la sposta verso Alcatraz è basata sul fumetto "New X-Men n. 147", dove ha fatto lo stesso a Manhattan con il ponte di Brooklyn.



La mossa con cui Colosso afferra Wolverine e lo lancia è conosciuta come Fastball Special ed è una mossa iconica nella saga "X-Men". La Fastball Special in questo film è basata sul fumetto "Amazing X-Men n.6" di John Cassaday.



Quando il regista Bryan Singer ha abbandonato la produzione, Hugh Jackman raccomandò Darren Aronofsky per sostituirlo, avendo lavorato con Aronofsky in L'Albero della Vita - The Fountain. Joss Whedon rifiutò la regia per lavorare su un film di "Wonder Woman". Rob Bowman e Alex Proyas sono stati considerati per il lavoro. Zack Snyder è stato avvicinato, ma il regista era impegnato con 300; Peter Berg è stato avvicinato, ma ha rifiutato il lavoro. Matthew Vaughn è stato assunto nel marzo del 2005, ma con una data di uscita fissata a maggio 2006 si rese conto che non sarebbe riuscito a mettere insieme un buon film in così poco tempo e diede forfait.



Brett Ratner ha lanciato Ellen Page come Kitty Pryde dopo averla vista nel thriller Hard Candy. Lei inizialmente rifiutò il ruolo, ma dopo che Ratner le propose personalmente il copione, accettò la parte.



Per il suo duplice ruolo di Jean Grey / Fenice, Famke Janssen ha fatto ampie ricerche su disturbi dissociativi di identità e personalità multiple per rendere la sua performance convincente.



In un'intervista Bryan Singer ha ammesso di essersi rammaricato di aver rifiutato la regia di questo terzo film in favore di Superman Returns, confessando di aver capito il suo errore "mentre lo stavano sviluppando, durante la sua realizzazione e dopo averlo visto".



La casa utilizzata per la scuola del Professor Charles Xavier è la stessa casa usata nella serie tv Poltergeist: The Legacy.



Stan Lee e Chris Claremont: Il creatore degli "X-Men" e lo scrittore di lunga data della serie "X-Men" appaiono nella scena di apertura nei panni dei vicini di casa di Jean Grey. Sono accreditati come "L'uomo con il tubo dell'acqua" e "L'uomo della falciatrice".



Il film costato 210 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 459.







La colonna sonora



Brett Ratner ha invitato John Powell (Hancock) a comporre la musica per questo film, essendo un fan del lavoro fatto dal compositore per l'action-thriller The Bourne Identity.



1. 20 Years Ago

2. Bathroom Titles

3. The Church of Magneto, Raven Is My Slave Name

4. Meet Leech, Then Off To The Lake

5. Whirlpool of Love

6. Examining Jean

7. Dark Phoenix

8. Angel's Cure

9. Jean and Logan

10. Dark Phoenix Awakes

11. Rejection Is Never Easy

12. Magneto Plots

13. Entering the House

14. Dark Phoenix's Tragedy

15. Farewell to X

16. The Funeral

17. Skating On the Pond

18. Cure Wars

19. Fight In the Woods

20. St Lupus Day

21. Building Bridges

22. Shock and No Oars

23. Attack on Alcatraz

24. Massacre

25. The Battle of the Cure

26. Phoenix Rises

27. The Last Stand

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.