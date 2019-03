Stasera in tv: "Io vi troverò" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 28 marzo 2019

Canale 5 stasera propone Io vi troverò (Taken), action-thriller del 2008 scritto e prodotto da Luc Besson (Leon), diretto da Pierre Morel (From Paris with Love) e interpretato da Liam Neeson.

Cast e personaggi

Liam Neeson: Bryan Mills

Maggie Grace: Kim Mills

Famke Janssen: Lenore

Xander Berkeley: Stuart

Katie Cassidy: Amanda

Olivier Rabourdin: Jean Claude

Leland Orser: Sam

Jon Gries: Casey

David Warshofsky: Bernie

Camille Japy: Isabelle

Nathan Rippy: Victor

Holly Valance: Sheerah

Nicolas Giraud: Peter

Gérard Watkins: Saint Clair

Arben Bajraktaraj: Marko

Jalil Naciri: Ali

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Bryan Mills

Letizia Scifoni: Kim Mills

Cristina Boraschi: Lenore

Angelo Nicotra: Stuart

Domitilla D'Amico: Amanda

Marco Rasori: Jean Claude

Gaetano Varcasia: Sam

Roberto Draghetti: Casey

Claudio Fattoretto: Bernie

Anne Marie Sanchez: Isabelle

Giuliano Bonetto: Victor

Sabrina Duranti: Sheerah

Fredrick Lachkar: Peter

Gilles Cuomo: Saint Clair

Simone Mori: Marko

Roberto Gammino: Ali





La trama

Bryan (Liam Neeson) è un ex agente della CIA, divorziato e ormai in pensione che si ritrova con una figlia diciassettenne (Maggie Grace) che vuol andare a Parigi e una ex moglie (Famke Janssen) che spinge affinché l'uomo dia il suo consenso.

La figlia alla fine partirà, ma giunta in Francia verrà presa di mira da una banda di criminali albanesi che la sequestreranno.

Bryan saputo del rapimento userà tutta la sua esperienza, i suoi contatti e il suo letale addestramento per ritrovare la figlia, lasciando dietro di se una lunga scia di cadaveri.





Il nostro commento

Luc Besson cuce addosso al veterano Liam Neeson un ruolo da duro che gli calza a pennello, il resto lo fa l'iperdinamica regia di Pierre Morel che al suo attivo vanta B13, rutilante action con parkour.

Io vi troverò è un revenge-movie duro e puro, poche chiacchiere, tanta azione e un carismatico protagonista fanno di questo solido film di genere un godibile divertissement ad alto tasso di violenza.





Curiosità



Girare questo film ha spinto Famke Janssen ad agire nella vita reale contro la corruzione. L'attrice è Ambasciatrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.



Il soldato Mick Gould, ex Special Air Service (SAS), ha addestrato Liam Neeson nel combattimento corpo a corpo e nell'uso delle armi.



Lo stile di arte marziale usata da Liam Neeson nel film è il Nagasu Do. E' uno stile di arte marziale ibrido che prende in prestito mosse da Judo, Aikido e Ju Jitsu.



Nel film il personaggio di Katie Cassidy (Amanda) ha 19 anni e il personaggio di Maggie Grace (Kim) ne ha 17. Nella vita reale Maggie è di 3 anni più grande di Katie.



Il coltello ricurvo utilizzato nella lotta finale è un Karambit. E' un'arma indonesiano / malese e i fori per le dita nell'impugnatura la rende molto difficile da disarmare, cosa evidente nella scena di lotta.



Liam Neeson ha dichiarato di aver accettato questo ruolo perché credeva che il film avrebbe avuto una distribuzione direttamente in home-video.



Il film è stato parodiato nel ventesimo episodio della decima stagione della serie televisiva d'animazione I Griffin.



Il film ha fruito di due sequel ancora scritti e prodotti da Luc Besson: Taken - La vendetta e Taken 3 - L'ora della verità entrambi diretti da Olivier Megaton (Transporter 3).



Nel corso del film Bryan, per riavere sua figlia, uccide 35 persone.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo oltre 226.



La colonna sonora



Le musiche del film sono del compositore francese Nathaniel Mechaly, assiduo collaboratore di Luc Besson per il quale ha musicato anche il sequel Taken - La vendetta, l'action Colombiana, il crime Revolver e la serie tv Transporter.



