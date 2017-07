Stasera in tv: "State of Play" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "State of Play", film thriller del 2009 diretto da Kevin MacDonald (L'ultimo re di Scozia) e interpretato da Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams e Helen Mirren





Cast e personaggi

Russell Crowe: Cal McAffrey

Ben Affleck: Stephen Collins

Rachel McAdams: Della Frey

Helen Mirren: Cameron Lynne

Robin Wright: Anne Collins

Jason Bateman: Dominic Foy

Jeff Daniels: George Fergus

Michael Berresse: Robert Bingham

Harry Lennix: detective Bell

Josh Mostel: Pete

Michael Weston: Hank

Barry Shabaka Henley: Gene Stavitz

Viola Davis: Dr. Judith Franklin

David Harbour: infiltrato

Sarah Lord: Mandi Brokaw

Steve Park: Chris Kawai

Brennan Brown: Andrew Pell

Maria Thayer: Sonia Baker

Wendy Makkena: Greer Thornton

Michael Jace: agente Brown

Katy Mixon: Rhonda Silver

Shane Edelman: detective Purcell

Doppiatori italiani

Fabrizio Pucci: Cal McAffrey

Riccardo Rossi: Stephen Collins

Federica De Bortoli: Della Frey

Angiola Baggi: Cameron Lynne

Claudia Catani: Anne Collins

Massimiliano Manfredi: Dominic Foy

Giuliano Bonetto: Robert Bingham

Saverio Indrio: detective Bell

Eugenio Marinelli: Pete

David Chevalier: Hank

Stefano Mondini: Gene Stavitz

Franco Mannella: infiltrato

Rossa Caputo: Mandi Brokaw

Roberto Certomà: Chris Kawai

Maurizio Fiorentini: Andrew Pell

Domitilla D'Amico: Sonia Baker

Chiara Salerno: Greer Thornton

Roberto Draghetti: agente Brown

Letizia Scifoni: Rhonda Silver

Enrico Di Troia: detective Purcell





La trama

"State of Play" segue le vicende di un astro nascente della politica e di un giornalista alle prese con una serie di omicidi apparentemente non collegati fra loro. Cal McAffrey (Russell Crowe), un veterano reporter di Washington dotato di un’incrollabile determinazione ed energia riesce a dipanare un fitto mistero che vede coinvolte le figure politiche e imprenditoriali più illustri dell’intera nazione. L’ambizioso e imperturbabile deputato statunitense Stephen Collins (Ben Affleck) rappresenta il futuro del suo partito politico e presiede un comitato che supervisiona le spese per la difesa nazionale. Grandi speranze e aspettative sono riposte in un uomo che diventerà una figura di spicco nella storia politica americana, fino al giorno in cui la sua bella assistente muore tragicamente e segreti, a lungo occultati, iniziano improvvisamente ad affiorare. McAffrey ha la dubbia fortuna di essere un amico di lunga data sia di Collins, che della determinata direttrice della testata Cameron Lynne (Helen Mirren) che gli ha commissionato un servizio su questa storia. Mentre lui e la collega apprendista al suo fianco, di nome Della Frye (Rachel McAdams) indagano sull’identità del killer, McAffrey scopre uno scandalo che minaccia di scuotere le maggiori e più potenti istituzioni dell’intero paese. In una città di faccendieri e di ricchi politicanti, McAffrey scoprirà una verità fondamentale: quando ci sono miliardi di dollari in gioco, non si salva l’integrità di nessuno.





Il nostro commento

Il regista Kevin Macdonald si cimenta nell'arduo compito di condensare in un lungometraggio ben sei ore di una pluripremiata minserie britannica, reinventandola in un thriller a sfondo politico/giornalistico che guarda con riverente rispetto al classico "Tutti gli uomini del presidente". Il film di Macdonald si dipana con qualche incertezza, prende vigore nel suo divenire e si chiude con efficacia in un finale che ha l'inconfondibile profumo di inchiostro e carta stampata.





Curiosità



Il film è basato sull'omonima miniserie televisiva britannica della BBC.



Brad Pitt e Edward Norton hanno originariamente firmato per il film che li avrebbe visti riuniti per la prima volta dai tempi di Fight Club. Tuttavia Pitt diedè forfait nel 2007 (sostituito da Russell Crowe) durante il turbolento periodo dello sciopero degli sceneggiatori. L'uscita di Pitt ritardò l'inizio delle riprese, elemento che causò il successivo abbandono di Norton (sostituito da Ben Affleck), impegnato nel frattempo con le riprese di Fratelli in erba.



Tra il forfait di Brad Pitt e l'arrivo di Russell Crowe altri attori vennero considerati per il ruolo di Cal McAffrey, tra questi Johnny Depp, Nicolas Cage e Tom Hanks.



C'era il regista Edward Zwick (L'ultimo samurai) designato alla regia nelle primissime fasi di sviluppo.



Il regista Kevin Macdonald aveva preso in considerazione Bill Nighy per interpretare il ruolo di Cameron, ma in seguito ha deciso di trasformare il ruolo al femminile e di reclutare Helen Mirren.



Il film venne offerto a numerosi registi, tra di loro c'erano Brian De Palma, Martin Campbell, Richard Linklater, Ang Lee e Jim Jarmusch.



Helen Mirren ha girato tutte le sue scene in quattro giorni.



Nella postazione di lavoro di McAffey c'è una foto seminascosta che ritrae i veri reporter Bob Woodward e Carl Bernstein del Washington Post, che divennero celebri negli anni '70 per lo scandalo Watergate.



Il Regista Kevin Macdonald ha realizzato il film come un omaggio a "Tutti gli uomini del Presidente", utilizzando il Watergate Hotel e il garage come location.







La colonna sonora



Le musiche del film sono dell'inglese Alex Heffes (Trauma) alla sua terza collaborazione con il regista Kevin Macdonald, dopo aver musicato per lui il documentario premiato con l'Oscar Un giorno a settembre e il biografico L'ultimo re di Scozia.

"The Night That Paddy Murphy Dies", il brano presente nella scena di apertura del film, è dei Great Big Sea , una band canadese di Terranova. Alan Doyle, il cantante dei Great Big Sea e Russell Crowe sono molto amici e l'attore va spesso a Terranova a trovare l'amico musicista.

La colonna sonora include anche i brani: "Long As I Can See The Light" dei Creedence Clearwater Revival, "B-Movie" di Gil Scott-Heron, "Shalom" di Anima Sound System, "Please Don't Talk About Murder While I'm Eating" di Ben Harper, "Walking on Sunshine" di Priddis Music Studio Band, "The Born Supremacy" di The Fluffy Cod Trio, "Born to Be Alive" di The Flugel Horns.



TRACK LISTINGS:

1. Opening Title & The Ballad Of Sonia

2. The Apartment

3. Cal Connects The Evidence

4. Research

5. Conspiracy At The Highest Level

6. The Americana Hotel

7. A Political Suicide

8. The Cab Ride Home

9. Steven And Cal

10. Writing The Article

