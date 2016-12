Stasera in tv: "Firewall - Accesso negato" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 dicembre 2016

Rete 4 stasera propone "Firewall - Accesso negato", thriller del 2006 diretto da Richard Loncraine (I due presidenti) e interpretato da Harrison Ford, Virginia Madsen e Paul Bettany.

Cast e personaggi



Harrison Ford: Jack Stanfield

Paul Bettany: Bill Cox

Virginia Madsen: Beth Stanfield

Carly Schroeder: Sarah Stanfield

Jimmy Bennett: Andy Stanfield

Mary Lynn Rajskub: Janet Stone

Matthew Currie Holmes: Bobby

Robert Patrick: Gary Mitchell

Jennifer Kitchen: Wendy

Alan Arkin: Arlin Forester

Robert Forster: Harry

Vince Vieluf: Pim

Kett Turton: Vel

Nicolaj Coster-Waldau: Liam

Vincent Gale: Willy

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Jack Stanfield

Massimiliano Manfredi: Bill Cox

Anna Cesareni: Beth Stanfield

Veronica Puccio: Sarah Stanfield

Alex Polidori: Andy Stanfield

Tiziana Avarista: Janet Stone

David Chevalier: Bobby

Ambrogio Colombo: Gary Mitchell

Cesare Barbetti: Arlin Forester

Stefano De Sando: Harry

Roberto Gammino: Pim

Stefano Crescentini: Vel

Vittorio De Angelis: Liam

Massimo De Ambrosis: Willy

La trama

Con la sua famiglia tenuta in ostaggio Jack Stanfield (Harrison Ford), responsabile della sicurezza informatica di un prestigioso istituto bancario, è costretto a derubare il suo datore di lavoro per milioni di dollari, al fine di garantire la sopravvivenza della moglie e dei suoi figli.

In seguito Stanfield cercherà anche di contrastare il piano dei rapitori, che punteranno a depistare le autorità cercando di farlo sembrare colpevole di appropriazione indebita.

Il nostro commento

Thriller senza guizzi di sorta, sostenuto in toto da un paio di protagonisti di alto profilo (Ford punta sul mestiere e Bettany su una innata vis da malvagio antagonista).

Il plot di Firewall - accesso negato scritto da Joe Forte è quasi "scolastico" nello sfruttare tutto il repertorio drammatico del caso e finisce per abusare in prevedibilità. Idem per la regia di Richard Loncrane che al suo primo thriller a tutto tondo sembra pagare pegno in tal senso, in special modo nel gestire in toto la tensione necessaria a rendere il ritmo del film uniforme.

Curiosità

Virginia Madsen ha ricevuto un messaggio sul suo cellulare da Harrison Ford, che gli offriva una parte nel film. La Madsen in un primo momento ha pensato fosse uno scherzo.



Ha piovuto molto poco durante le riprese nella piovosa Vancouver e così fino a sei camion di acqua sono stati utilizzati per creare "pioggia" e bagnare le strade.



Mentre erano sul set per le riprese Paul Bettany ha insegnato a Carly Schroeder a suonare la chitarra.



Paul Bettany e Harrison Ford hanno eseguito personalmente alcune delle loro scene di stunt e di lotta.



La regia del film era stata in origine affidata a Mark Pellington. Il regista però ha lasciato prima dell'inizio delle riprese a seguito dell'improvvisa morte della moglie Jennifer Barrett Pellington.



L'alias che Bill Cox utilizza, "Bill Redmond", è un riferimento a Bill Gates e alla Microsoft la cui azienda ha sede a Redmond, Washington.



Equifax, una delle più note aziende di gestione rischi del mondo, che opera nella borsa valori New York Stock Exchange, è stata consulente speciale per il film.



Il sito Equifax.com che viene mostrato nel film è una copia pienamente funzionante, creata dal webmaster di Equifax copiando il sito vero e collegandolo ad un database contenente i dati di credito richiesti nel film. Tuttavia, su richiesta dei produttori di film, il rapporto di credito è stato abbellito un pochino: per esempio un vero e proprio rapporto di credito della Equifax non conterrebbe debiti di gioco.



Durante le riprese all'aeroporto di Vancouver il set era pronto, ma Harrison Ford era introvabile. Gli assistenti alla regia sono andati nel panico spedendo tutta la troupe a cercarlo. E' stato trovato seduto sul nastro trasportatore dei bagagli mentre parlava al cellulare.



Harrison Ford è rimasto così impressionato dallla bellezza di Bowen Island nella British Columbia che su richiesta della fidanzata Calista Flockhart ha acquistato una proprietà da 13 milioni di dollari sita sul lungomare.



Harrison Ford e il collega Robert Forster compiono gli anni lo stesso giorno (13 luglio). Forster è un anno più grande di Ford.



Il film tratta di un rapimento definito "Tiger", questo è un crimine in cui un rapimento è parte di una rapina. Una persona di grande importanza per la vittima è tenuta in ostaggio come garanzia fino a che la vittima non esegue gli ordini del criminale.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 82.







La colonna sonora

Le musiche del film sono del francese Alexandre Desplat (Il discorso del re), tra i thriiler musicati dal compositore segnaliamo L'uomo nell'ombra, Argo e Hostage.







1. Firewall

2. Surveillance

3. Breaking In

4. The Bank

5. First Night

6. Hostages

7. The Camera Dances

8. The Epi-Pen

9. The Family Theme

10. Escape From The Bank

11. Looking For Help

12. Exchanging The Files

13. The Fight

14. Rainy Day

15. Together Again