Stasera in tv: "The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 maggio 2018

Canale 5 stasera propone "The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo", commedia romantica del 2005 diretta da Clare Kiner (Contratto d'amore) e interpretata da Debra Messing, Dermot Mulroney e Amy Adams.





Cast e personaggi

Debra Messing: Kat Ellis

Dermot Mulroney: Nick Mercer

Amy Adams: Amy

Jack Davenport: Ed

Peter Egan: Victor Ellis

Holland Taylor: Bunny

Jeremy Sheffield: Jeffrey





La trama

Kat Ellis (Debra Messing) single newyorkese è determinata a partecipare al matrimonio londinese di sua sorella minore (Amy adams), ma non trova uno straccio di accompagnatore.

Piuttosto che affrontare le chiacchiere e le battutine della sua famiglia e cercando di dimostrare al suo ex-fidanzato, il testimone di nozze, di cavarsela alla grande anche senza di lui, Kat ricorre all'escort professionista Nick (Dermot Mulroney).

Come da copione il bell'aspetto di Nick riuscirà a far colpo sulla famiglia di Kat, ma anche quest'ultima rischierà di capitolare di fronte al fascino arguto del carismatico accompagnatore.





Il nostro commento

Un'altra cerimonia di nozze su grande schermo per Dermot Mulroney dopo Il matrimonio del mio migliore amico con Cameron Diaz e Julia Roberts, ma stavolta con risultati decisamente meno brillanti.

La protagonista femminile, la Debra Messing della sit-com Will & Grace, sembra in qualche modo frenata da un plot che vorrebbe miscelare humour britannico e furbizia romance di stampo hollywoodiano, ma che finisce per rimanere a mezza via, indecisa tra l'uno e l'altra e a farne le spese è la coppia di protagonisti, che mancano dell'empatia necessaria a rendere l'evoluzione del loro rapporto un minimo credibile.

Intendiamoci il repertorio da commedia romantica ideale c'è tutto: un matrimonio condito da equivoci, bugie e confessioni, un pizzico di Pretty Woman, una coppia di fascinosi protagonisti e una colonna sonora "galeotta" (c'è anche Michael Bublè), ma è indubbio che si percepisce forte la mancanza di quel guizzo emotivo che è parte vitale dell'immedesimazione nonché fulcro di pellicole di questo tenore.





Curiosità



Il film è conosciuto anche con il titolo Amore in prestito.



La produzione ha cercato di utilizzare fiori artificiali il più spesso possibile perché Debra Messing è allergica ai fiori veri.



Il film ha fruito di location inglesi con alcuni esterni girati nella zona sportiva di Parliament Hill Fields e presso Shere una cittadina della contea del Surrey.



Il film costato 15 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 47.



Il film conta diversi errori di continuità tra questi: Dopo un confronto con tutta la sua famiglia e gli amici, Kat si allontana sotto la pioggia, lasciando cadere due bottiglie di vino. Nella ripresa successiva, le bottiglie di vino sono scomparse e il prato dietro di lei è vuoto.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'americano Blake Neely, tra le sue altre composizioni per grande e piccolo schermo ricordiamo colonne sonore per le commedia Zohan, il dramedy Tre all'improvviso e la serie tv The Mentalist.



TRACK LISTINGS:

1. Invitation To A Wedding

2. Hello 3-B/Good Morning

3. What You’re Wearing

4. On Board

5. Close Your Eyes

6. On The Left, Right?

7. Bloody Mary/Interested

8. Discovery

9. To The Wedding

10. It’s Complicated

11. Airport Transaction

12. Big Bed In The Country

13. Betrayal

14. The Morning After

15. Going To Get Him

16. I’m Sorry/Best Man

17. Willy Wide Wonder

La colonna sono include anche i seguenti brani:

"Serenade for Lovers" by John Arkell and Ray Charles

"Forever Young" by Alphaville

"Lovedance" by Dave Rogers and Paul Shaw

"Breathless" by The Corrs

"When We Are Together" by Texas

"All Out of Love" by Air Supply

"One Fine Day" by The Chiffons

"Boogie Shoes" by KC & The Sunshine Band

"I Got the Feeling" by James Brown

"Secret" by Maroon 5

"Sway" by Michael Bublé

"Home" by Michael Bublé

"Save the Last Dance for Me" by Michael Bublé

"Friends & Family" by Trik Turner

"Moon River" by Andy Williams

"Let's Go to Bed" by The Cure