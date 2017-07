Stasera in tv: "Assassins" su Rete 4

2 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "Assassins", action-thriller del 1995 diretto da Richard Donner (Arma letale) e interpretato da Sylvester Stallone, Antonio Banderas e Julianne Moore.





Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Robert Rath

Antonio Banderas: Miguel Bain

Julianne Moore: Electra

Anatolij Davydov: Nikolaj Tašlinkov

Muse Watson: Ketcham

Steve Kahan: Alan Branch

Kai Wulff: Remy

Reed Diamond: Bob

Kelly Rowan: Jennifer

Mark Woodford: Cameriere servizio in camera dell'Hotel

Doppiatori italiani

Ferruccio Amendola: Robert Rath

Francesco Pannofino: Miguel Bain

Eleonora De Angelis: Electra

Norman Mozzato: Nicolai Tashlinkov

Marco Mete: cameriere servizio in camera dell'Hotel





La trama

Robert Rath (Sylvester Stallone), un killer professionista desideroso di ritirarsi, cede all'ultima offerta di un misterioso committente con cui dialoga via modem.

Il bersaglio, un uomo che assiste ai funerali del fratello, viene invece ucciso da Miguel Bain (Antonio Banderas) che soffia l'incarico a Rath per poi venire arrestato dalla polizia.

L'obiettivo di Bain è soppiantare Robert, suo idolo, come miglior killer prezzolato sulla piazza e così lo tampina in un'altro incarico: recuperare un dischetto rubato dalla hacker Electra (Julianne Moore).

Lo scontro tra i due killer si trasforma in un duello all'ultimo sangue quando un misterioso committente incarica Miguel di uccidere Rath.

La resa dei conti finale si terrà in un albergo fatiscente e abbandonato, medesimo luogo dove 15 anni prima Rath eseguì uno dei suoi incarichi più difficili...





Il nostro commento

Un thriller a tinte action di discreta fattura, non sempre coinvolgente, ma con un duetto interessante che contrappone due stili di recitazione agli antipodi.

Su schermo si confrontano la pacatezza di un Sylvester Stallone particolarmente contenuto, contrapposta ad un Antonio Banderas enfatico e sopra le righe, in qualche caso l'attore carica troppo il suo Miguel Bain, che comunque dona un po' di verve al ritmo del film che nel suo dipanarsi soffre di qualche momento di stanca.

Donner comunque sa bene come gestire un plot di questo tenore e sia Stallone che Banderas hanno già interpretato ruoli simili: Stallone l'anno prima in Lo specialista (1994), mentre Banderas lo stesso anno nel Desperado (1995) di Robert Rodriguez.





Curiosità



Il ruolo principale era stato originariamente scritto per Sean Connery, ma purtoppo l'attore non era disponibile.



Woody Harrelson e Tom Cruise sono stati presi in considerazione per il ruolo di Miguel Bain, mentre Michael Douglas e Arnold Schwarzenegger sono stati considerati per il ruolo di Robert Rath. Christian Slater ha invece rifiutato il ruolo di Miguel Bain.



Gli acquirenti "olandesi" all''hotel Marriot in realtà parlano con accento tedesco invece che olandese.



Sylvester Stallone ha percepito un compenso di 15 milioni di dollari.



Mel Gibson era inizialmente interessato a dirigere il film ed accennò al suo amico Richard Donner quanto fosse buono lo script. Poi quando Gibson si trovò coinvolto con Braveheart - Cuore Impavido, il progetto passò a Donner.



Gli edifici utilizzati per la "banca" e '"l'albergo abbandonato" in realtà non si fronteggiano. Non sono nemmeno sulla stessa strada di San Juan (Porto Rico).



La pistola che Robert Rath utilizza in questo film è una Ruger Mark I (modello del 1950) modificata con un silenziatore. Spara un lungo proiettile da fucile calibro 22.



Durante la produzione, Brian Helgeland è stato ingaggiato per riscrivere il copione. I fratelli Wachowski insoddisfatti della riscrittura, firmarono una petizione per ritirare i loro nomi dai crediti del film, ma tale richiesta gli fu negata dal WGA (Writers Guild of America).



Steve Kahan, cugino di Richard Donner, interpreta un cameo in questo film nei panni di Alan Branch, uno dei bersagli di Richard Rath. Kahan può essere trovato in molti dei film di Donner inclusa la serie Arma letale (era il capitano Ed Murphy).







La colonna sonora



Michael Kamen (Arma letale) ha originariamente composto la colonna sonora di questo film. La sua partitura è stata però respinta dal regista Richard Donner che ritenne che il lavoro di Kamen fosse pesante, cupo e rallentasse oltremodo il ritmo del film. Donner sentiva che il film aveva bisogno di una colonna sonora veloce e ritmata, ma il regista non voleva lasciare andare Kamen visto che i due erano molto amici e avevano lavorato insieme in molti film. Donner ha anche cercato di dare a Kamen la possibilità di riscrivere lo score, ma Kamen nel frattempo aveva già iniziato a lavorare su Die Hard - Duri a morire per la regia di John McTiernan. Donner allora si è rivolto al compositore Mark Mancina (Bad Boys), che gli ha fornito ciò che chiedeva. A causa dei limiti di tempo Mancina non ha potuto comporre un tema principale per il film, gli furono concesse solo cinque settimane per produrre le musiche.

La colonna sonora include anche il brano "Like A Rolling Stone" dei Rolling Stones e due pezzi strumentali parte dello score respinto composto da Michael Kamen per il film: "La Muerta" e "The Day of the Dead".



TRACK LISTINGS

Flashback (2:08)

Won't Die Like A Mark (1:33)

Sadness (2:11)

A New Mark (0:50)

Cemetery (4:36)

Police Car Escape (1:10)

Cab Driver (3:40)

Meet Miguel Bain (0:48)

Chitchat In The Cab (2:19)

Wanted N1 Place (1:45)

Miguel Escape (0:54)

New Contract (2:52)

Hotel Marriot (3:06)

Pennies From Heaven (2:00)

Parking Hotel (0:36)

Who Are You? (0:41)

Kitchen Explosion (3:38)

Bedroom Hotel (1:57)

No Contract Anymore (1:51)

Chocolate Night (1:39)

Two Millions Transaction (1:48)

Following The Train (0:18)

Leaving The Train (0:21)

Briefcase Explosion (0:36)

Two Marks Together (0:44)

Twenty Millions (0:57)

Miguel's Back In Business (1:33)

The Plan / Miguel Arrives (2:57)

Jasmin (2:15)

The Bank (4:30)

Big Wait (3:47)

No More Chitchat (6:16)

Nikolai (3:08)

No Goodbye (1:06)