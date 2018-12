Stasera in tv: "The Legend of Zorro" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "The Legend of Zorro", film d'azione e avventura del 2005 diretto da Martin Campbell (Agente 007 - Casinò Royale) e interpretato da Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones.

Cast e personaggi

Antonio Banderas: Don Alejandro Murrieta De la Vega/Zorro

Catherine Zeta-Jones: Elèna De la Vega

Rufus Sewell: Conte Armand

Nick Chinlund: Jacob McGivens

Adrian Alonso: Joaquin De la Vega

Julio Oscar Mechoso: Frate Felipe

Tony Amendola: Padre Quintero

Michael Emerson: Harrigan

Shuler Hensley: Pike

Leo Burmester: Colonnello Beauregard

Alberto Reyes: Frate Ignacio

Gustavo Sánchez Parra: Guillermo Cortez

Giovanna Zacarias: Blanca Cortez

Pedro Armendariz: Governatore Riley

Raul Mendez: Ferroq

Mar Carrera: Marie

Doppiatori italiani

Antonio Sanna: Don Alejandro Murrieta De la Vega/Zorro

Pinella Dragani: Elèna De la Vega

Marco Rasori: Conte Armand

Pasquale Anselmo: Jacob McGivens

Manuel Meli: Joaquin De la Vega

Francesco Bulckaen: Frate Felipe

Sergio Di Stefano: Padre Quintero

Mino Caprio: Harrigan

Renato Cecchetto: Pike

Laura Romano: Bianca Cortez

Luciano De Ambrosis: Governatore Riley





La trama

Il leggendario Zorro (Antonio Banderas) si lancia in un'altra avventura per proteggere il futuro della California e dei suoi cittadini. Questa volta l'eroe mascherato combatte contro nuovi e subdoli nemici con l'aiuto della sua bella moglie, Elena (Catherine Zeta-Jones) e del loro giovane figlio, il vivace Joaquin (Adrian Alonso).

Alejandro De Lavega è diviso tra due mondi: la sua vita come Zorro e la sua vita come padre di famiglia. Dopo che Alejandro infrange ancora una volta la sua promessa di smettere di indossare la maschera, Elena lo lascia e inizia a frequentare Armand (Rufus Sewell), un altezzoso conte francese.

Una misteriosa esplosione nel deserto porterà Zorro a credere che Armand stia tramando qualcosa e il nostro eroe ha tutta l'intenzione di scoprire di cosa si tratta, inconsapevole che ci sono anche altri che lavorano per scoprire la medesima verità.





Il nostro commento

Dopo un primo capitolo pressochè perfetto, che oltre al veterano Anthony Hopkins includeva una memorabile scena di tango e una sorprendente alchimia tra Banderas e la Zeta-Jones, Zorro torna a cavalcare per la giustizia in un secondo capitolo che, pur avendo le medesime caratteristiche del suo predecessore, non funziona altrettanto bene (un po' come accadeva con il sequel de "La mummia"). Questo non vuol dire che il film di Campbell non fornisca azione e intrattenimento, ma la differenza tra originale e sequel è davvero molto evidente.





Curiosità



Il film durante la produzione ha cambiato diversi titoli: In origine era chiamato "La Maschera Di Zorro 2" e quindi il titolo è stato cambiato in "Zorro Unmasked", che era il titolo originale della sceneggiatura di Ted Elliott e Terry Rossio. Dopo che il loro script venne respinto il titolo è diventato "Zorro 2", poi "Il ritorno di Zorro" e infine la Sony ha scelto il definitivo "La leggenda di Zorro".



Candidati alla regia ci sono stati Steven Spielberg e Robert Rodriguez con Spielberg che è comunque rimasto a bordo come produttore esecutivo.



La locomotiva utilizzata alla fine del film non era in realtà in grado di muoversi. L'illusione che stesse trainando il treno è stata creata utilizzando alternativamente una locomotiva diesel fuori inquadratura per tirare o spingere e una schermata blu piazzata sullo sfondo della locomotiva a vapore con il paesaggio aggiunto in seguito.



Adrian Alonso, che interpreta Joaquín, non conosceva l'inglese, così ha imparato tutte le battute foneticamente, proprio come Antonio Banderas ha fatto per I re del mambo.



Tony Amendola, che ha interpretato "Don Luis" ne La maschera di Zorro, interpreta "Padre Quintero" in questo film.



Contrariamente alle false affermazioni circolate, Antonio Banderas non è il primo attore spagnolo ad interpretare Zorro. L'attore spagnolo José Suárez interpretò Zorro diversi decenni prima nel film La montaña Sin Ley (1953) seguito da un altro attore spagnolo Carlos Quiney che negli anni '70 interpretò tre film: Z come Zorro, Zorro il cavaliere della vendetta e Zorro la maschera della vendetta. Banderas non è neanche il primo attore Latino a ritrarre Zorro, prima di lui ci sono stati Rafael Bertrand (1964), Rodolfo de Anda (1976) e Henry Darrow (1980).



Il film costato 72 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 142.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Horner, compositore Premio Oscar per Titanic, già autore della colonna sonora del precedente La maschera di Zorro e delle colonne sonore di Braveheart, Avatar e The Amazing Spider-Man.



TRACK LISTINGS:

1. Collecting The Ballots

2. Stolen Votes

3. To The Governor's... And Then Elena

4. This Is Who I Am

5. Classroom Justice

6. The Cortez Ranch

7. A Proposal With Pearls/Perilous Times

8. Joaquin's Capture And Zorro's Rescue

9. Jailbreak/Reunited

10. A Dinner Of Pigeon/Setting The Explosives

11. Mad Dash/Zorro Unmasked

12. Just One Drop Of Nitro

13. The Train

14. Statehood Proclaimed

15. My Family Is My Life...

