Stasera in tv: "Submerged" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 2 dicembre 2017

Rete 4 stasera propone "Submerged - Allarme negli abissi", film d'azione del 2005 diretto da Anthony Hickox (Hellraiser 3) e interpretato da Steven Seagal e Vinnie Jones.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Chris Cody (doppiato da Stefano De Sando)

William Hope: agente Fletcher

Christine Adams: dott. Susan Chappell

Nick Brimble: Adrian Lehder

Vinnie Jones: Henry

Alison King: Damita

P. H. Moriarty: capo

Gary Daniels: Col. Sharpe

Ross McCall: Plowden

Stephen Da Costa: Luis

Peter Youngblood Hills: Doc Shock

Adam Fogerty: O'Hearn

Chris Hazlewood: Harding

Nikolai Sotirov: Col. Jorge Hilan

William Tapley: ambasc. Ron Higgins

Tracie Thoms: giornalista in TV





La trama

Il veterano Chris Cody (Steven Seagal) si è ritrovato recluso con la sua squadra in una prigione militare di massima sicurezza dopo una missione finita in una carneficina. Ora il governo ha bisogno ancora di lui e i suoi uomini e l'accordo è semplice: amnistia per tutti e una bella somma di denaro, ma se mai venissero catturati nessuno ne riconoscerebbe il coinvolgimento.

Cody accetta e scopre che il suo obiettivo è fermare una sorta di scienziato pazzo, che sta usando militari americani condizionandoli tramite un sofisticato lavaggio del cervello che li trasforma in freddi killer pronti ad uccidere a comando.





Il nostro commento

Submerged - Allarme negli abissi e un lungometraggio direct-to-video con un budget sostanzioso, un cast interessante e una trama che verte sul controllo mentale, il "Sacro Graal" dei teorici della cospirazione.

Bisogna dire che stavolta si tenta un approccio più equilibrato alla storia, si cerca di imbastire un minimo di trama tra una sparatoria e l'altra e la regia di Hickox è sopra la media, se non fosse che a tratti il regista eccede in frenesia con flash, zoomate improvvise e cambi repentini di inquadratura che rendono alcune sequenze un po' forzate.





Curiosità