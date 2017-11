Stasera in tv: "Le pagine della nostra vita" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 28 novembre 2017

Rete 4 stasera propone Le pagine della nostra vita (The Notebook), dramma romantico del 2004 diretto da Nick Cassavetes (La custode di mia sorella) e interpretato da James Garner, Gena Rowlands, Rachel McAdams e Ryan Gosling.





Cast e personaggi

James Garner: Noah Calhoun

Gena Rowlands: Allie Hamilton

Rachel McAdams: Allie Hamilton da giovane

Ryan Gosling: Noah Calhoun da giovane

James Marsden: Lon Hammond Jr.

Sam Shepard: Frank Calhoun

Joan Allen: Anne Hamilton

David Thornton: John Hamilton

Kevin Connolly: Fin

Heather Wahlquist: Sara Tuffington

Jamie Brown: Martha Shaw

Matthew Jamison III: Andrew

Lindy Newton: Heather Lynn

Tim O'Brien: Mr. Tuffington

Meredith O'Brien: Mrs. Tuffington

Matt Barry: Mary Allen

Doppiatori italiani

Ugo Pagliai: Duke

Melina Martello: Allie Hamilton

Chiara Colizzi: Allie Hamilton da giovane

Massimiliano Manfredi: Noah Calhoun

Riccardo Niseem Onorato: Lon Hammond Jr.

Ennio Coltorti: Frank Calhoun

Cristiana Lionello: Anne Hamilton

Francesco Prando: John Hamilton

Alessandro Quarta: Fin

Francesca Fiorentini: Sara Tuffington

Franca D'Amato: Martha Shaw

Gabriele Lopez: Andrew

Alessandra Chiari: Heather Lynn





La trama

Negli anni '40, una ragazza arriva nella cittadina costiera di Seabrook, nel Nord Carolina, per trascorrervi l'estate con la sua famiglia. Ancora adolescente, Allie Hamilton incontra un ragazzo del posto, Noah Calhoun e immediatamente se ne innamora. Anche Noah sente che lui e Allie sono fatti per stare insieme. Benché lei provenga da una famiglia facoltosa e lui sia un semplice operaio, nel corso di una appassionata e spensierata estate del sud i due diventano inseparabili. Le circostanze - l'improvviso scoppio della seconda guerra mondiale - li dividono, ma entrambi continuano ad essere tormentati dal ricordo l'uno dell'altro. Quando Noah torna a casa dalla guerra, anni dopo, Allie ormai è irrimediabilmente uscita dalla sua vita, ma non dal suo cuore. All'insaputa di Noah, Allie è tornata a Seabrook, dove si sono conosciuti e innamorati. Ma ora è fidanzata con Lon, un giovane soldato che ha conosciuto lavorando come volontaria in un ospedale militare.





Il nostro commento

Uno dei migliori adattamenti tratti dalle saccheggiatissime opere di Nicholas Sparks (adattatati anche Le parole che non ti ho detto, Dear John, Come un uragano e The Last Song), Le pagine della nostra vita fa del romanticismo baluardo narrativo, materia prima urticante per i cinici ad oltranza, ma che può contare su un quartetto di intensi protagonisti. Quello che abbiamo colto noi è una splendida fotografia, attori che riescono a dare anima e corpo a del buon materiale di partenza, ma quello che funziona nel film è la scelta di parlare al pubblico confezionando una storia a misura di spettatore, naturalmente con un occhio ben rivolto ad un target femminile.





Curiosità



Ryan Gosling per preparsi al ruolo di Noah ha costruito il tavolo della cucina che si vede nel film.



Ryan Gosling è stata la prima e unica scelta del regista per il ruolo di Noah. Prima di Cassavetes, Steven Spielberg, Tom Cruise e Justin Timberlake sono stati collegati al progetto, ma in seguito ne sono usciti.



Altre attrici oltre a Rachel McAdams sono state candidate al ruolo di Allie, tra queste Ashley Judd, Britney Spears, Jessica Biel e Reese Witherspoon.



A Rachel McAdams venne dato il copione con un solo giorno di anticipo sul provino, ma ha ugualmente battuto le altre nove attrici in lizza per il ruolo.



Rachel McAdams è nata a "Londra", mentre Ryan Gosling a "London" nell'Ontario.



Ryan Gosling (il Noah giovane) nel film indossa lenti a contatto marroni perché James Garner (il Noah anziano) ha gli occhi castani, mentre Gosling li ha blu.



Il film costato 29 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 115.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Aaron Zigman (Ricatto d'amore) che per il regista John Cassavetes ha musicato anche La custode di mia sorella, inoltre Zigman ha anche composto le musiche di The Last Song altro adattamento tratto da un romanzo di Nicholas Sparks.

La musica di sottofondo del trailler teatrale originale di questo film è un brano composto da Rachel Portman per il film Le Regole della Casa del Sidro.



1. Main Title

2. Overture

3. "I'll Be Seeing You" Performed by Billie Holiday

4. "Alabamy Home" Performed by Duke Ellington

5. Allie Returns

6. House Blues/The Porch Dance/The Proposal/The Carnival

7. Noah's Journey

8. "Always And Always" Performed by Benny Goodman & His Orchestra

9. "A String Of Pearls" Performed by Glenn Miller & His Orchestra

10. On The Lake

11. "Diga Diga Doo" Performed by Rex Stewart And The Ellingtonians

12. "One O'Clock Jump" Performed by Benny Goodman & His Orchestra

13. "I'll Be Seeing You" Performed by Jimmy Durante

14. Noah's Last Letter

15. Our Love Can Do Miracles

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.