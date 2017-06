Stasera in tv: "Catwoman" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 giugno 2017

Italia 1 stasera propone "Catwoman", cinecomic del 2004 diretto dal regista francese Pitof (Vidocq - La maschera senza volto) e interpretato da Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt.





Cast e personaggi

Halle Berry: Patience Phillips\Catwoman

Benjamin Bratt: Tom Lone

Lambert Wilson: George Hedare

Sharon Stone: Laurel Hedare

Frances Conroy: Ophelia

Alex Borstein: Sally

Michael Massee: Armando

Byron Mann: Wesley

Kim Smith: Drina

Christopher Heyerdahl: Rocker

Peter Wingfield: Dr. Ivan Slavicky

Berend McKenzie: Lance

Doppiatori italiani

Francesca Fiorentini: Patience Phillips\Catwoman

Christian Iansante: Tom Lone

Roberto Pedicini: George Hedare

Cristiana Lionello: Laurel Hedare

Aurora Cancian: Ophelia

Alberto Bognanni: Armando

Daniele Barcaroli: Wesley





La trama

La timida, goffa e sensibile artista Patience Philips (Halle Berry) è una donna graziosa che non riesce a smettere di chiedere quotidianamente scusa per la sua stessa esistenza.

Patience lavora come graphic designer per la Hedare Beauty, una grande azienda di cosmetici sul punto di rilasciare un rivoluzionario prodotto anti-invecchiamento.

Quando Patience incappa inavvertitamente su un oscuro segreto nascosto dal suo datore di lavoro, si ritrova nel bel mezzo di una cospirazione aziendale.

Il tentativo di eliminare la scomoda testimone cambierà il destino di Patience per sempre trasformandola in una donna con la forza, la velocità, l'agilità e i sensi ultra-sviluppati di un gatto.

Con le nuove abilità e l'intuito felino, Patience diventa Catwoman, una creatura elegante e furtiva che cammina sulla sottile linea tra il bene e il male. Come ogni gatto selvatico, lei è pericolosa, sfuggente, selvaggia ed in più è in cerca di vendetta.





Il nostro commento

Film visivamente interessante, con attrici di calibro a cui manca però quella scintilla che su grande schermo ha differenziato tanto un Daredevil da uno Spider-Man.

Non è questione di budget (100 milioni di dollari ci sembrano sufficienti), di cast (carente il comparto maschile, ma quello femminile è di alto profilo) o di personaggio, tutti abbiamo ben impressa la sensuale e ambigua Catwoman di Michelle Pfeiffer; in realtà è questione di cogliere l'attimo, l'insieme giusto, quell'equilibrio che ha fatto del Batman di Burton un gioiellino dark.

La Catwoman del visionario Pitof sembra una lunga lista di "vorrei...ma non posso" e in parte rispecchia il carattere della Patience di Halle Berry con un'atmosfera dark, ma non troppo, una sceneggiatura ammorbidita di ogni ambiguità legata al personaggio così ben incarnato nel sequel di Burton.

Catwoman diventa così un edulcorato fumettone che purtroppo non "graffia" e per una donna-gatto questo è un enorme tallone d'Achille.





Curiosità



Ashley Judd era stata originariamente scelta per il ruolo di protagonista. Tra le candidate al ruolo c'è stata anche Frances McDormand.



Michelle Pfeiffer ha trovato il costume indossato in Batman - Il ritorno alquanto scomodo e di conseguenza non era molto incline a riprendere il ruolo.



43 gatti sono stati addestrati per il film. Halle Berry ha adottato uno di loro dopo le riprese, il suo nome è Play Dough



Ci sono voluti nove giorni per girare la scena principale di lotta tra Catwoman (Halle Berry) e Laurel Hedare (Sharon Stone).



Il film ad un solo mese dall'uscita nelle sale ha dovuto subire un surplus di riprese con alcune scene girate nuovamente, questo dopo alcune proiezioni di prova ben poco entusiasmanti.



Un primo trailer è stato messo online un paio di mesi prima dell'uscita del film ed ha ricevuto una sfilza di critiche così pesanti, che è stato subito ritirato e sostituito con un nuovo trailer, stavolta privo di dialoghi.



Una rivista ha riportato che il cellulare di Sharon Stone ha squillato nel bel mezzo della ripresa di una scena e la Stone ha risposto costringendo la troupe ad attendere la fine della conversazione.



Una foto di Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman in Batman - Il ritorno può essere vista tra le vecchie foto delle Catwomen.



La controfigura di Halle Berry nelle scene di combattimento è Nito Larioza, un attore hawaiiano di 29 anni esperto di arti marziali.



Halle Berry è finita in ospedale dopo una scena di stunt in cui è andata a scontrarsi con alcuni riflettori durante un inseguimento. La ferita riportata si è per fortuna rivelata non grave.



Il film è stato candidato a 7 Razzie Awards vincendone 4: Peggior film, Peggior sceneggiatura, Peggior attrice (Halle Berry) e Peggior regista (Pitof).



Gli incassi del film sono stati disastrosi, a fronte di un budget investito di 100 milioni di dollari la pellicola worldwide ne ha incassati poco più di 82.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del tedesco Klaus Bedelt, tra i suoi lavori ricordiamo colonne sonore per Constantine (con Bryan Tyler), Solomon Kane, Poseidon e Dylan Dog - Il film.



1. Cat Lore (03:49)

2. Patience (02:25)

3. Cosmetics (00:26)

4. Impatient With Patience (04:27)

5. Relax (01:12)

6. Breath Of Life (01:51)

7. Strange Behavious (01:36)

8. Goliath (00:34)

9. Patience Questioned (01:52)

10. In Shadows (01:17)

11. Colours (01:01)

12. Get Rid Of Her (01:35)

13. Disclosure (00:33)

14. Revelations (03:31)

15. Venom (01:45)

16. The Patience Final (01:09)

17. Transformations (04:04)

18. Nightclub (01:05)

19. Corporate (00:54)

20. Laurel (01:21)

21. Cat Beginning (01:21)

22. New Tricks (02:24)

23. Senses (00:54)

24. Midnight's Owner (02:42)

25. Shy (02:18)

DISC 2

1. Felineious Assault (03:32)

2. Framed (01:30)

3. Accepting Catwoman (03:51)

4. Stalking (01:11)

5. Evolution (00:54)

6. Escaping (01:11)

7. Party Time (00:22)

8. She Evil (00:46)

9. Rooftop (01:49)

10. Carnival (00:39)

11. Love Scene (02:05)

12. Felineious Assault (01:46)

13. Animal Attraction (01:31)

14. Same Girl (01:13)

15. Like Cat (01:39)

16. Similarities Part 1 (03:27)

17. Similarities Part 2 (01:52)

18. Complicated (00:57)

19. Getting To Know Her (00:23)

20. Delivery Failure (00:38)

21. Me Again (00:42)

22. Impressive Heroics (01:30)

23. Between Us Girls (02:32)

24. Laurel's Prey (00:38)

25. Bad Girls Showdown (01:25)

26. Freedom Is Power (00:41)

27. End Credits (06:16)

