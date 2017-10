Stasera in tv: "The Rebound - Ricomincio dall'amore" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 31 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone "The Rebound - Ricomincio dall'amore", commedia romantica del 2009 diretta da Bart Freundlich (Tre ragazzi per un bottino) e interpretata da Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Kelly Gould e Art Garfunkel.





Cast e personaggi

Catherine Zeta-Jones: Sandy

Justin Bartha: Aram Finklestein

Kelly Gould: Sadie

Art Garfunkel: Harry Finklestein

John Schneider (cameo): Trevor

Marcel Simoneau: Henri

Joanna Gleason: Roberta Finklestein

Steve Antonucci: Waiter l'amico di Aram

Lynn Whitfield: Laura

Stephanie Szostak: Alice

Alice Playten: Sensei Dana

Sam Robards: Frank

Andrew Cherry: Frank Jr. all'età di 7 anni

Jake Cherry: Frank Jr. all'età di 13 anni (non accreditato)

Skai Jackson: ragazzina al museo





La trama

La bella quarantenne Sandy (Catherine Zeta-Jones) scoperta l'infedeltà del marito prende i suoi due figli, molla il fedifrago e fugge dal suo vecchio quartiere per andare a vivere nel centro di New York. Nella Grande Mela va ad abitare in un piccolo appartamento sito proprio sopra una caffetteria dove lavora Aram (Justin Bartha), un affascinante trentacinquenne laureato che prima diventa il baby sitter dei due figlioletti di Sandy, e poi un suo potenziale nuovo interesse amoroso. I due iniziano a frequentarsi con lui affascinato e lei piuttosto cauta dopo la recente delusione coniugale, ma con il passar del tempo i due scoprono di avere molte cose in comune.





Il nostro commento

Catherine-Zeta Jones torna al romance dopo il "delizioso" Sapori e dissapori con una nuova commedia dotata di un'intrigante connotazione malinconica e di due protagonisti disillusi, a corto di sogni ed entrambi e, in modi diversi, feriti dalla vita. La regia di Bart Freundlich (sua anche la sceneggiatura) non fruisce di particolari guizzi, ma regala una solida cornice al racconto, ricordiamo che il regista ha già esplorato il genere con Trust the Man, un romance corale fornito del solito imbarazzante titolo italiano (Uomini & Donne - Tutti dovrebbero venire…almeno una volta!). The Rebound - Ricomincio dall'amore pur rispettando tutti i clichè del genere si rivela una comedy dotata di un quid emotivo superiore alla media, grazie ad una splendida Catherine Zeta-Jones e ad un efficace Justin Bartha, lo stesso anno l'attore sarà su grande schermo anche con il campione d'incassi Una notte da leoni.





Curiosità



Roberta il personaggio dell'attrice e cantante canadese Joanna Gleason e il riferimento ad un suo precedente impiego presso Ralph Lauren è un riferimento alla sua parte nella serie tv Friends in cui interpretava il capo di Rachael alla Ralph Lauren.



Nel film ci sono ruoli per il cantautore Art Garfunkel del celebre duo Simon and Garfunkel e John Richard Schneider che molti ricorderanno nel ruolo di Bo Duke nella serie tv Hazzard.



Nel film Aram suggerisce di chiamare il loro bambino "Ira", che è il secondo nome del cantante Art Garfunkel che appare nel film nel ruolo di Harry Finklestein.



Il film ha avuto una distribuzione piuttosto travagliata, dopo un primo debutto in un numero limitato di sale americane a fine 2009, si decise per un debutto su larga scala per il Natale del 2010, ma il responso oltremodo tiepido del pubblico alla fine fece optare per un immediato rilascio direct-to-video. Anche in Italia il film non ebbe maggior fortuna con un rilascio nel periodo estivo e direttamente per il circuito televisivo (Canale 5 - 11 giugno 2010).







La colonna sonora