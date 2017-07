Stasera in tv: "Fantozzi alla riscossa" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 28 luglio 2017

Italia 1 stasera propone "Fantozzi alla riscossa", commedia del 1990 diretta da Neri Parenti e interpretata da Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder e Anna Mazzamauro.





Cast e personaggi

Paolo Villaggio: Rag. Ugo Fantozzi

Milena Vukotic: Pina Fantozzi

Gigi Reder: Geometra Filini

Plinio Fernando: Mariangela Fantozzi / Uga Fantozzi

Anna Mazzamauro: Signorina Silvani

Paul Müller: Duca Conte Francesco Maria Barambani

Renato Cecchetto: giurato in tribunale

Silvia Annichiarico: Giudice pettoruta

Angelo Bernabucci: Produttore Cinecittà

Luigi Petrucci: Psicanalista USL

Graziella Polesinanti: Titolare agenzia matrimoniale

Sergio Gibello: usciere del tribunale

Dina Adorni: una passante, (non accreditata)

Sonia Viviani

Pierfrancesco Villaggio: Hooligan

Stefano Antonucci: cancelliere

Gianni Franco: ispettore che arresta Fantozzi

Giuliano Ghiselli: giudice divorzista

Riccardo Parisio Perrotti: il giudice

Pietro Vivaldi: il vecchio giudice popolare

Salvatore Billa: uno dei mafiosi nella scena dello stupro

Franco Ukmar: uno dei mafiosi nella scena dello stupro





La trama

Seguiamo una nuova serie di tragicomici eventi che vedono protagonisti il ragioniere Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio) e la sua famiglia.

Fantozzi raggiunta l'età per il pensionamento tenta di occupare il sin troppo tempo libero a disposizione provando a lanciare la nipote Ughina (Plinio Fernando) nel mondo del cinema, partecipando ad una causa in veste di giudice popolare e prendendo lezioni di violenza "applicata" da un hooligan che coinvolge il ragioniere anche in uno scippo.

Fantozzi dopo uno scippo particolarmente "fortunato" viene riassunto alla Megaditta dove inizia una scalata aziendale con conseguenze disastrose che lo porteranno a divorziare da Pina (Milena Vukotic), a tentare di sposare la signorina Silvani (Anna Mazzamauro) e alla fine disperato a rivolgersi ad un'agenzia matrimoniale, che deciderà che la sua anima gemella è...la moglie Pina.





Il nostro commento

Neri Parenti reitera la formula a episodi e la narrazione si concentra sulla vita privata del ragioniere più "sfigato" e vessato di sempre.

Anche se il protagonista è pensionato la Megaditta resta comunque sullo sfondo con qualche divertente eco aziendale che ci riporta ai primi due inarrivabili capitoli.

Fantozzi alla riscossa chiude la fase in positivo della saga, aprendo la strada ad ulteriori tre capitoli piuttosto stiracchiati e oltremodo ripetitivi.





