Stasera in tv: "Fantozzi va in pensione" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 21 luglio 2017

Italia 1 stasera propone "Fantozzi va in pensione", sesto capitolo della celebre saga comica diretto nel 1988 da Neri Parenti e interpretato da Paolo Villaggio, Milena Vukotic e Gigi Reder.





Cast e personaggi

Paolo Villaggio: Ugo Fantozzi

Milena Vukotic: Pina Fantozzi

Gigi Reder: Ragionier Filini

Plinio Fernando: Uga Fantozzi/Mariangela Fantozzi

Anna Mazzamauro: Signorina Silvani

Paul Muller: Duca Conte Francesco Maria Barambani

Antonio Allocca: Esaminatore colloquio

Pino Ferrara: Rag. Fonelli

Ennio Antonelli: Proprietario del cinema a luci rosse

Teresa Piergentili: Pensionata della Megaditta nelle prime scene del film

Stefano Antonucci: presentatore cerimonia

Luigi Uzzo: direttore Hotel Caprice

Giulio Massimini: Nonno al parco

Albano Bufalini: sig. Colsi

Pietro Vivaldi: ragionier Mughini

Emanuele Magnoni: uno dei pensionati





La trama

In questo sesto capitolo della saga il ragioniere Ugo Fantozzi, ex impiegato della Mergaditta e ora pensionato a tempo pieno nel tentativo di ammazzare il troppo tempo libero a disposizione si cimenta in: piccoli lavoretti casalinghi, va a fare la spesa con risultati disastrosi, incappa per sbaglio con la moglie in un cinema a luci rosse, adotta un cane, va in gita a Venezia con Filini, gli scippano ripetutamente la pensione e infine disperato cerca lavoro senza successo per finire di nuovo a lavorare "in nero" per la Megaditta.





Il nostro commento

Il sesto film è il più malinconico della tragicomica saga fantozziana. Al timone Neri Parenti, regista storico della serie, che calibra con dovizia risate e amarezza con uno sguardo non banale sulla Terza età, la vita da pensionati e sul sociale. Ne risulta una satira sorprendentemente ficcante in cui la risata ha il retrogusto amaro della beffa regalando alla saga uno dei suoi migliori episodi.

E' morto Paolo Villaggio - Il ricordo di Blogo Blogo ricorda l'attore Paolo Villaggio scomparso a Roma all'età di 84 anni.





Curiosità e colonna sonora