Stasera in tv: "Rocky 4" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 6 agosto 2018

Rai 3 stasera propone "Rocky 4", dramma sportivo del 1985 diretto da Sylvester Stallone e interpretato da Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Carl Weathers, Talia Shire, Burt Young e Brigitte Nielsen.





Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Dolph Lundgren: Ivan Drago

Carl Weathers: Apollo Creed

Talia Shire: Adriana (Adrian) Pennino Balboa

Burt Young: Paulie Pennino

Tony Burton: Tony "Duke" Evers

Brigitte Nielsen: Ludmilla Vobet Drago

Michael Pataki: Nicoli Koloff

Sylvia Meals: Mary Anne Creed

Rocky Krakoff: Robert "Rocky" Balboa Jr.

Lou Filippo: primo arbitro

Marty Denkin: secondo arbitro

LeRoy Neiman: primo annunciatore

James Brown: se stesso

Doppiatori italiani

Ferruccio Amendola: Rocky Balboa

Alessandro Rossi: Ivan Drago

Michele Gammino: Apollo Creed

Vittoria Febbi: Adriana (Adrian) Pennino Balboa

Pino Locchi: Paulie Pennino

Renato Mori: Tony "Duke" Evers

Paila Pavese: Ludmilla Vobet Drago

Gianni Marzocchi: Nicoli Koloff

Isabella Pasanisi: Mary Anne Creed





La trama

Rocky (Sylvester Stallone) dopo la morte sul ring del suo amico ed ex rivale Apollo Creed (Carl Weathers), per mano del campione russo Ivan Drago (Dolph Lundgren), decide di accettare la sfida lanciatagli dall'Unione sovietica e rinunciando alla cintura di campione dei pesi massimi, partirà alla volta di Mosca per vendicare l'amico.





Il nostro commento

Se nel terzo film l’atmosfera anni ’80 funzionava a dovere e caduta e riscatto trasformavano Rocky di nuovo in un eroe americano, stavolta la messinscena ricalca un po' troppo il precedente capitolo ammiccando anche al cugino Rambo.

Stallone replica gli elementi che hanno reso vincente il terzo capitolo: c’è la morte di un amico, ieri Mickey oggi Apollo, l’avversario statuario, "ingrugnito" e imponente, la clip musicale all’interno della narrazione stavolta con flashback, elemento che a suo tempo trasformò la hit "Eye of the Tiger" in un successo planetario e naturalmente il ritorno ad un allenamento spartano contro tecnologia e gran dispiego di mezzi dell’avversario, capovolgendo di fatto la situazione che in Rocky 3 vedeva Clubber Lang lanciarsi in massacranti allenamenti contro l’ormai plastificato Rocky mediatico.

Premesso doverosamente ciò, bisogna comunque ammettere che il film a livello empatico funziona e non poco, il Rocky che abbandona l’amata madrepatria che lo ha reso un eroe per portare il sogno americano nella fredda e spietata Unione Sovietica ha portato frotte di spettatori al cinema, chi ha visto questo capitolo in sala sa esattamente cosa sia il trascinante "Effetto Rocky" e quanto funzioni sullo spettatore, aggiungiamoci poi una confezione sempre attenta ad accontentare i fan, colonna sonora concepita ad hoc, coinvolgente match finale ed ecco servito il perfetto blockbuster.





Curiosità



Durante le riprese del film, Sylvester Stallone ha deciso che nelle scene di combattimento lui e Dolph Lundgren si sarebbero dovuti colpire sul serio, in modo da aumentare l'intensità della scena. Dopo aver girato tre sequenze con Rocky che subiva ripetuti colpi alle costole, Stallone ha avvertito un bruciore al petto, ma decise di ignorarlo. Più tardi quella stessa notte, l'attore ebbe difficoltà respiratorie e venne portato al più vicino pronto soccorso. Si è scoperto che la sua pressione sanguigna era a più di 200 e trasportato d'urgenza in un altro ospedale rimase in terapia intensiva per otto giorni. Era successo che Lundgren lo aveva colpito con un pugno così forte sul petto che il cuore di Stallone aveva urtato contro lo sterno e aveva cominciato a gonfiarsi, interrompendo così l'afflusso di sangue e limitando il flusso di ossigeno in tutto il corpo.



L'incontro tra Creed e Drago si svolge presso l'MGM Grand hotel / casinò di Las Vegas.



In realtà durante la Guerra Fredda i pesi massimi sovietici non potevano combattere contro pugili professionisti.



Le scene di allenamento ambientate in Russia sono state girate in Wyoming con la maggior parte delle riprese esterne girate nel Parco Nazionale del Grand Teton.



Sono stati oltre 8000 gli attori che hanno affrontato il provino per Ivan Drago.



Ci sono voluti circa sei mesi affinché Dolph Lundgren riuscisse ad avere la parte, tra l'altro era stato rifiutato dai direttori del casting perché troppo alto. In seguito ebbe la possibilità di inviare alcune foto e di incontrare Sylvester Stallone, che gli disse che aveva una buona possibilità di ottenere la parte, ma gli consigliò di guadagnare almeno 9 chili di muscoli.



Anche se questo film è stato il ruolo che ha lanciato Dolph Lundgren, non era la sua prima apparizione sul grande schermo. L'attore aveva avuto un ruolo minore nel film di James Bond 007 - Bersaglio mobile come una delle guardie del corpo del generale Gogol.



Il personaggio di Brigitte Nielsen (Ludmilla Drago) non era nella sceneggiatura, i suoi dialoghi in origine erano recitati da Nicoli Koloff (Michael Pataki). Sylvester Stallone ha probabilmente incorporato il ruolo all'ultimo minuto.



Secondo Sylvester Stallone, i colleghi Dolph Lundgren e Carl Weathers non andavano molto d'accordo sul set e durante una ripresa ebbero un alterco con Lundgren che lanciò Weathers fuori dal ring.



Il robot di Paulie è stato creato dalla International Robotics Inc. di New York. La voce del robot era dell'amministratore delegato della società Robert Doornick.



Nel doppiaggio italiano del film la frase di Ivan Drago "I must break you" è stata tradotta come "Ti spezzo in due".



Rocky IV è stato il film di maggiore incasso della saga totalizzando 300 milioni dollari in tutto il mondo a fronte di un budget investito di 28 milioni.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Vince DiCola noto per aver musicato il lungometraggio d'animazione Transformers: The Movie e già collaboratore di Stallone per le musiche di Staying Alive.

Questo è l'unico film di Rocky in cui la musica non è composta da Bill Conti.



Questo è il primo film in cui il brano "Gonna Fly Now" non appare, anche se un paio di battute della canzone sono incorporate nelle musiche di Vince DiCola. Rocky V dispone invece di una parte del brano e solo in forma strumentale. E' in Rocky Balboa che il brano riappare in forma completa.



Le canzoni del film:

1. Burning Heart - Survivor

2. Hearts On Fire - John Cafferty

3. Double Or Nothing - Gladys Knight;Kenny Loggins

4. Eye of the Tiger - Survivor

5. War/Fanfare From Rocky - Vince DiCola

6. Living In America - James Brown

7. No Easy Way Out - Robert Tepper

8. One Way Street (From The Film "Rocky IV") - Go West

9. The Sweetest Victory - Touch

10. Training Montage - Vince DiCola

11. Man Against The World - Survivor

Le musiche originali del film:

1. Theme from Rocky - 2:58

2. Gym - 2:06

3. Paulie's Robot - 0:42

4. Anniversary - 1:42

5. Drago Suite - 2:15

6. Apollo's Death And Funeral - 2:58

7. Stairs - 0:59

8. Rocky And Son - 2:01

9. Training Montage - 5:10

10. Up The Mountain - 1:51

11. Pre-Fight - 2:06

12. Drago's Entrance - 1:02

13. War - 4:39

14. Knockout - 0:34

15. Victory - 0:53