Stasera in tv: "L'uomo che sussurrava ai cavalli" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 23 maggio 2017

Rai 3 stasera propone "L'uomo che sussurrava ai cavalli", film drammatico del 1998 diretto da Robert Redford e interpretato da Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson e Sam Neill.





Cast e personaggi

Robert Redford: Tom Booker

Kristin Scott Thomas: Annie MacLean

Scarlett Johansson: Grace MacLean

Sam Neill: Robert MacLean

Dianne Wiest: Diane Booker

Chris Cooper: Frank Booker

Cherry Jones: Liz Hammond

Ty Hillman: Joe Booker

Kate Bosworth: Judith

Jeanette Nolan: Ellen Booker

Doppiatori italiani

Cesare Barbetti: Tom Booker

Emanuela Rossi: Annie MacLean

Domitilla D'Amico: Grace MacLean

Sergio Di Stefano: Robert MacLean

Stefanella Marrama: Diane Booker

Nino Prester: Frank Cooper





La trama

Una ragazza di nome Grace (Scarlett Johansson) in sella al suo cavallo Pilgrim viene investita da un camion e perde una gamba. La madre della ragazza (Kristin Scott Thomas) per aiutare sia la figlia, caduta in una profonda depressione, che il cavallo traumatizzato e divenuto inavvicinabile, li porta entrambi in Montana nel ranch di Tom Booker (Robert Redford) un guaritore di cavalli dal talento quasi mistico...





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo romanzo di Nicholas Evans.



Natalie Portman ha rifiutato il ruolo di protagonista in questo film per apparire ne "Il diario di Anna Frank" a Broadway.



Le scene girate con l'attrice e cantante Betty Buckley sono state eliminate dal montaggio finale del film.



Lucas Black ha rifiutato una ruolo in questo film perché volevano che cambiasse il suo accento.



Nella stessa zona è stato girato un altro film di Robert Redford, In mezzo scorre Il fiume: nella Boulder Valley, a sud di una piccola città del Montana chiamata Big Timber.



Nel libro il cavallo Pilgrim ha il mantello scuro invece che castagno ed è un cavallo di razza Morgan. E' invece Gulliver (il cavallo di Judith ) di color castagno.



Questo è il debutto dell'attrice Kate Bosworth. E' stata scelta perché la produzione cercava una cavallerizza esperta per il ruolo di Judith.



"Sussurare ai cavalli" è un un termine improprio. I nativi americani per domare un cavallo avevano l'abitudine talvolta di saltare sul dorso e mordere l'orecchio dell'animale per fermarne la "sgroppata". Alcuni osservatori fraintesero quello che stava accadendo e pensarono che il cavaliere stesse sussurrando all'orecchio del cavallo per calmarlo.



Questo film segna la prima volta in cui Robert Redford dirige se stesso.



Emma Thompson era stata originariamente candidata come protagonista femminile.



Elencato nei titoli di coda come "consulente tecnico cavalli" c'è uomo di nome Buck Brannaman che nel 2011 è stato il soggetto di un documentario dal titolo "Buck" che raccontava il suo passato travagliato e di come è diventato un "Horse Whisperer" . Nel film di Redford c'è una foto di Buck e suo fratello Smokie Brannaman nel montaggio di vecchie foto di famiglia durante una scena a casa Booker. E' quella con due giovani ragazzi con Babbo Natale, Buck è il ragazzo sulla sinistra.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide 186.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Thomas Newman (007 - Skyfall) e del cantautore Gwil Owen .

Il film è stato candidato all'Oscar per la Miglior canzone originale ("A Soft Place to Fall") di Allison Moorer e Gwil Owen.



La colonna sonora originale di John Barry per questo film è stato respinta ed è diventata in seguito il concept album "The Beyondness Of Things".



Brani della colonna sonora ispirati al film:

1. Cattle Call - Dwight Yoakam

2. A Soft Place To Fall - Allison Moorer

3. South Wind Of Summer - Hill Country Flatlanders

4. Still I Long For Your Kiss - Lucinda Williams

5. Dream River - Mavericks

6. Slow Surprise - Emmylou Harris

7. Big Ball's In Cowtown - Don Walser

8. Leaving Train - Gillian Welch

9. Cowboy Love Song - Don Edwards

10. Me & The Eagle - Steve Earle

11. Whispering Pines - Iris DeMent

12. Red River Valley - George Strait

Le musiche originali del film:

1. Angus

2. Double Divide

3. The Whisperers

4. Accident

5. There Was Snow (Opening)

6. Hooking On

7. Montana

8. Pilgrim's Progress

9. Runaway Meadow

10. Badlands

11. Voice of God

12. The Rhythm of the Horse

13. Rancher`s Wife

14. Iron

15. Simple Truth

16. Hereford Cross

17. Tunnel

18. Awkward Talk

19. Your Misfortune (None of My Own)

20. Hooves

21. Hobble

22. Thw Very Act of Being

23. Grace

24. Lazy J

25. Creek House

26. The Vast Continent

27. Percheron Stallion

28. End Titles

Per ascoltare la colonna sonora strumentale integrale clicca QUI.