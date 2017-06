Stasera in tv: "Viaggi di nozze" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 11 giugno 2017

Italia 1 stasera propone "Viaggi di nozze", commedia del 1995 diretta da Carlo Verdone e interpretata da Carlo Verdone, Claudia Gerini e Veronica Pivetti.





Cast e personaggi

Raniero Cotti Borroni, Giovannino, Ivano, frate che celebra il matrimonio tra Giovannino e Valeriana

Veronica Pivetti: Fosca

Claudia Gerini: Jessica

Cinzia Mascoli: Valeriana

Gloria Sirabella: Gloria

Edoardo Siravo: Stefano

Nanni Tamma: Padre di Giovannino

Maddalena Fellini: Mamma di Giovannino

Angela Masini: la madre di Ivano

Francesco Romei: padre di Ivano

Manuela Arcuri: Mara

Costantino Valente: Mirko

Gianni Vagliani: avvocato Taddei

Paolo Triestino: Ugo

Agnese Ricchi: Loredana

Adriana Volpe: Marcella

Cristina Ascani: Elsa

Nicolina Papetti: la cameriera di Firenze

Luis Molteni: Prof. De Vitis

Martino Scovacricchi: Col. Cassian

David Summer: Chitarrista

Ermanno Schiavina: Vescovo

Alfiero Alfieri: il sacerdote

Enzo Salomone: Controllore treno

Paolo Conticini: un agente

Fabrizia Dal Farra: la donna del treno

Marzia Nanni: la spogliarellista





La trama

Il film segue le vicende di tre coppie di sposi novelli, seguendoli dal matrimonio al viaggio di nozze: c'è il professor Raniero Cotti Borroni (Carlo Verdone) vedovo e maniaco del lavoro che convola a nozze con la timida Fosca (Veronica Pivetti) che subito dopo le nozze si accorge di aver fatto un errore irreparabile; L'imbranato Giovannino (Carlo Verdone) sposa la fidanzata di sempre Valeriana (Cinzia Mascoli), ma il viaggio di nozze, una crociera nel Mediterraneo, viene interrotta da una telefonata che costringe Giovannino a tornare di corsa a Roma per occuparsi dell'anziano padre rimasto senza assistenza e infine Ivano (Carlo Verdone) coatto doc sposa Jessica (Claudia Gerini) la sua "anima gemella", dopo la cerimonia i due partono per un viaggio on the road tra alberghi, discoteche e sesso "estremo".





Il nostro commento

Carlo Verdone qui in triplice copia (più un cameo in veste di prete) ripropone l’iter narrativo del suo memorabile esordio Bianco, rosso e verdone, con due "derivati" dei personaggi dell’originale e l’aggiunta del "coatto", che l’attore e regista romano prende a prestito dal suo Troppo forte e che riproporrà riveduto e corretto anche in Gallo cedrone e Grande, grosso e Verdone.

I personaggi nel complesso funzionano, le coppie sono cinematograficamente ben assortite, in special modo l’inedita Ivano/Jessica, certo la sensazione di già visto è ben percettibile, ma la formula risulta consolidata.

Viaggi di nozze è un discreto divertissement privo degli insopportabili eccessi da "cinepanettone", elemento da non sottovalutare che rende la messinscena oltremodo gradevole, se poi lo paragoniamo al mediocre Grande, grosso e Verdone, beh allora il film guadagna diversi punti.





Citazioni dal film

Ivano & Jessica

[In auto] Jessica: E come 'o famo?

Ivano: 'O famo strano!

Jessica: 180?

Ivano: 2 e 20! Te va?

Jessica: Me piace!

Raniero e Fosca

Raniero: C'è un piccolo problema che credo sia il caso di parlarne. Tu sei clitoridea o vaginale?

Fosca: Ma che razza di domanda è? Io non lo so! Ma scusa, è come se mi chiedessi se sono di destra o di sinistra! Io non lo so e non mi interessa.

Raniero: Va bene amore, questa è comunque una cosa che poi dovremo appurare. Tu ami i preliminari?

Fosca: No no no no, per carità, facciamo subito, facciamo in fretta!

Raniero: Sì. Allora, mi dai qualche secondo di concentrazione onde avere un'eccellente erezione? Grazie. Fosca, permettimi una domanda. Tu ami il love talking? Ti piace sentirti dire alcune porcate durante l'atto?

Fosca: Assolutamente no!

Raniero: Va bene. Diamo inizio ugualmente alla nostra performance! Brava, su! Un bel respiro! Non essere tesa, non sentirai nulla, non ti faccio sentire niente! Eh! Pronti? Via!





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Fabio Liberatori , assiduo collaboratore di Verdone a partire da Borotalco (1982) per arrivare ai più recenti Grande, grosso e Verdone, Io loro e Lara e Posti in piedi in paradiso.

La colonna sonora include anche i seguenti brani:



- Robert Fripp & David Sylvian (album The First Day -1993)

Cold Metal - Iggy Pop (album Instinct -1988)

Super Sex - Morphine (album Yes - 1995)

Honey White - Morphine (album Yes -1995)

I Know You (Part One) - Morphine (album Good -1992)

Do You Take This Man? - Diamanda Galás & John Paul Jones (album The Sporting Life - 1994)

I Witness - Black Sabbath (album Cross Purposes - 1994)