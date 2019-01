Stasera in tv: "Un'estate ai Caraibi" su Italia 1

domenica 6 gennaio 2019

Italia 1 stasera propone "Un'estate ai Caraibi", commedia del 2009 dei fratelli Vanzina interpretata da Gigi Proietti, Enrico Brignano, Biagio Izzo e Martina Stella.

Cast e personaggi

Gigi Proietti: Alberto

Enrico Brignano: Angelo Cerioni

Carlo Buccirosso: Roberto De Paola

Biagio Izzo: Vincenzo Campora

Martina Stella: Laura

Enrico Bertolino: Giacomo

Alena Seredova: Anna

Paolo Ruffini: Max

Paolo Conticini: Tommy

Jayde Nicole: Jennifer

Maurizio Mattioli: Remo Santucci

Reuben Lee: Morgan

Sascha Zacharias: Britt Ikea

Edelweiss: Natascha







La trama

Roby (Carlo Buccirosso) è un single, impiegato di banca un po' ipocondriaco, terrorizzato da ogni sorta di sintomi che ricollega sempre ad una qualche malattia, preferibilmente grave, così le sue visite semestrali in ospedale per analisi varie, stavolta danno un tragico e in fondo inaspettato esito positivo: a Roby viene diagnosticato un tumore in fase terminale, un mese di vita è la sentenza medica, la reazione di Roby è un ultimo mese ai Caraibi...

Vincenzo (Biagio Izzo) è un dentista, con una bella amante è una moglie racchia e gelosissima che per controllarne gli istinti gli affianca sempre donne bruttissime. Così Vincenzo controllatissimo non riesce a soddisfare come vorrebbe la focosa amante e allora escogita un piano per una passionale luna di miele con amante ai Caraibi...

Angelo (Enrico Brignano) lavora come autista e factotum per Remo (Maurizio Mattioli) un palazzinaro arricchitosi con le speculazioni immobiliari, ma che non ha perso la cafonaggine degli esordi. Max viene letteralmente schiavizzato dal suo odiato datore di lavoro/padrone che lo costringe a seguirlo anche ai Caraibi.

Max (Paolo Ruffini) lavora come DJ in una radio romana con il coetaneo e migliore amico Tommy (Paolo Conticini), ed è fidanzato con la bella commessa Laura, purtroppo il giorno del loro primo anniversario Max scopre che Laura ha un altro, urge una cura al mal d’amor perduto, un bel biglietto last minute per i favolosi Caraibi.

Alberto (Gigi Proietti) è un emigrante per forza, si perché il suo vizio per il gioco e l’anima truffaldina lo hanno costretto ad una fuga all’estero, certo che il posto che ha scelto come esilio è degno di nota, quale posto migliore per godersi una meritata fuga se non i Caraibi?





Il nostro commento

Ancora un film estivo a episodi targato fratelli Vanzina, che ricordiamo con il precedente Un’estate al mare avevano inaugurato la stagione del cinecocomero o cineombrellone che dir si voglia.

Ogni qualvolta si parla dei Vanzina è come sparare sulla Croce Rossa: da una parte una folla di irriducibili che ne difendono la leggerezza e l’immediatezza, dall’altra i puristi del cinema di contenuto che inorridiscono per la sfacciataggine commerciale della coppia di cineasti.

Lasciando un po' in disparte la furba ambientazione esotica e le ammiccanti "meteorine" da gossip cosa rimane di questa commedia? Una serie di episodi dall'ingenuità disarmante e oltremodo ripetitivi, che continuano ad utilizzare una comicità molto immediata (per alcuni volgare per altri spassosa) e di cui salviamo solo l’episodio Brignano / Mattioli e naturalmente l'apporto del grande Gigi Proietti che potrebbe leggere anche l’elenco telefonico e troverebbe comunque il modo di farci sorridere.

La certezza è che ci troviamo di fronte ad un film di stampo "estivo", fatto per essere fruito pigramente, senza troppa convinzione e se questo era l'obiettivo dei Vanzina bisogna ammettere che hanno pienamente raggiunto lo scopo.





Curiosità



Il film ha incassato 13.702.000€



Nel film appare la modella di Playboy Jayde Nicole.



Gigi Proietti nel film recita una battuta in cui cita il cult Febbre da cavallo.



Nella scena con il sosia di Silvio Berlusconi, Anna (Alena Šeredová) fa una battuta su Gianluigi Buffon, all'epoca compagno dell'attrice.



Le riprese sono state realizzate tra Roma (palazzo in Piazza Marconi 26, palazzo in Via dei Monti Parioli 5), Gaggiano (ponte in Via Gozzadini), Pavia (Policlinico San Matteo) e in Antigua e Barbuda (Porto di Saint John's di Antigua, Gracehill Moravian Church di Liberta di Antigua, Copper and Lumber Store Hotel di Antigua).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Manuel De Sica e Luigi Mas entrambi anche co-autori della colonna sonora di Un'estate al mare.



1. Hot Summer Night (Oh la la La) [Radio Version] - David Tavaré & 2 Eivissa

2. Gita in barca - Manuel De Sica & Luigi Mas

3. Strip a sorpresa - Manuel De Sica & Luigi Mas

4. La spiaggia - Manuel De Sica & Luigi Mas

5. La collana - Manuel De Sica & Luigi Mas

6. Padre Miguel - Manuel De Sica & Luigi Mas

7. La lettera - Manuel De Sica & Luigi Mas

