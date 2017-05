Stasera in tv: "Fast and Furious 5" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 5 maggio 2017

Italia 1 stasera propone Fast and Furious 5 (Fast Five), film d'azione del 2011 diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne "The Rock" Johnson.





Cast e personaggi

Vin Diesel: Dominic Toretto

Paul Walker: Brian O'Conner

Jordana Brewster: Mia Toretto

Dwayne Johnson: Agente Luke Hobbs

Elsa Pataky: Agente Elena Neves

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Ludacris: Tej Parker

Sung Kang: Han Lue

Gal Gadot: Gisele Harabo

Matt Schulze: Vince

Tego Calderón: Tego Leo

Don Omar: Rico Santos

Joaquim de Almeida: Hernan Reyes

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Dominic Toretto

Riccardo Rossi: Brian O'Conner

Eleonora De Angelis: Mia Toretto

Luca Ward: Agente Luke Hobbs

Laura Lenghi: Agente Elena Neves

Fabio Boccanera: Roman Pearce

Oreste Baldini: Tej Parker

Stefano Crescentini: Han Lue

Emanuela D'Amico: Gisele Harabo

Francesco Pannofino: Vince

Stefano De Sando: Hernan Reyes





La trama

L'ex poliziotto Brian O'Conner (Paul Walker) torna a far squadra con il partner ed ex detenuto Dom Toretto (Vin Diesel) sul lato opposto della legge.

Dal momento che Brian e Mia Toretto (Jordana Brewster) hanno aiutato Dom ad evadere, si sono trovati ad affrontare numerosi ostacoli per sfuggire alle autorità. Ora si trovano con le spalle al muro a Rio de Janeiro e devono completare un ultimo lavoro per riavere la loro libertà.

Mentre assemblano la loro squadra di assi del volante, questi improbabili alleati si rendono conto che l'unica possibilità di uscirne una volta per tutte significa affrontare il corrotto uomo d'affari che li vuole morti. Ma non è l'unico, sulle loro tracce c'è anche l'agente federale Luke Hobbs (Dwayne Johnson), un vero "mastino" che non manca mai il suo bersaglio.

Quando ad Hobbs viene assegnato il compito di rintracciare Dom e Brian, lui e la sua squadra d'assalto si lanciano in una caccia all'uomo a tutto campo per catturarli. Così mentre i suoi uomini setacciano il Brasile, Hobbs impara che non può separare i buoni dai cattivi. Adesso deve fidarsi del suo istinto per accaparrarsi la preda...prima che qualcun altro lo batta sul tempo.





Il nostro commento

Quinto appuntamento con la saga di Fast & Furious e stavolta il talentuoso Justin Lin, già alla regia del terzo capitolo "made in Japan" (Tokio Drift) e del precedente Fast and Furious - Solo parti originali, si supera e confeziona uno scoppiettante heist-movie, come gli americani chiamano il filone "crime" a base di grandi rapine.

Lin ripropone un incipit ancora in stile western, stavolta dopo l’assalto in stile diligenza del quarto capitolo si passa ad una rapina ad un treno e un finale fracassone alla Bad Boys. Tutto il repertorio ad alta velocità tipico della serie viene rispettato appieno, grande sfarzo di stunt, spettacolari riprese aeree di Rio, bolidi di ogni foggia e una riunione di famiglia nel senso più "torettiano" del termine, con l’aggiunta della new entry Dwayne Johnson che per l'occasione rispolvera muscoli e abbronzatura da wrestler.

Fast & Furious 5 aka Fast Five diventa (al pari dell'originale) il migliore della serie, decisamente più sfaccettato, ironico e ricco del quarto episodio e oltretutto, se consideriamo che il secondo e terzo capitolo non avevano tra i protagonisti Vin Diesel, questo quinto film diventa un nuovo episodio di un'ideale trilogia che rappresenta al meglio tutte le potenzialità di questo adrenalinico e spettacolare franchise.





Curiosità



Quando Tej, Roman e Han sono seduti attorno al tavolo di un caffè per discutere i loro piani sulle rispettive quote del bottino, sul tavolo c'è una bottiglia di cognac Conjure. L'azienda Conjure è di co-proprietà di Ludacris che nel film interpreta Tej Parker.



La sequenza di stunt che coinvolge il pianale del camion che urta contro il treno in movimento è stata girata praticamente senza l'uso di miniature o CG. La collisione come si può chiaramente vedere fa quasi deragliare il treno.



La squadra della polizia di Rio non ha mai usato vetture Dodge Chargers o uno qualsiasi degli altri modelli mostrati nel film. In realtà se il film fosse stato girato con le auto realmente in dotazione alla polizia di Rio avremmo visto su schermo Volkswagen Gol (conosciuto in Messico come Volkswagen Pointer), Chevrolet S10, Chevrolet Blazer, Chevrolet Astra Sedan (nota negli States come Saturn Astra), Renault Logan (conosciuta in Europa come Dacia Logan), Renault Mégane e Renault Sandero (conosciuta in Europa come Dacia Sandero).



L'edificio in cui ha sede l'ufficio di Herman Reyes è in realtà la sede del Banco Central do Brasil (Banca Centrale del Brasile).



La location in cui Roman Pearce si vede per la prima volta nel film doveva essere l'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro, ma il luogo in cui è stata girata la scena è invece il marciapiede di fronte al Museo di Arte Moderna.



A causa della reazione negativa di molti appassionati di auto per quanto riguarda l'uso eccessivo di sfondi in CG, il regista Justin Lin ha insistito affinché in "Fast Five" se ne facesse un uso limitato per concentrarsi di più su effetti pratici.



Al loro arrivo a Rio, Brian e Mia guidano una KPGC10 Nissan Skyline GT-R.



Tra le automobili presenti nel film: scena di apertura: Acura NSX, 1970 Dodge Charger, Pontiac Firebird Trans Am; Scena treno : Ford GT40, Chevrolet Corvette Grand Sport, De Tomaso Pantera GT5 - S, Camion modificato; Veicoli dei federali: diverse Armet Gurkha F5; Veicoli del team: Ford Galaxie 500 XL, Ducati Streetfighter: Porsche 911 Carrera, Subaru Impreza WRX STI , Nissan 370Z. Auto della polizia: Dodge Chargers; Inseguimento finale: Dodge Charger SRT-8; Auto nel finale: Dodge Challenger SRT-8, Nissan GT-R, Lexus LFA, Koenigsegg CCXR.

Durante un'intervista sul set di Fast & Furious 6, l'attrice Michelle Rodriguez ha rivelato che lei non sapeva nulla del finale a sorpresa di Fast and Furious 5 (quando sulla scrivania di Hobbs arrivano foto di alcune telecamere di sicurezza che ritraggono Letty), l'attrice lo ha scoperto solo quando il film è uscito nelle sale.



Il film costato 126 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 626.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (John Rambo, I Mercenari, Iron Man 3) già autore delle musiche di altri 4 film del franchise: "Tokio Drift" ,"Solo parti originali", "Fast & Furious 7" e "Fast & Furious 8".

La colonna sonora è uscita in una doppia compilation, una con le musiche di Brian Tyler l'altra con le canzoni incluse nel film.



1. How We Roll (Fast Five Remix) - Don Omar

2. Desabafo/Deixa Eu Dizer - Marcelo D2

3. Assembling the Team - Brian Tyler

4. L. Gelada-3 Da Madrugada - MV Bill

5. Carlito Marron - Carlinhos Brown

6. Han Drifting - Hybrid

7. Million Dollar Race - Edu K

8. Mad Skills - Brian Tyler

9. Batalha - Obando

10. Danza Kuduro [feat. Lucenzo] - Don Omar

11. Follow Me Follow Me (Quem Que Caguetou?) (Fast 5 Hybrid Remix) - Tejo

12. Fast Five Suite - Brian Tyler

13. Furiously Dangerous [feat. Slaughterhouse, Claret Jai] - Ludacris

Le musiche originali di Brian Tyler:

1. Fast Five

2. The Perfect Crew

3. Cristo Redentor

4. Train Heist

5. Remote Intel

6. Hobbs

7. Showdown On The Rio Niteroi

8. Tapping In

9. Turning Point

10. Surveillance Montage

11. Enemy Of My Enemy

12. Tego And Rico

13. Hobbs Arrives

14. Convergence

15. Paradise

16. Finding The Chip

17. What Time Do They Open?

18. Dom Vs Hobbs

19. Bus Busting

20. Cheeky Bits

21. The Job

22. Connection

23. The Vault Heist

24. Full Circle

25. Fast Five Coda

Per ascoltare la colonna sonora integrale di Brian Tyler cliccate QUI.