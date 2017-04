Stasera in tv: "L'era glaciale" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 1 aprile 2017

Italia 1 stasera propone "L'era glaciale", film d'animazione del 2002 realizzato da Blue Sky Studios e 20th Century Fox e diretto da Carlos Saldanha (Rio) e Chris Wedge (Epic).





Cast e personaggi

Ray Romano: Manfred "Manny"

John Leguizamo: Sid

Denis Leary: Diego

Goran Višnji?: Soto

Jack Black: Zeke

Cedric the Entertainer: Carl

Stephen Root: Frank

Alan Tudyk: Lenny / Oscar

Lorri Bagley: Jennifer

Jane Krakowski: Rachel

Chris Wedge: Scrat

Tara Strong: Sylvia

Doppiatori italiani

Leo Gullotta: Manfred

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Ennio Coltorti: Soto

Franco Zucca: Zeke

Gerolamo Alchieri: Carl

Mario Bombardieri: Frank

Paolo Lombardi: Lenny

Paolo Buglioni: Oscar

Francesca Guadagno: Jennifer

Stella Musy: Rachel

Alessandra Korompay: Sylvia





La trama

Un branco di tigri dai denti a sciabola attacca un villaggio di umani, durante l’assalto una donna si getta in un fiume con il proprio bambino e mentre viene trascinata via dalla corrente riesce a depositare il neonato sulla riva. Soto, il capo branco delle tigri, ordina di trovare il pargolo e portaglielo vivo.

Nel frattempo l’era glaciale è alle porte e molti animali stanno migrando verso zone più calde, tra questi Sid e uno degli ultimi Mammut, Manfred, quest’ultimo non proprio contento della compagnia del peloso compagno di viaggio. Sid e Manfred lungo la strada trovano il bimbo e decidono di riportarlo alla sua tribù, scoprendo però che quest’ultima ha lasciato il luogo in cui risiedeva.

A quel punto Diego, una tigre del branco che ha attaccato il villaggio, si offre di scortare i due e il bebè dalla tribù, con la ferma intenzione invece di pasteggiare con il terzetto una volta raggiunto il proprio branco.

Dopo una lunga traversata, in cui il terzetto imparerà a conoscersi affrontando insieme impervie scalate, pericolose trappole e strani incontri, i tre stringeranno una forte e solidale amicizia che culminerà nello scontro finale con il malvagio Soto. I tre amici una volta sconfitto Soto e riconsegnato il bimbo al padre decidono di riprendere il cammino insieme per sfuggire al gelo incombente.





Il nostro commento

L’era glaciale è un film che raccoglie in sè e miscela con dovizia molti contenuti che accomunano i gusti di spettatori grandi e piccini e che danno al film la tipica connotazione "per famiglie".

Oltre a gag e caratterizzazioni particolarmente riuscite (grazie anche all'ottimo doppiaggio), nel film si esaltano valori come l’amicizia, la solidarietà, l’accettazione del diverso, il tutto ben miscelato all'interno di un’avventurosa fiaba animalista di enorme pregio visivo.

La scelta dell'ambientazione risulta vincente, così come l’idea del viaggio come fonte di conoscenza reciproca, una sorta di road-movie "preistorico" con divertenti gag e personaggi esilaranti.





Curiosità



Il film era stato originariamente pensato come un dramma, ma la Fox lo avrebbe accettato solo come commedia per bambini.



Questo è Il primo film prodotto dalla Fox Animation da tempi di Titan AE.



I primi disegni visti nella grotta (prima di entrare nella zona grande con i disegni dei mammut) sono repliche dei primi disegni rupestri noti (che si trovano a Lascaux nel sud della Francia ) e che sono stati datati tra i 15.000 e i 17,000 anni fa.



Tutti gli attori sono stati incoraggiati ad improvvisare per quanto possibile, per aiutare a mantenere l'animazione spontanea.



La pre-produzione ha richiesto più di un anno prima di poter creare qualsiasi animazione.



I disegni dei personaggi durante i titoli sono stati tutti realizzati dai figli degli animatori. Lo stesso vale per l'immagine che Sid disegna di sé su una parete della caverna. Il disegno di Sid è stato fatto da Will Shefelman, il figlio di 3 anni dell'animatore Dan Shefelman.



L'animazione della sequenza di snowboard con Sid è stata affidata ad animatori che praticavano snowboard nella vita reale.



Gli esseri umani ritratti nel film non sono Homo Sapiens, ma uomini di Neanderthal e nel film non parlano mai.



Secondo un'intervista rilasciata a Jay Leno da Denis Leary, il personaggio Diego originariamente era destinato a morire verso la fine del film, scelta che faceva scoppiare in lacrime i bambini durante alcune proiezioni di prova, quindi la scena è stata cambiata.



Lo sceneggiatore Michael J. Wilson ha dichiarato sul suo blog che fu la figlia Flora chiamandolo "Scrat" a dargli l'idea di un animale che era un mix tra scoiattolo e topo.



Molti degli animali che compaiono nei sequel L'era glaciale 2 - Il disgelo erano stati progettati inizialmente per il primo film, ma in seguito tagliati.



Il film era stato originariamente impostato per essere diretto da Don Bluth e Gary Goldman per la Fox Animation Studios fino al fallimento di Titan AE che ha dato uno stop al progetto.



Il regista Chris Wedge presta anche la voce a Scrat, ma non ha alcun dialogo intelligibile, l'idea di avere uno Scrat parlante venne rapidamente accantonata perché si sarebbe lavorato meglio con un personaggio quasi muto per un migliore effetto comico.



Il nome ' Scrat ' è una combinazione delle parole 'scoiattolo' e 'ratto' perchè Scrat ha caratteristiche di entrambe le specie.



L'attore John Leguizamo ha provato ben 30 voci differenti per Sid. Dopo aver visto un documentario sui bradipi ha imparato che immagazzinano il cibo in bocca, questo lo ha portato a chiedersi come poteva parlare simulando del cibo in bocca e ha deciso che era la voce perfetta per Sid.



20th Century Fox ha lanciato l'edizione in home-video del film in patria investendo nell'uscita ben 85 milioni di dollari in marketing, la cifra più elevata mai spesa per la promozione di un DVD.



L'unica condizione posta dagli antropologi dal Museo Americano di Storia Naturale di New York, reclutati in veste di consulenti, è che nel film non ci dovevano essere dinosauri all'epoca del film estinti da circa 20.000 anni, anche se una grande quantità di animali mostrati nel film non ha vissuto nelle stesse epoche o luoghi dei personaggi principali. I dinosauri sono stati infine inclusi nel secondo sequel, L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri, la spiegazione è che erano sopravvissuti all'estinzione in grotte sotterranee.



I "rinoceronti " nel film sono in realtà brontoteri, mammiferi del periodo Oligocene che non hanno alcuna relazione con I rinoceronti moderni e che si sono estinti diversi milioni di anni prima dell'era glaciale narrata nel film.



Nonostante il Dodo non abbia un istinto di sopravvivenza sopraffino, la specie sopravvisse a tutte le specie principali viste nel film. I Dodo sono scomparsi a metà del 17° secolo, mentre i mammut ( Manny ) si sono estinti circa 10.000 anni fa (una razza nana è esistita fino al 1700 aC), i bradipi terrestri ( Sid ) sono scomparsi nel 2500 aC (anche se pare ci sia stato un piccolo gruppo sopravvissuto fino al 1550) e infine la tigre dai denti a sciabola (Diego) estinta nel 10.000 aC. Nemmeno i Neanderthal come Roshan e suo padre sono sopravvissuti ai Dodo.



Il film ha fruito di 4 sequel: L'era glaciale 2 - Il disgelo (2006), L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009) e L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva (2012) e L'era glaciale 5 - In rotta di collisione (2016).



Il film costato 59 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 383.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David Newman alla sua terza colonna sonora per un film d'animazione dopo aver musicato Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta e Anastasia.

Newman ha anche scritto le musiche di diverse commedie per famiglie realizzate con un mix di live-action e CG vedi Scooby-Doo 1 & 2, Alvin Superstar 2, I Flintstones 1 & 2.



La colonna sonora include anche il brano "Send Me on My Way" dei Rusted Root.



1. Opening Travel Music

2. Angered Rhinos

3. Humans/Diego

4. Tigers Going For Baby

5. Dodos

6. Fighting Over The Melons

7. Walking Through (The Comedians) - Dmitri Kabalevsky

8. Baby's Wild Ride

9. Checking Out The Cave

10. Running From The Lava

11. Baby Walks

12. Tigers Try To Get Baby

13. Giving Back The Baby

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.