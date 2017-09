Stasera in tv: "Innocenti bugie" su italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 26 settembre 2017

Italia 1 stasera propone Innocenti bugie (Knight and Day), commedia d'azione del 2010 diretta da James Mangold (Wolverine - L'immortale) e interpretata da Tom Cruise e Cameron Diaz.





Cast e personaggi

Tom Cruise: Roy Miller

Cameron Diaz: June Havens

Peter Sarsgaard: Fitzgerald

Paul Dano: Simon Feck

Jordi Mollà: Antonio

Maggie Grace: April Havens

Marc Blucas: Rodney

Viola Davis: Isabel George

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Roy Miller

Claudia Catani: June Evans

Alessandro Quarta: Fitzgerald

Flavio Aquilone: Simon Feck

Diego Suarez: Antonio

Maria Letizia Scifoni: April Havens

Nanni Baldini: Rodney

Alessandra Cassioli: Isabel George





La trama

Nel film Tom Cruise è Roy Miller un agente sotto copertura e Cameron Diaz è June Havens una donna presa tra due fuochi, tra Roy e coloro che, come egli sostiene, lo hanno incastrato.

Mentre l’avventura in giro per il mondo si trasforma in un labirinto di inganni, confusione, doppi giochi, fughe scatenate e identità fasulle da far girar la testa, i due capiscono che l’unica cosa che possono fare è contare l’uno sull’altra.





Il nostro commento

Il regista James Mangold si cimenta con una godibile spy-comedy senza particolari guizzi, che gioca con il cinema di genere come fece a suo tempo James Cameron con True Lies, inscenando un rutilante balletto romance tra due protagonisti dotati di indubbia alchimia.

Così tra ammiccamenti alla coppia Kurt Russell/Goldie Hawn di "Due nel mirino", il regista imbastisce un divertente e divertito action che si rivela un "divertissement" senza pretesa alcuna, se non quella di intrattenere con garbo, dinamicità ed estrema leggerezza.





Curiosità



I due protagonisti del film Tom Cruise e Cameron Diaz avevano già recitato insieme nel remake Vanilla Sky del 2001.



Tom Cruise per girare questo film ha abbandonato The Tourist, film che in seguito al forfait dell'attore venne ampiamente riscritto da Christopher McQuarrie.



Tom Cruise voleva fare un altro thriller di spionaggio, ma pensava che Salt e The Tourist fossero troppo simili alla serie Mission:Impossible. Alla fine ha optato per questo progetto, una volta che all'elemento della spy-story sono stati aggiunti tratti comedy.



Chris Tucker, Adam Sandler e Gerard Butler sono stati tutti considerati per il ruolo di protagonista prima della firma di Tom Cruise.



Secondo il Los Angeles Times Tom Cruise avrebbe ricevuto un compenso di 11 milioni di dollari per Innocenti bugie, un compenso nettamente inferiore ai 20 milioni di dolllari che l'attore riceve di consueto.



Tom Cruise e Cameron Diaz hanno fatto di persona la maggioranza delle scene di stunt. Sia Cruise che la Diaz sono dei patiti della guida veloce.



Tutti gli incidenti stradali sono stati ripresi in studio e montati digitalmente nel film.



L'auto che Cameron Diaz sta guidando nella scena dell'inseguimento è una Pontiac GTO del 1966 di color bronzo Martinica.



C'era Eva Mendes designata come protagonista femminile quando Chris Tucker era candidato al ruolo di protagonista.



Oltre 12 sceneggiatori hanno lavorato al film, ma la Writers Guild of America ha stabilito che solo uno di loro, Patrick O'Neill, venisse accreditato. Alcuni degli altri scrittori: Scott Frank, Laeta Kalogridis, Ted Griffin, Dana Fox e Simon Kinberg.



Il film costato 125 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 261.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Powell , nel corposo curriculum del compositore inglese specialista in film d’animazione ci sono anche il terzo capitolo della serie X-Men e la trilogia di Jason Bourne.

La colonna sonora include il brano "Someday" dei Black Eyed Peas.



1. At The Airport

2. Rough Landing

3. Trouble On I-93

4. Running From Roy

5. Hostage

6. Car Ferry

7. To The Island Of Love

8. In Austria

9. Galley Fight

10. Five Star

11. June Spies

12. He’s A Spy

13. Rooftops

14. The Villa

15. Reunion

16. Bull Run

17. Going To Cape Horn? Take A Jacket

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.