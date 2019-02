Stasera in tv: "Sherlock Holmes - Gioco di ombre" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 1 febbraio 2019

Italia 1 stasera propone "Sherlock Holmes - Gioco di ombre", film action-thriller del 2011 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace e Jared Harris.

Cast e personaggi

Robert Downey, Jr.: Sherlock Holmes

Jude Law: dottor John H. Watson

Noomi Rapace: Madame Simza

Jared Harris: professor James Moriarty

Eddie Marsan: ispettore Lestrade

Kelly Reilly: Mary Morstan

Stephen Fry: Mycroft Holmes

Rachel McAdams: Irene Adler

Paul Anderson: Sebastian Moran

Thierry Neuvic: Claude Ravache

Geraldine James: Mrs. Hudson

Wolf Kahler: dott. Hoffmanstal

William Houston: Constable Clark

Doppiatori italiani

Luca Ward: Sherlock Holmes

Niseem Onorato: dottor John Watson

Laura Romano: Madame Simza

Pino Insegno: prof. James Moriarty

Edoardo Stoppacciaro: ispettore Lestrade

Valentina Mari: Mary Morstan

Stefano De Sando: Mycroft Holmes

Federica De Bortoli: Irene Adler

Alessandro Budroni: Sebastian Moran

Marco Rasori: Claude Ravache

Franca D'Amato: Mrs. Hudson

Dante Biagioni: dott. Hoffmanstal

Andrea Lavagnino: Constable Clark





La trama

Sherlock Holmes (Robert Downey, Jr.) sta indagando su una serie di delitti e accadimenti criminosi avvenuti in yitta Europa e apparentemente non correlati tra loro, la sua teoria è che in realtà siano orchestrati dalla brillante mente criminale del suo acerrimo nemico il Professor James Moriarty (Jared Harris).

Frattanto l’amico e spalla, l’assennato Dr. Watson (Jude Law), si prepara a convolare a nozze con la sua Mary (Kelly Reilly), ma non prima di aver festeggiato l’addio al celibato in un locale notturno insieme all’amico di tante avventure e al fratello di quest’ultimo Mycroft Holmes (Stephen Fry).

Nel locale in questione Holmes, oltre a cercare di non farsi ammazzare, incontrerà la zingara Sim (Noomi Rapace) che con l’amico Watson diverrà bersaglio di Moriarty che ordinerà l’eliminazione di entrambi, la prima perché possibile connessione con il suo elaborato piano criminoso, il secondo perché legato affettivamente al suo acerrimo avversario Sherlock.





Il nostro commento

Dopo un notevole primo capitolo, il regista Guy Ritchie preme l'acceleratore sull'azione, sconfina nel fracassone e nel clownesco ammiccando al filone "buddy cop" con un'avventura senza alcun dubbio divertente, ma che manca del tono dark e di quel tocco di "mistery" che avevano reso l'originale tanto intrigante.

Sherlock Holmes - Gioco di ombre coinvolge e non manca di dinamicità, ma una delle sue evidenti pecche è quella di non aver saputo sfruttare a dovere un "antagonista" storico come Moriarty, interpretato dal veterano Jared Harris, troppo spesso messo in ombra da un sempre più istrionico Robert Downey Jr..





Curiosità



Brad Pitt , Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, Sean Penn e Javier Bardem sono stati tutti considerati per il ruolo di Moriarty.



A Robert Downey Jr. è venuta l'idea di travestirsi da donna, in origine si era pensato ad un sacerdote.



La partita a scacchi tra Holmes e Moriarty è basata su un vero e proprio incontro tra Bent Larsen & Tigran Petrosian avvenuto nel 1966 a Santa Monica, ma ci sono delle variazioni come le mosse di apertura leggermente differenti e i colori invertiti.



Sia Robert Downey Jr. (Holmes) che Jared Harris (Moriarty) erano nel cast del film Natural Born Killers di Oliver Stone.



Sophie Marceau, Audrey Tautou, Penélope Cruz, Juliette Binoche, Eva Green e Marion Cotillard sono state considerate per il ruolo di Sim prima che Noomi Rapace firmasse per la parte.



Stephen Fry ( Mycroft ) e Jared Harris ( Moriarty ) festeggiano il compleanno lo stesso giorno.



Per girare questo sequel il regista Guy Ritchie è stato costretto ad abbandonare il progetto "Lobo", mentre Robert Downey Jr. a rinunciare ad un ruolo in Cowboys & Aliens.



All'inizio quando Watson sta scrivendo, la macchina da presa fa una panoramica su alcuni estratti dattiloscritti da racconti di Arthur Conan Doyle tra cui "L'avventura del Carbonchio Azzurro" e "Uno studio in rosso".



Jude Law ( Watson ) e Stephen Fry ( Mycroft ) hanno recitato insieme nel biopic Wilde del 1997.



Le medaglie che Watson indossa durante il suo addio al celibato sono una medaglia della guerra afgana (nastro rosso e verde) e la Kandahar Bronze Star (nastro a strisce multicolore), il che renderebbe Watson un veterano della seconda guerra afgana (1878-1880).



Watson è chiamato John H. Watson nelle storie si Arthur Conan Doyle, a parte un paio di volte in cui è chiamato James. Questo ha creato per anni perplessità negli studiosi fino a quando Dorothy L. Sayers ha suggerito che l'H stava per Hamish, la versione scozzese di James. Nel film il secondo nome di Watson è Hamish.



La serie di numeri sulla lavagna di Moriarty (visti di nuovo brevemente verso la fine durante la sequenza della decodifica degli appunti) è il Triangolo di Pascal con le diagonali superficiali segnate, le cui somme costituiscono la sequenza di Fibonacci.



L'opera a cui i personaggi assistono a Parigi è il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. La scena riprodotta è il finale del secondo atto, in cui il malvagio seduttore Don Giovanni è visitato dalla statua animata di una delle sue vittime, che lo trascina all'inferno quando lui si rifiuta di pentirsi .



La prima mossa di Moriarty nel gioco degli scacchi contro Holmes è quella di spostare il suo pedone da C2 a C4, mossa denominata "apertura inglese".



In questo film Sherlock Holmes ha 37 anni.



Il dinamitardo Claude Ravache è ispirato da un vero anarchico, tale François Claudius Koenigstein Ravachol che fu attivo fino alla sua esecuzione avvenuta nel 1892 .



Il film è basato principalmente sul racconto "L'ultima avventura" di Sir Arthur Conan Doyle (e in misura minore su "La casa vuota" ), ma mostra anche elementi di altre storie di Sherlock Holmes: "Il segno dei quattro" (in cui si introduce la fidanzata di Watson), " L'interprete greco" ( prima apparizione per Mycroft Holmes), "La valle della paura" (spiegazione dell'impero criminale di Moriarty), "La banda maculata"; "Il detective morente", "I Piani Bruce-Partington" e "La seconda macchia".



Sherlock sconfigge Moriarty facendolo precipitare nelle cascate di Reichenbach, con entrambi che cadono verso una morte apparente con Holmes che si scoprirà in seguito essere sopravvissuto. Nel racconto di Arthur Conan Doyle "L'ultima avventura" (destinato ad essere l'ultimo racconto di Sherlock Holmes), Holmes sconfigge Moriarty nello stesso modo, cadendo da una cascata con l'apparente morte di entrambi. Tuttavia in risposta ad una travolgente richiesta dei lettori, Doyle scrisse un'altra storia facendo risorgere Holmes.



Nella lotta finale di Holmes con Moriarty, Holmes utilizza una presa a due mani per immobilizzare Moriarty prima di cadere nelle cascate. Nel libro del 1903 "La casa vuota", Holmes non specifica le caratteristiche della lotta, ma l'illustratore del libro, Sidney Paget, ha ritratto Holmes che utilizza il medesimo stile di lotta che Robert Downey Jr. ha utilizzato nel film.



Le parole di Watson nel discorso durante il funerale di Sherlock Holmes sono state riprese quasi parola per parola dal racconto "L'ultima avventura", in cui Sherlock Holmes "muore" trascinando con sè Moriarty in una cascata delle Alpi svizzere.



Il film costato 125 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 545.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Hans Zimmer già autore della colonna sonora del film originale che gli è valsa una candidatura agli Oscar.

già autore della colonna sonora del film originale che gli è valsa una candidatura agli Oscar.

Zimmer in questa partitura ha voluto inserire anche sonorità della tradizione Rom per questo ha reclutato per la registrazione della colonna sonora le band Cigánski baróni e Kokavakere Lavutára - Sendreiovci.



La colonna sonora include anche il brano "Two Mules For Sister Sara", tema principale della commedia western "Gli avvoltoi hanno fame" composto da Ennio Morricone.



TRACK LISTINGS:

1. I See Everything

2. That Is My Curse (Shadows – Part 1)

3. Tick Tock (Shadows – Part 2)

4. Chess (Shadows – Part 3)

5. It’s So Overt It’s Covert

6. Romanian Wind

7. Did You Kill My Wife?

8. He’s All Me Me Me

9. The Mycorft Suite

10. To The Opera!

11. Two Mules For Sister Sara

12. Die Forelle

13. Zu Viele Füchse Für Euch Hänsel

14. The Red Book

15. Moral Insanity

16. Memories Of Sherlock

17. The End?

18. Romani Holiday (Antonius Remix)

19. Shush Club No. 3

20. Beautiful Eyes

21. Just Follow My Lead (The Waltz)

