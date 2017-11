Stasera in tv: "Cowboys and Aliens" su italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 17 novembre 2017

Italia 1 stasera popone "Cowboys and Aliens", western fantascientifico del 2011 diretto da Jon Favreau (Iron Man) e interpretato da Daniel Craig, Harrison Ford e Olivia Wilde.





Cast e personaggi

Daniel Craig: Jake Lonergan

Abigail Spencer: Alice

Buck Taylor: Wes Claiborne

Matthew Taylor: Luke Clairbone

Cooper Taylor: Muse Clairbone

Clancy Brown: Meacham

Paul Dano: Percy Dolarhyde

Chris Browning: Jed Parker

Adam Beach: Nat Colorado

Sam Rockwell: Doc

Ana de la Reguera: María

Noah Ringer: Emmett Taggart

Brian Duffy: Poliziotto

Olivia Wilde: Ella Swenson

Keith Carradine: Sceriffo John Taggart

Harrison Ford: Col. Woodrow Dolarhyde

Brendan Wayne: Charlie Lyle

Gavin Grazer: Ed

Toby Huss: Roy Murphy

Wyatt Russell: Piccola Mickey

Kenny Call: Greavey

Walton Goggins: Hunt

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Jake Lonergan

Luigi La Monica: Col. Woodrow Dolarhyde

Riccardo Rossi: Doc

Myriam Catania: Ella Swenson

Emiliano Coltorti: Percy Dolarhyde

Gianni Giuliano: Meacham

Antonio Palumbo: Sceriffo John Taggart

Francesco Bulckaen: Nat Colorado

Ilaria Stagni: María





La trama

1875. Territorio del New Mexico. Uno straniero (Daniel Craig) senza alcun ricordo del proprio passato, si imbatte nell'arida cittadina, in mezzo al deserto, di Absolution. L'unico accenno alla sua storia è un misterioso bracciale che gli cinge il polso. Scoprirà presto che gli stranieri non sono accolti a braccia aperte dagli abitanti di Absolution, una cittadina in cui nessuno compie un passo per le sue strade senza il permesso del tirannico Colonnello Dolarhyde (Harrison Ford).

Absolution è una cittadina stretta nella morsa della paura. Ma Absolution sta per vivere una paura che difficilmente avrebbe potuto provare prima, quando la città viene attaccata da predoni del cielo. Urlando e volando a velocità mozzafiato, e con luci accecanti, rapiscono uno ad uno gli impotenti cittadini; questi misteriosi visitatori sfideranno tutte le certezze in possesso degli abitanti del luogo. Ora, lo straniero che avevano rifiutato, rappresenta la loro unica speranza di salvezza. Poichè, questo pistolero, inizia lentamente a ricordare chi è, e cosa ha vissuto, rendendosi conto di custodire un segreto che potrebbe dare alla cittadina la possibilità di combattere la forza aliena.

Con l'aiuto dell?inafferabile Ella (Olivia Wilde), assembla una squadra composta da persone fino a poco prima avversarie - gente del luogo, Dolarhyde e i suoi ragazzi, fuorilegge e i guerrieri Chiricahua Apache - tutti in pericolo di annientamento. Improbabili alleati contro un nemico comune, si prepareranno all?epica resa dei conti per la sopravvivenza.





Il nostro commento

Sfidando un pregresso da flop come l'ibrido steampunk "Wild Wild West", un dream-team creativo composto dal regista Jon Favreau (Iron Man), gli sceneggiatori Alex Kurtzman, Roberto Orci e Damon Lindelof (Transformers, Star Trek, Lost) e i produttori Steven Spielberg e Ron Howard, porta su schermo un fumetto fantawestern incappando, come peraltro accaduto di recente con The Lone Ranger in un flop che possiamo affermare a questo punto "annunciato".

Incassi a prescindere il film di Favreau ha una sua valenza, solo che con un team come quello schierato e con un budget di oltre 150 milioni di dollari a disposizione ci aspettavamo qualcosa di più coinvolgente di un godibile western con contaminazioni sci-fi.

Favreau lascia che sia il western a prendere il sopravvento, gli alieni centellinano le loro incursioni per quasi tutto il film per poi riconquistare i riflettori nel finale, questa scelta fa si che la parte prettamente fantascientifica dell'operazione si riveli oltremodo "light" non regalando di fatto i "fuochi d'artificio" sperati.





Curiosità



La sceneggiatura è basata sull'omonima graphic-novel di Scott Mitchell Rosenberg.



Daniel Craig aveva consigliato Eva Green per il ruolo di Ella, dopo aver lavorato con lei in Casinò Royale. Tuttavia la Green rifiutò la parte e Olivia Wilde, che aveva sostenuto un provino proprio per il ruolo di Vesper Lynd in Casinò Royale, è stata ingaggiata al suo posto.



I realizzatori citano Alien e Predator come fonte d'ispirazione per il look degli alieni del film.



Robert Downey Jr. era stato candidato per il ruolo di Zeke Jackson (un "ex pistolero dell'esercito dell'Unione"), ma ha dovuto rinunciare causa di altri impegni. Entro un mese dal suo forfait al personaggio è stato cambiato il nome in Jake Lonergan, trasformato in un fuorilegge e Downey Jr. è stato sostituito con Daniel Craig.



Daniel Craig è stato scelto per la sua somiglianza con Steve McQueen che ha recitato nel celebre western I Magnifici Sette.



Questo per Dreamworks è il terzo film adattato da un fumetto dopo Era Mio Padre e La gang del Bosco.



Gli sceneggiatori Roberto Orci e Alex Kurtzman hanno descritto il film come "Gli spietati con invasione aliena".



Il regista Jon Favreau ha subito molte pressioni per girare/convertire il film in 3D, ma alla fine ha avuto la meglio per un'uscita in 2D.



Steven Spielberg, produttore del film, ha proiettato Sentieri selvaggi e Incontri ravvicinati del Terzo tipo per Roberto Orci e Jon Favreau in modo che potessero ispirarsi per creare l'atmosfera del film.



Il tessuto usato per confezionare il vestito di Ella era stato originariamente considerato per il guardaroba di Hailee Steinfeld nel remake Il Grinta, ma all'epoca era stato ritenuto troppo femminile per quel film.



Il regista Jon Favreau appare nel film (a circa 19 minuti), la sua foto segnaletica può essere vista quando lo sceriffo toglie il manifesto di Jake Lonergan.



Il film è da considerarsi un flop, costato 163 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 174.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Harry Gregson-Williams (X-Men le origini: Wolverine, Total Recall - Atto di forza, Prince of Persia).



Per ascoltare altri brani della colonna sonora cliccate QUI.