Stasera in tv: "Il gatto con gli stivali" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 14 aprile 2018

Italia 1 stasera propone "Il gatto con gli stivali", spin-off d'animazione Dreamworks tratto dalla serie "Shrek", diretto nel 2011 da Chris Miller (Shrek Terzo) con Antonio Banderas che presta la voce al protagonista anche nell'edizione italiana.





Cast e personaggi

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Salma Hayek: Kitty

Zach Galifianakis: Humpty Dumpty

Billy Bob Thornton: Jack

Amy Sedaris: Jill

Zeus Mendoza: Rancher

Constance Marie: Imelda

Walt Dohrn: Voce narrante

Doppiatori italiani

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Francesca Guadagno: Kitty

Alessandro Quarta: Humpty Dumpty

Rodolfo Bianchi: Jack

Laura Boccanera: Jill

Valentina Martino Ghiglia: Imelda

Eugenio Marinelli: Comandante





La trama

Molto prima di incontrare Shrek, il noto combattente, seduttore e fuorilegge Gatto Con Gli Stivali (Antonio Banderas) diventa un eroe, quando, per salvare la sua città, si imbarca in un’avventura con la tosta e intelligente gattina di strada Kitty Zampe Di Velluto (Salma Hayek) e il cervellone Humpty Dumpty (Zach Galifianakis). A complicargli le cose lungo la strada ci penseranno i famigerati fuorilegge Jack e Jill (Billy Bob Thornton e Amy Sedaris), pronti a tutto per far fallire l’impresa di Gatto e la sua banda. Questa è la vera storia del Gatto, del Mito, della Leggenda…e naturalmente, degli Stivali.





Il nostro commento

Il regista Chris Miller e il personaggio del Gatto con gli stivali esordiscono in solitaria, Miller dopo la co-regia di Shrek Terzo condivisa con il collega Raman Hui e "Gatto" alias Antonio Banderas debutta da protagonista dopo aver fatto da "spalla" proprio all'orco Shrek.

Questo spin-off targato Dreamworks si è rivelato una piacevolissima sorpresa che si discosta quel tanto che basta dalla parodia fabulistica della fortunata saga dell'orco verde. Miller preferisce puntare sul filone "cappa e spada" con digressioni action-avventurose in stile Zorro e con una confezione che ammicca ad un pubblico piuttosto variegato, che va oltre il target da family-movie provando a pescare in un bacino d’utenza più ampio.

Il gatto con gli stivali è tecnicamente ineccepibile, ammicca con decisione allo spettatore più adulto con godibili tocchi dark, da segnalare il lavoro notevole fatto con l’ambiguo personaggio di Humpty Dumpty e una serie di rimandi, che oltre al già citato Zorro omaggiano classici come I tre moschettieri e Robin Hood. Il tutto corredato da rutilanti sequenze d’azione e un’evocativa colonna sonora che trasforma questo spin-off in un’esperienza non certo rivoluzionaria, ma senza dubbio molto coinvolgente.





Curiosità



Come accaduto con Planes della Disney, anche questo spin-off era stato originariamente pensato per uscire direttamente in DVD.



Antonio Banderas ha partecipato ad un evento di marketing virale per il film posando in una foto circondato da gatti.



Anche se il film negli States ha infranto il record d'incassi del weekend di Halloween con il maggior incasso lordo di tutti i tempi (precedentemente detenuto da Saw III - L'enigma senza fine), il suo debutto è stato il peggiore per un film d'animazione della Dreamworks dai tempi di Giù per il tubo.



Una delle donne di San Ricardo è descritta dal Gatto con gli stivali come fatta di morbida pelle di Corinto. Questa battuta si riferisce ad uno spot della Chrysler Cordoba del 1975 in cui l'attore Ricardo Montalban (il Khan di Star Trek), descrive i sedili dell'auto come fatti appunto di "morbida pelle di Corinto". Montalban, Banderas e Salma Hayek hanno recitato insieme in Missione 3D - Game Over .



Nel film appare anche Mamma Oca poiché "Il gatto con gli stivali" è stato originariamente pubblicato come una storia nel libro "I racconti di Mamma Oca" di Charles Perrault.



Il film costato 130 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 554.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Henry Jackman (Ralph spaccatutto) che per lo score si è ispirato al compositore spagnolo Manuel de Falla miscelando chitarre e percussioni latine con un suono orchestrale influenzato invece da Claude Debussy e Maurice Ravel.

(Ralph spaccatutto) che per lo score si è ispirato al compositore spagnolo miscelando chitarre e percussioni latine con un suono orchestrale influenzato invece da Claude Debussy e Maurice Ravel.

La colonna sonora include due pezzi originali del duo di chitarristi messicani Rodrigo y Gabriela ("Diablo Rojo" e "Hanuman") e il brano "Americano" di Lady Gaga tratto dall'album Born This Way.



TRACK LISTINGS:

1. A Bad Kitty

2. One Leche

3. Jack and Jill

4. Holy Frijoles

5. Chasing Tail

6. Diablo Rojo (Rodrigo y Gabriela)

7. Humpty Dumpty & Kitty Softpaws

8. The Orphanage

9. Honor and Justice

10. That Fateful Night

11. The Wagon Chase

12. Team Effort

13. Planting the Beans

14. The Magic Beanstalk

15. Castle in the Clouds

16. Golden Goose of Legend

17. Hanuman (Rodrigo y Gabriela)

18. Confronting the Past

19. I Was Always There

20. Kitty-Cat Break-Out

21. The Great Terror

22. Farewell to San Ricardo

23. The Puss Suite

24. The Giant's Castle

Per ascoltare altri brani della colonna sonora cliccate QUI.