Stasera in tv: "La peggior settimana della mia vita" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 22 aprile 2019

Canale 5 stasera propone "La peggior settimana della mia vita", commedia del 2011 diretta da Alessandro Genovesi (Il peggior Natale della mia vita) e interpretata da Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Alessandro Siani.

Cast e personaggi

Fabio De Luigi: Paolo

Cristiana Capotondi: Margherita

Alessandro Siani: Ivano, amico di Paolo

Antonio Catania: Giorgio, padre di Margherita

Monica Guerritore: Clara, madre di Margherita

Nadir Caselli: Ginevra, sorella di Margherita

Chiara Francini: Simona, ex di Paolo

Arisa: Martina, compagna di Dino

Andrea Mingardi: Dino, padre di Paolo

Gisella Sofio: nonna di Margherita

Alessandro Genovesi: prete

La trama

Paolo (Fabio De Luigi) impiegato quarantenne di un’agenzia pubblicitaria di Milano sta per affrontare una settimana decisiva ad alto contenuto di stress.

Paolo sta per sposarsi con la sua giovane fidanzata Margherita (Cristiana capotondi), il che vuol dire trascorrere un lunghissimo periodo di tempo a contatto con i suoi futuri suoceri: Giorgio (Antonio Catania) e Clara (Monica Guerritore) con il primo piuttosto restio ad accettare il matrimonio della figlia anche se messo inesorabilmente in minoranza.

Il nostro commento

Il debutto alla regia dello sceneggiatore e autore teatrale Alessandro Genovesi è basato su di un format nato per la tv britannica che miscela sit-com, sketch-comedy e dinamiche che hanno fatto la fortuna di titoli come come Ti presento i miei.

La peggior settimana della mia vita se da una parte soffre della sua origine televisiva e del suo adattarsi ai ritmi della nuova commedia all’italiana, dall’altra sfoggia una divertita atmosfera sopra le righe e dinamiche che, puntando al paradossale, strappano risate e sfruttano a dovere la vis comica sorniona di Fabio De Luigi, qui mattatore assoluto, tanto da mettere in ombra l’intero cast di supporto inclusi Alessandro Siani e Cristiana Capotondi.

Curiosità



Il film è tratto dalla sit-com britannica della BBC The Worst Week of My Life, già adattata in precedenza anche dall'americana CBS con la serie La peggiore settimana della nostra vita (Worst Week).



Il film ha fruito di un sequel dal titolo Il peggior Natale della mia vita.



Nel cast figurano anche i cantautori Arisa e Andrea Mingardi oltre ad un cameo del regista Alessandro Genovesi nei panni di un prete.



Il film ha incassato un totale di 9.678.404€.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Pivio & Aldo De Scalzi (Casomai, Se fossi in te, Qualunquemente) che hanno musicato anche il sequel Il peggior Natel della mia vita.

La colonna sonora include il brano "L'amore sei tu" interpretato da Arisa.



