Stasera in tv: "Il peggior Natale della mia vita" su Canale 5

Di Pietro Ferraro venerdì 23 dicembre 2016

Canale 5 stasera propone "Il peggior Natale della mia vita", commedia del 2012 diretta da Alessandro Genovesi e interpretata Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi e Laura Chiatti.

Cast e personaggi



Fabio De Luigi: Paolo

Cristiana Capotondi: Margherita

Antonio Catania: Giorgio

Diego Abatantuono: Alberto Caccia

Laura Chiatti: Benedetta

Anna Bonaiuto: Clara

Dino Abbrescia: Pino

Andrea Mingardi: Dino

Ale Besentini: Il truccatore

Franz Villa: Il becchino

Alessandro Genovesi: Il cadavere sul lettino nel retro delle pompe funebri

La trama

A tre giorni dal Natale, Giorgio (Antonio Catania), sua moglie Clara (Anna Bonaiuto) e la loro figlia Margherita (Cristiana Capotondi) sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto (Diego Abatantuono), mentre Paolo (Fabio De Luigi), il marito di Margherita li raggiungerà in un secondo momento.

Il castello è un piccolo gioiello tra le pendici innevate del Monte Rosa che Alberto ha acquistato di recente, dopo essere scampato a una malattia per cui tutti lo davano per spacciato. La vita, per lui, è diventata ora una nuova, meravigliosa avventura; pensa di lasciare a Giorgio, già suo vice, il comando dell’azienda. Giorgio è molto teso, sia per la promozione “amicale”, che per l’imminente arrivo di Paolo.

Margherita è al nono mese di gravidanza e ha deciso di partorire in acqua: manca ancora qualche settimana alla data prevista, ma ha comunque obbligato Paolo a ritirare una piscina portatile da usare in caso di necessità. Al castello c’è anche la figlia di Alberto, Benedetta (Laura Chiatti), anche lei incinta e amica di vecchia data di Margherita, anche se tra le due, che hanno fatto scelte di vita radicalmente diverse, il rapporto non è molto disteso.

Il povero Paolo, che nemmeno il Natale riesce a rendere meno inopportuno, combina un disastro dopo l’altro, accanendosi, suo malgrado, proprio su Alberto e il suo castello: a causa di un malinteso, infatti, tutti credono che Alberto sia morto per colpa di Paolo.

Clara si trova ad organizzare una veglia funebre che si trasforma, però, in una festa surreale, il cui esito è tutto da scoprire, tanto più che il bimbo di Margherita ha deciso di venire alla luce proprio nella notte più concitata e tempestosa. Non sarà facile, ma alla fine tutto andrà bene, perché è Natale e perché è giusto che sia così. E fuori la neve continua a cadere...

Il nostro commento

Il regista Alessandro Genovesi dopo il successo della commedia La peggior settimana della mia vita, basata sulla sit-com inglese The Worst Week of My Life, torna a far squadra con l’attore Fabio De Luigi per un bis meno efficace dell’originale, ma non privo di gag riuscite e con dalla sua un’ambientazione natalizia che per fortuna si discosta o almeno ci prova, dal trito e reiterato repertorio da cinepanettone.

Il film pur fruendo di un paio di new entry di alto profilo, parliamo di Diego Abatantuono e della coppia di comici Ale e Franz, sembra voler osare di meno a livello di dinamiche comiche, il personaggio di De Luigi nel primo film sfoggiava un repertorio "fantozziano" da inarrestabile e tragicomico Attila, ma in questo secondo film, complice forse l’atmosfera natalizia i danni inflitti dal suo imbranato alter ego appaiono meno divertenti, anche se la gag della finta dipartita del personaggio di Abatantuono ha un paio di guizzi notevoli.

Il peggior Natale della mia vita risulta così divertito e gradevole nel suo complesso, ma pur sfruttando bene la suggestiva location appare anche meno incisivo nella parte prettamente comica. Il resto è repertorio, bravo come al solito De Luigi, la Capotondi è molto più convincente rispetto al primo film, il resto del cast "gigioneggia" e non dimentichiamo il maggiordomo Pino di Dino Abbrescia che cita piuttosto sfacciatamente il John Turturro di Mr. Deeds.

Curiosità





Il film è il sequel della commedia campione d'incassi La peggior settimana della mia vita .

.

Il film è stato girato a Gressoney (Valle d'Aosta) con location presso la villa ottocentesca Castel Savoia.



Nel film appare anche il cantautore Andrea Mingardi (che ha musicato il film) nei panni del padre di Fabio De Luigi, al suo fianco Rachele Amenta, la giovanissima cantante lanciata dal programma musicale Io Canto.







La colonna sonora

Le musiche del film e le cover di classici brani natalizi sono del cantautore Andrea Mingardi.







1 Auguri Auguri Auguri – Andrea Mingardi

2 Black ‘N’ White Christmas – Andrea Mingardi

3 Jingle Bells - Andrea Mingardi

4 Silent Night (Astro Del Ciel) - Andrea Mingardi

5 Have Yourself a Merry Little Christmas – Andrea Mingardi

6 Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Andrea Mingardi

7 Natale Insieme a Te – Andrea Mingardi

8 Sleigh Ride - Andrea Mingardi

9 Jingle Bells Hully Gully - Andrea Mingardi

10. Anche Quest’Anno E’ Già Natale - Andrea Mingardi

11 Christmas Island - Andrea Mingardi

12 Santa Claus Is Coming To Soziglia - Andrea Mingardi

13 Birth – Andrea Mingardi

14. Another Swing - Andrea Mingardi