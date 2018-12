Stasera in tv: "Cars 2" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 6 dicembre 2018

Rai 2 stasera propone "Cars 2", sequel d'animazione Disney-Pixar del 2011 diretto da Brad Lewis e John Lasseter.

Cast e personaggi

Owen Wilson: Saetta McQueen

Larry the Cable Guy: Carl Attrezzi

Michael Caine: Finn McMissile

Emily Mortimer: Holley Shiftwell

Eddie Izzard: Miles Axlerod

John Turturro: Francesco Bernoulli

Brent Musburger: Brent Mustangburger

Joe Mantegna: Grem

Thomas Kretschmann: Professor Zündapp

Peter Jacobson: Acer

Bonnie Hunt: Sally Carrera

Darrell Waltrip: Darrell Cartrip

Franco Nero: Zio Topolino

David Hobbs: David Hobbscap

Patrick Walker: Mel Dorado

Tony Shalhoub: Luigi

Jeff Garlin: Otis

Michel Michelis: Tomber

Jason Isaacs: Siddley

Lloyd Sherr: Fillmore

Bruce Campbell: Rod "Torque" Redline

Jenifer Lewis: Flo

Sig Hansen: Crabby

Guido Quaroni: Guido

Vanessa Redgrave: Zia Topolino/Regina d'Inghilterra

Cheech Marin: Ramone

Jeff Gordon: Jeff Gorvette

Lewis Hamilton: Lewis Hamilton

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Saetta McQueen

Marco Messeri: Carl Attrezzi

Dario Penne: Finn McMissile

Paola Cortellesi: Holley Shiftwell

Marco Della Noce: Luigi[1]

Alex Zanardi: Guido[1]

Alessandro Siani: Francesco Bernoulli

Mino Caprio: Professor Zündapp

Alberto Caneva: Grem

Gianni Giuliano: Acer

Marco Mete: Miles Axlerod

Ennio Coltorti: Fillmore

Rodolfo Bianchi: Sergente

Sabrina Ferilli: Sally Carrera

Ivan Capelli: Darrell Cartrip

Gianfranco Mazzoni: Brent Mustangburger

Giancarlo Bruno: David Hobbscap

Franco Nero: Zio Topolino

Sophia Loren: Zia Topolino

Tiberio Timperi: Mel Dorado

Ambrogio Colombo: Otis

Hervé Ducroux: Tomber

Oreste Baldini: Siddley

Stefano Alessandroni: Rod "Torque" Redline

Barbara Castracane: Flo

Silvio Anselmo: Crabby

Vanessa Redgrave: Regina d'Inghilterra

Eugenio Marinelli: Ramone

Sergio Lucchetti: Jeff Gorvette

La trama

Il formidabile Saetta McQueen e il suo migliore amico, lo strepitoso carro attrezzi Cricchetto, si lanciano in una nuova, incredibile avventura attraverso i luoghi più esotici del nostro globo. Anche l’equipaggio di Radiator Springs si unisce ai due protagonisti e insieme si recheranno oltreoceano dove Saetta prenderà parte alla prima edizione del Gran Premio Mondiale, una gara che decreterà l’automobile più veloce del mondo. Ma la strada verso il traguardo è irta di buche, deviazioni e di eventi inaspettati: Cricchetto sarà infatti coinvolto, suo malgrado, in un eccitante caso di spionaggio internazionale in cui sarà costretto ad una fuga spericolata. Il simpatico carro attrezzi dovrà infatti barcamenarsi fra il suo impegno di assistente di Saetta, in questa gara di alto profilo, e il suo nuovo ruolo in una missione top secret orchestrata dalla nota spia britannica Finn McMissile e coadiuvata dalla seducente spia Holley Shiftwell. L’esplosivo viaggio di Cricchetto lo condurrà ad un rocambolesco inseguimento sulle strade Giappone, dell’Italia, Francia e Inghilterra, in seguito da amici e nemici, davanti agli occhi del mondo intero. Questa avventura mozzafiato vede la presenza di un nuovo cast di automobili, barche, treni e aerei che si dividono ruoli di temibili malfattori e abili concorrenti in gara.

Il nostro commento

Curiosità



In segno di rispetto per Paul Newman, scomparso nel 2008, Doc Hudson Hornet da Cars - Motori ruggenti ( 2006) non è incluso in questo sequel. Una delle prime scene implica che Hudson sia morto.



La targa di Finn McMissile "314 - FNMC" contiene il compleanno di Michael Caine (14 marzo) doppiatore del personaggio.



Finn McMissile è un ibrido di diverse vetture. La linea del tetto e le portiere sono di una Volvo P1800, l'auto usata da Roger Moore in Simon Templar (1962), la presa d'aria e i parafanghi sono di una BMW 507 e molti altri elementi sono di una Aston Martin DB5, l'iconica vettura di James Bond. (la vettura di Bond non è mai stata equipaggiata con missili, anche se in Agente 007 - Missione Goldfinger l'auto aveva mitragliatrici situate dove McMissile ha i suoi missili).



John Lasseter ha concepito la storia di Cars 2 ( 2011) mentre era in Europa per promuover Cars - Motori ruggenti ( 2006).



Finn McMissile era stato originariamente concepito per una scena non utilizzata in Cars - Motori ruggenti (2006) in cui Saetta McQueen e Sally stavano guardando un film di spionaggio con protagonista McMissile.



La famiglia di Luigi sono tutte varianti della Fiat 500 prodotta dal 1936 al 1955. La vettura è stata soprannominata 'Topolino', che è il nome italiano di Mickey Mouse. Questo è il motivo per cui lo zio di Luigi si chiama Zio Topolino.



Durante la gara in Inghilterra c'è un cartello sulla parete della pista che dice "Lassetyre". Questo è un riferimento al regista e sceneggiatore John Lasseter.



I telecronisti: Darrell Cartrip è una Chevy Monte Carlo, David Hobbscap è una Type Jaguar E del 1963 e Brent Mustangburger è una Mustang coupe del 1964.



La Regina è un classica Rolls Royce Phantom IV del 1950 . Il principe Wheeliam è una Bentley Continental GT.



Il Professor Z è una Zündapp Janus, uno strana microcar tedesca creata dalla società Zündapp (1957-1958). Il nome 'Janus' si riferisce al dio romano (motore da 250cc con una velocità massima di 80 km/h).



La città di Porto Corsa è un mix fittizio di Nizza in Francia, Portofino in Italia e della pista del Gran Premio di Monaco.



Lo script originariamente aveva cinque gare con Parigi e la Germania in aggiunta a Tokyo, Londra e Porto Corsa. Quando durante la produzione la storia si è ampliata ed è diventata troppo lunga, la gara tedesca è stata eliminata e il segmento di Parigi è stato rielaborato.



Il camion Pizza Planet (che appare in ogni film Pixar) appare due volte: come ospite nello show televisivo Tire Talk e come spettatore verso la fine del film (mentre Cricchetto sta volando sul jet pack).



Questo è stato l'ultimo film della Pixar uscito prima della morte di Steve Jobs.



Nei titoli il passaporto di Cricchetto rivela che è nato il 12 gennaio 1957 a Radiator Springs, che è la data di nascita del regista John Lasseter.



L' auto da corsa Francesco Bernoulli si basa su una moderna vettura di Formula 1 Grand Prix e prende il nome dal "principio o equazione di Bernoulli", che è alla base del funzionamento aerodinamico degli alettoni montati su vetture di Formula 1 come Francesco.



Il film doveva essere diretto da Brad Lewis, ma a causa di problemi durante la produzione John Lasseter è subentrato, mentre Lewis è stato accreditato come co-regista.



Durante i titoli di coda, quando viene mostrata una mappa degli Stati Uniti, il quartier generale della Pixar può essere visto nel nord della California. Può essere identificato da una scultura della mascotte della Pixar, Luxo Jr. (1986). Questa scultura esiste effettivamente nel vero edificio.



La Pixar è nota per includere nei loro film riferimenti a loro prossime produzioni. I personaggi del successivo lungometraggio Ribelle - The Brave (2012) appaiono in un dipinto sul muro nel pub di Londra.



Tomber è un tre ruote Reliant Regal, una vettura nota per la sua scarsa maneggevolezza.



In una scena ambientata in un drive-in viene proiettato "The Incredimobiles", che è la versione con automobili de "Gli Incredibili ". Si vede una locandina del film quando Holley Shiftwell e Finn McMissile sono a Parigi.



Durante il viaggio aereo per Tokyo, Cricchetto e Saetta stanno guardando una versione con automobili de "Il Castello di Takeshi", un vecchio game show giapponese.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Giacchino (Star Trek), che per la Pixar ha musicato anche Gli incredibili e Ratatouille.

Questo è il primo film Pixar diretto da John Lasseter a non fruire delle musiche di Randy Newman.



La canzone "You Might Think" in una delle prime scene di montaggio viene eseguita dai Weezer, ma era in origine un successo dei Cars.



TRACK LISTINGS:

1. You Might Think - Weezer

2. Collision Of Worlds - Robbie Williams

3. Mon Coeur Fait Vroum (My Heart Goes Vroom) - Bénabar

4. Nobody's Fool - Brad Paisley

5. Polyrhythm- Perfume

6. Turbo Transmission - Michael Giacchino

7. It's Finn McMissile! - Michael Giacchino

8. Mater The Waiter - Michael Giacchino

9. Radiator Reunion - Michael Giacchino

10. Cranking Up The Heat - Michael Giacchino

11. Towkyo Takeout - Michael Giacchino

12. Tarmac The Magnificent - Michael Giacchino

13. Whose Engine Is This? - Michael Giacchino

14. History's Biggest Loser Cars - Michael Giacchino

15. Mater Of Disguise - Michael Giacchino

16. Porto Corsa - Michael Giacchino

17. The Lemon Pledge - Michael Giacchino

18. Mater's Getaway - Michael Giacchino

19. Mater Warns McQueen - Michael Giacchino

20. Going To The Backup Plan - Michael Giacchino

21. Mater's The Bomb - Michael Giacchino

22. Blunder And Lightning - Michael Giacchino

23. The Other Shoot - Michael Giacchino

24. Axelrod Exposed - Michael Giacchino

25. The Radiator Springs Gran Prix - Michael Giacchino

26. The Turbomater - Michael Giacchino

