Stasera in tv: "Olé" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 18 giugno 2017

Canale 5 stasera propone "Olé", commedia del 2006 diretta dai fratelli Vanzina e interpretata da Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.





Cast e personaggi

Massimo Boldi: Archimede Formigoni

Vincenzo Salemme: Salvatore Rondinella "Sasà"

Daryl Hannah: Maggie Granger

Enzo Salvi: Enzo Antonelli

Natalia Estrada: Ana Montez

Francesca Lodo: Jennifer

Brigitta Boccoli: Margherita

Armando De Razza: Diego De La Vega

Federico Zanandrea: Mongini

Niccolò Contrino: Ugo Antonelli

Ashley Burritt: Nicole Morrison

Kim Grogg: Miss Sally

Nicoletta Boris: Prof.ssa Cataldi

Luis Molteni: Preside

Gorka Aguinagalde: Poliziotto Spagnolo

Antonello Morroni: Spagnolo Cocainomane

Simonetta Guarino: Gina 2, una delle due sorelle di Archimede

George McDaniel: Senatore Morrison

Andrea Langi: Janet

Giovanni Trevisanello: Cuoco





La trama

Il professore di matematica milanese Archimede Formigoni (Massimo Boldi) e l'insegnante di lettere napoletano Salvatore Rondinella (Vincenzo Salemme) detto Sasà, non sono "caratterialmente compatibili", ma il destino beffardo ha una bella sorpresa in serbo per entrambi che, insegnando nel medesimo liceo milanese, sono designati come accompagnatori di alcuni studenti in una gita scolastica in Spagna.

Gli screzi cpontinui tra i due insegnanti sempre pronti a punzecchiarsi e un'esagitata classe di liceali farà si che la situazione viri ben presto sul tragicomico. Aggiungiamo alla rivalità di stampo "regionale" una bella infatuazione per un splendida professoressa americana conosciuta a Siviglia e i due rivali in amore inizieranno un duello all’ultima battuta e senza esclusione di colpi bassi, per far colpo sulla bella "preda" statunitense.





Il nostro commento

I Vanzina battezzano il fresco divorzio artistico tra Boldi e De Sica con un nuovo cinepanettone riproponendo la rodatissima e sin troppo comoda formula che negli anni ha fruttato miliardi e portato milioni di spettatori al cinema.

Stavolta la contrapposizione è "Milano vs. Napoli", con Boldi che purtroppo non trova il medesimo feeling con il nuovo partner Salemme che in questo film appare perennemente sopra le righe. Naturalmente presente l'immancabile parterre al femminile con ospitata internazionale dell'ex Sirena a Manhattan Daryl Hannah.

Copione vincente non si cambia e in questo senso i Vanzina non si discostano un millimetro dall'iter corale e farsesco di una nuova commedia all'italiana in evidente debito di ossigeno e sembrano davvero lontanissimi i tempi, anche "comici", di Vacanze in America.





Curiosità



In una scena del film, il professor Rondinella guarda sulla PSP il film "Selvaggi", altra commedia diretta da Carlo Vanzina nel 1995.



Nell'ultima scena (quella del matrimonio di Archimede), Enzo e Jennifer in dolce attesa discutono sul possibile nome da dare al loro futuro bambino; Enzo opta per il nome "Cristian" e Jennifer aggiunge: "Sì, ma con l'acca, come De Sica".







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andrea Guerra (Immaturi, Genitori & figli, La ricerca della felicità)

La colonna sonora include le hit "La Camisa Negra" di Juanes, "Baila Me" dei Gipsy Kings e "Rock This Party" di Bob Sinclair.



TRACK LISTINGS

1. La Camisa Negra - Juanes

2. Me Voy - Julieta Venegas

3. Baila Me - Gipsy Kings

4. Agustito - Ketama

5. Rock This Party (Everybody Dance Now) - Bob Sinclar

6. I'm Too Sexy - Crazy Frog

7. Tic Tic Tac - Salsa Kids

8. Torero - Renato Carosone

9. Olè - Andrea Guerra

10. Hey Baby - Crazy Frog

11. Asì Me Gusta A Mi - Azuquita

12. (I Can't Get No) Satisfatcion - Frankie Ruiz

13. Me Duele, Me Duele - Marina Heredia

14. Te Quiero - Andrea Guerra

15. Fiesta - Ivete Sangalo

16. Quien Me Iba A Decir - David Bisbal

17. Querida - Andrea Guerra

18. Dance The Night Away - The Mavericks

19. Pèpito - Los Machucambos

20. Rio Ancho - Paco De Lucìa