Stasera in tv: "Fred Claus - Un fratello sotto l'albero" su Italia 1

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vince Vaughn: Fred Claus

Paul Giamatti: Santa Claus

John Michael Higgins: Willie

Kevin Spacey: Ispettore Clyde

Miranda Richardson: Annette Claus

Rachel Weisz: Wanda

Kathy Bates: Mamma Claus

Trevor Peacock: Papà Claus

Chris "Ludacris" Bridges: Dj Donnie

Elizabeth Banks: Charlene

Bobb'e J. Thompson: Samuel "Slam" Gibbons

Jeremy Swift: Bob

Frank Stallone: se stesso

Stephen Baldwin: se stesso

Doppiatori italiani

Sergio Lucchetti: Fred Claus

Franco Mannella: Santa Claus

Massimo Giuliani: Willie

Roberto Pedicini: Ispettore Clyde

Alessandra Korompay: Annette Claus

Claudia Catani: Wanda

Aurora Cancian: Mamma Claus

Emilio Cappuccio: Papà Claus

Davide Lepore: Dj Donnie

Laura Lenghi: Charlene

Manuel Meli: Samuel "Slam" Gibbons

Roberto Stocchi: Bob

Dopo aver assistito alla nascita di Santa Claus, per amici e famiglia Nick Claus (Paul Giamatti), scopriamo che quest’ultimo ha un fratello maggiore, lo scansafatiche Fred (Vince Vaughn) che vivrà non molto bene il percorso intrapreso dal fratello minore, anzi crescerà con un carattere diametralmente opposto all’odiatissimo fratellone panciuto, finendo per avere un’avversione per buone azioni e festività, oltre naturalmente per Nick che invece completerà il suo percorso diventando Babbo Natale e tra le sue buone azioni ci sarà anche quella di provare a riportare il fratello ribelle e combinaguai sulla retta via.

Fred Claus - Un fratello sotto l’albero è una di quelle piacevoli sorprese che ci piacerebbe trovare più spesso sotto l’albero, una strenna in celluloide la cui festosa e fastosa confezione corrisponde ad un contenuto divertente e ben equilibrato tra family-movie a sfondo natalizio e comedy-demenziale priva degli eccessi tipici del genere, ma non per questo meno efficace.

Il regista David Dobkin (2 cavalieri a Londra) assortisce un’accoppiata efficace con Paul Giamatti e Vince Vaughn, il primo sempre capace di sorprendenti registri comedy, il secondo a pieno agio nel suo habitat interpretativo naturale. Dobkin supporta entrambi con suggestive scenografie natalizie e un cast di comprimari di gran lusso tra cui spiccano Kathy Bates e Kevin Spacey.





Curiosità



Il progetto era stato originariamente intitolato "Fred Claus", ma poi venne cambiato in "Joe Claus" a causa di un problema di potenziali diritti, che una volta liquidati hanno permesso di ritornare al titolo "Fred Claus".



David Dobkin aveva intenzione di dirigere Io vi dichiaro Marito e Marito (2007), ma una volta mancata la regia decide di tornare a lavorare con Vince Vaughn su questo film. I due hanno lavorato insieme anche per Il Sapore del Sangue (1998) e 2 single a nozze ( 2005).



Tre fratelli di celebrità interpretano un cameo alla riunione del gruppo "Fratelli anonimi". Il primo è Frank Stallone che parla di Rocky e Rambo, due grandi serie di film blockbuster con protagonista suo fratello Sylvester Stallone. Il secondo è Roger Clinton, fratellastro dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Il terzo è Stephen Baldwin, il più giovane dei fratelli Baldwin (in particolare ha problemi con il più celebre fratello maggiore Alec Baldwin).



Il budget del film non è stato comunicato, ma l'incasso worldwide ha sfiorato i 100 milioni di dolllari di cui circa 72 incassati in patria.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del canadese Chistophe Beck (Una notte da leoni, Pitch Perfect, Gli stagisti).



TRACK LISTINGS:

1. Jingle Bells - Johnny Mercer

2. Santa Claus Is Back In Town - Elvis Presley

3. Sleigh Ride - The Ronnettes

4. Here Comes Santa Claus [Right Down Santa Claus Lane] - Doris Day

5. I Want You For Christmas - Russ Morgan & His Orchestra

6. Santa Claus Is Coming To Town - Jackson 5

7. Christmas Wrapping - The Waitresses

8. Silent Night - Sinead O'Connor

9. Auld Lang Syne - Guy Lombardo

10. Somewhere Over The Rainbow/What A Wonderful World - Israel "IZ" Kamakawiwoole

11. The First Noel - Leigh Nash

12. God Rest Ye Merry Gentlemen - Matt Turk With Matter & Gaby Moreno

13. Suite From Fred Claus - Christophe Beck

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]