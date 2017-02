Stasera in tv: "Anche se è amore non si vede" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 16 febbraio 2017

Canale 5 stasera propone "Anche se è amore non si vede", commedia del 2011 diretta e interpretata dal duo comico Ficarra e Picone.





Cast e personaggi

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Ambra Angiolini: Gisella

Diane Fleri: Sonia

Sascha Zacharias: Natasha

David Furr: Peter

Giovanni Esposito: Orazio

Sal Borgese: papà di Orazio

Antonio Rucco: papà di Gisella

Clelia Piscitello: mamma di Gisella

Fabrizio Romano: Gigi

Rossella Leone: Angela

Maria Di Biase: amica di Natasha

Corrado Nuzzo: uomo al bar





La trama

Salvo e Valentino (Ficarra & Picone) sono due amici che hanno una piccola società di servizi per il turismo. Il loro mezzo, un restaurato e coloratissimo autobus inglese di qualche anno fa, trasporta i turisti tra i monumenti di Torino, una delle più belle città italiane.

Salvo e Valentino sono due personaggi totalmente diversi. Valentino è abbastanza timido e riservato, mentre Salvo è parecchio intraprendente e sfacciato. Alle loro dipendenze c'è Natascha (Sascha Zacharias) una giovane e bella guida turistica, che non conosce però nessuna lingua straniera. È chiaro, quindi, qual è stato il criterio di selezione e, soprattutto, chi è stato il selezionatore!

Valentino ha una relazione stabile con Gisella (Ambra Angiolini): la sua fidanzata storica, che ama di un amore morboso, totalizzante e oppressivo. Ecco che questa relazione arriva inevitabilmente al capolinea. Entra quindi in gioco il fidato amico Salvo, con l’obiettivo di trovargli una donna che lo faccia tornare a vivere e a sorridere. Per contro Valentino, vuole mettere fine alla vita scanzonata e frivola di Salvo, e anche lui vuole trovare la compagna della vita all’amico e collega di lavoro.

Ovviamente gli obiettivi di entrambi sono sconosciuti ai diretti interessanti e per questo la strada delle buone intenzioni sarà lastricata di difficoltà, incomprensioni, disguidi, equivoci, gelosie e tanto altro. Venire a capo di questa situazione non sarà cosa facile. E come se non bastasse a complicare tutto, arriva dagli States un’amica di vecchia data Sonia, (Diane Fleri), che di certo non aiuterà a sbrogliare l’intricata vicenda.





Il nostro commento

La coppia di comici televisivi Ficarra e Picone si cimentano nella loro prima regia in solitaria, negli ultimi due film erano stati supportati da Giambattista Avellino, scegliendo per l’occasione un classico plot da commedia degli equivoci con una gradevole digressione romantica, condita dai canonici duetti che hanno reso tanto celebre il duo palermitano.

Il film si rivela oltremodo brillante, viaggia sui livelli qualititativi del precedente La matassa e pur non toccando l’optimum comico raggiunto da Il 7 e l’8, ad oggi il loro miglior lavoro, ci da comunque un’ulteriore riprova della capacità della coppia di orchestrare una messinscena squisitamente cinematografica.

Il duo miscela con dovizia e istinto elementi tipici delle loro parodie televisive alle regole imposte dalla narrazione da grande schermo, evitando intelligentemente di scimmiottarle o aggirarle come capita negli ultimi anni, in cui si cerca troppo spesso di spacciare per cinema fiction televisiva e cabaret da piccolo schermo.





Curiosità

- La sceneggiatura del film è di Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesco Bruni e Fabrizio Testini.

- il film non ha la consueta location siciliana, ma è invece ambientato al nord nella città di Torino.

- Il film ha incassato complessivamente 6.002.000€.





La colonna sonora

- Le musiche originali del film sono di Paolo Buonvino che per Ficarra e Picone ha musicato anche La matassa.

- Tra le altre composizioni di Buonvino segnaliamo Italians, Romanzo criminale (film e serie tv) e L'ultima ruota del carro.

- La colonna sonora include il brano "Innamorato" scritto e interpretato da Jovanotti.