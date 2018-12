Stasera in tv: "Rapunzel - L'intreccio della torre" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 22 dicembre 2018

Rai 2 stasera propone Rapunzel - l'intreccio della torre (Tangled), classico d'animazione Disney del 2010 diretto da Nathan Greno e Byron Howard (Bolt).

Cast e personaggi

Mandy Moore: Rapunzel

Zachary Levi: Flynn Rider/Eugene Fitzherbert

Donna Murphy: Madre Gothel

Ron Perlman: Fratelli Stabbington

M.C. Gainey: Capitano delle Guardie

Jeffrey Tambor: Nasone

Brad Garrett: Uncino

Paul F. Tompkins: Piccoletto

Richard Kiel: Vlad

Doppiatori italiani

Laura Chiatti: Rapunzel

Lucrezia Cesari: Rapunzel bambina

Giampaolo Morelli: Flynn Rider/Eugene Fitzherbert

Massimiliano Alto: Flynn Rider/Eugene Fitzherbert (canto)

Giò Giò Rapattoni: Madre Gothel

Pino Insegno: Fratelli Stabbington

Gerolamo Alchieri: Capitano delle Guardie

Mirko Pontrelli: Nasone

Mario Biondi: Uncino

Vladimiro Conti: Piccoletto

Alessandro Ballico: Vlad

Alessandro Rossi: avventore della taverna





La trama

Flynn Rider, il bandito più ricercato e più affascinante del regno, si ritrova costretto a stringere un patto con una ragazza dai lunghissimi capelli d'oro che vive imprigionata all'interno di una torre. L’improbabile coppia intraprende una rocambolesca fuga in compagnia di un cavallo "poliziotto", un camaleonte ultraprotettivo e una burbera banda di balordi.

Grazie al suo bell’aspetto, la sua parlantina e una discreta dose di fortuna, il baldo fuorilegge ha sempre avuto vita facile. Ma una volta rifugiatosi nella misteriosa torre la buona sorte sembra avergli voltato le spalle per sempre. Flynn viene messo fuori combattimento, legato e preso in ostaggio dalla bella e stravagante Rapunzel, i cui oltre venti metri di capelli non sono la sua sola stranezza.Rapunzel vede nel bel ladro la sua unica possibilità di fuga dalla torre in cui è tenuta prigioniera.

Flynn e la sua singolare compagna d’avventura saranno i protagonisti di una delle favole più “intrecciate” mai raccontate! Preparatevi ad una storia avventurosa, romantica, divertente e soprattutto...piena di capelli!





Il nostro commento

Disney confeziona il suo cinquantesimo classico e uno dei suoi lavori più riusciti. Dopo l’incantevole "La principessa e il ranocchio" si abbandona la pastellosa dimensione dell’animazione tradizionale, per tornare all’ipertecnologica e levigata CG.

Il classico Disney rivisita Raperonzolo, fiaba dei fratelli Grimm non troppo inflazionata e come di consueto ripropone la formula ben rodata del musical, stavolta ulteriormente ridimensionato e la ormai consueta e curatissima caratterizzazione dei personaggi, che in questo caso si rivela il vero punto di forza dell’intera operazione.

Dal fascinoso bellimbusto ispirato a Errol Flynn, memorabile divo dei film d’avventura della vecchia Hollywood alla deliziosa protagonista capace di incarnare modernità e tradizione, senza dimenticare naturalmente il villlain in gonnella Madre Gothel, perfetto connubio di perfidia e ambiguità che ammicca sia alla matrigna delle matrigne Grimilde, che alla terrificante e impellicciata Crudelia Demon, miscelando lineamenti e fascinose spigolosità che richiamano le fattezze di attrici come Susan Sarandon e Cher.

Chi contribuisce a dare alla pellicola una marcia in più sono anche gli spassosi comprimari, che come di consueto provengono dal regno animale con l’irresistibile camaleonte Pascal e l’egocentrico e un po' nevrotico destriero Maximus, supportati da un’intera banda di esilaranti criminali incalliti che si improvvisano cantanti e ballerini in una delle sequenze più riuscite del film.

Rapunzel - L’intreccio della torre è l’atteso anello di congiunzione che traghetta definitivamente la Disney nel mondo dell’animazione 3D, tutto ciò che sino ad ora mancava nei precedenti film e che rendeva i classici realizzati in animazione tradizionale unici, ha trovato in questo nuovo film il giusto contrappunto creativo che raccoglie le peculiarità di entrambi i mondi, raggiungendo livelli tecnico/artistici davvero strabilianti. Concludiamo sottolineando il doppiaggio italiano promosso a pieni voti che vede protagonista una sorprendente Laura Chiatti.





Curiosità



Secondo gli animatori Flynn ha 26 anni, il che lo rende più vecchio di otto anni rispetto a Rapunzel che nel film ne ha 18, il che fa registrare il più grande divario di età rispetto a qualsiasi altra principessa Disney.



Il precedente lungometraggio d'animazione della Disney La principessa e il ranocchio (2009) pur essendo popolare tra critica e pubblico è stata una delusione al botteghino. Disney ha ritenuto che la principessa e il tema del film avessero scoraggiato il pubblico di adolescenti. Nel tentativo di commercializzare il film ad un pubblico più vasto, la Disney ha cambiato il titolo del film da Rapunzel a Tangled promuovendolo come un'avventura comica.



Per creare Flynn i realizzatori si sono basati su concept art e foto di celebrità maschili tra cui Johnny Depp, Hugh Jackman, Brad Pitt, David Beckham e Gene Kelly.



Questo è il 50° lungometraggio d'animazione della Disney ed è il più lungo film d'animazione Disney dai tempi di Fantasia.



L'animatore Glen Keane ha raccontato che una tecnica di rendering non fotorealistica è stata ampiamente utilizzata per rendere la superficie CG simile a un dipinto, senza però sacrificare profondità e dimensione.



Questa è la prima fiaba Disney realizzata in CG e Il film d'animazione Disney più costoso con un budget di 260 milioni di dollari.



Nella scena del grande ballo ci sono oltre 3000 persone presenti, il che fa di questa sequenza la più grande scena di massa vista in un film Disney.



Il personaggio di Rapunzel è sempre a piedi nudi, cosa che ha in comune con la sua doppiatrice la cantante Mandy Moore che ama esibirsi a piedi nudi.



Secondo l'animatore Glen Keane lo stile visivo del film (un dipinto tridimensionale) è stato fortemente ispirato dal dipinto romantico "The Swing" dell'artista rococò francese Jea- Honoré Fragonard: "Un mondo da favola deve essere romantico e lussureggiante e molto pittorico".



Nella taverna il furfante 'Greno' è stato modellato sull'aspetto del co-regista del film Nathan Greno, solo molto più robusto, ma con lo stesso pizzetto alla van Dyke e gli stessi tatuaggi sul braccio.



Kristin Chenoweth e Dan Fogler sono state le scelte originali per dare voce a Rapunzel e Flynn.



Secondo il direttore di produzione Doeri Welch Greiner, lo script originale era quasi un sequel di Come d' incanto (2007) e vedeva Rapunzel trasformata in uno scoiattolo e il suo posto preso da una ragazza nel mondo reale. Glen Keane ha cambiato in favore di una favola più classica e divertente.



Natalie Portman è stata considerata per il ruolo di Rapunzel e la registrazione di un sua audizione è stata utilizzata per alcune animazioni di prova.



Il film costato 260 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 591.







Il cortometraggio "Le incredibili nozze"

Dal film è stato tratto un sequel formato cortometraggio intitolato Rapunzel - Le incredibili nozze (Tangled Ever After) sempre diretto da Nathan Greno e Byron Howard. In Italia il corto è stato trasmesso su Disney Channel con Laura Chiatti e Giampaolo Morelli che hanno prestato nuovamente le loro voci per il doppiaggio di Rapunzel e Flynn/Eugene.

La storia riprende proprio dove si era interrotto Rapunzel - L'intreccio della torre. Il regno è in festa dopo la scomparsa di Madre Gothel e il popolo si sta radunando per festeggiare le nozze di Rapunzel con Eugene, quando Pascal e Maximus, rispettivamente il camaleonte floreale e il destriero incaricato di portare gli anelli, perdono le due fondamentali fedi. Si scatena quindi una ricerca frenetica per ritrovarle prima che qualcuno si accorga della loro scomparsa...

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Menken (La bella e la bestia, La sirenetta).

Con 19 nomination e 8 vittorie, Alan Menken è al terzo posto nella classifica delle persone che hanno vinto più Oscar di tutti i tempi, dopo Walt Disney (22 vittorie) e Alfred Newman (9 vittorie).



TRACK LISTINGS:

1. When Will My Life Begin? Performed by Mandy Moore as "Rapunzel"

2. When Will My Life Begin? (Reprise 1) Performed by Mandy Moore as "Rapunzel"

3. Mother Knows Best Performed by Donna Murphy as "Mother Gothel"

4. When Will My Life Begin? (Reprise 2) Performed by Mandy Moore as "Rapunzel"

5. I've Got a Dream Performed by Brad Garrett as "Hook-Hand Thug," Jeffrey Tambor as "Big Nose Thug," Mandy Moore as "Rapunzel," Zachary Levi as "Flynn Rider" and Ensemble

6. Mother Knows Best (Reprise) Performed by Donna Murphy as "Mother Gothel"

7. I See the Light Performed by Mandy Moore as "Rapunzel" and Zachary Levi as "Flynn Rider"

8. Healing Incantation Performed by Mandy Moore as "Rapunzel"

9. Flynn Wanted Score

10. Prologue Songs and Score Performed by Donna Murphy as "Mother Gothel" and Delaney Stein as "Young Rapunzel"

11. Horse with No Rider Score

12. Escape Route Score

13. Campfire Score

14. Kingdom Dance Score

15. Waiting for the Lights Score

16. Return to Mother Score

17. Realization and Escape Score

18. The Tear Heals Score and Song Performed by Mandy Moore as "Rapunzel"

19. Kingdom Celebration Score

20. Something That I Want Performed by Grace Potter

