Stasera in tv: "La ricerca della felicità" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 20 agosto 2017

Rete 4 stasera propone "La ricerca della felicità", film drammatico del 2006 diretto da Gabriele Muccino (L'ultimo bacio) e interpretato da Will Smith, Jaden Smith e Thandie Newton.





Cast e personaggi

Will Smith: Chris Gardner

Jaden Smith: Christopher

Thandie Newton: Linda

Dan Castellaneta: Alan Frakesh

Kurt Fuller: Walter Ribbon

James Karen: Martin Frohm

Brian Howe: Jay Twistle

Takayo Fischer: Sig.ra Chu

Mark Christopher Lawrence: Wayne

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Chris Gardner

Ruggero Valli: Christopher

Sabrina Impacciatore: Linda

Danilo De Girolamo: Alan Frakesh

Dario Penne: Walter Ribbon

Gil Baroni: Martin Frohm

Ambrogio Colombo: Jay Twistle

Graziella Polesinanti: Sig.ra Chu

Mino Caprio: senzatetto

Romano Malaspina: presentatore tv

Bruno Alessandro: Williams

Roberto Stocchi: Wayne





La trama

Chris Gardner (Will Smith) è un padre di famiglia che fatica a sbarcare il lunario. Nonostante i lodevoli e coraggiosi tentativi di tenere a galla il matrimonio e la vita famigliare, la madre (Thandie Newton) del piccolo Christopher (Jaden Christopher Syre Smith), di soli cinque anni, non riesce più a sopportare le pressioni dovute a tante privazioni e, incapace di gestire la situazione, decide di andarsene.

Chris, trasformato in un padre single, continua a cercare ostinatamente un impiego meglio retribuito utilizzando le sue notevoli capacità di venditore. Alla fine riesce ad ottenere un posto da praticante presso una prestigiosa società di consulenza di borsa, e sebbene si tratti di un incarico non retribuito, lo accetta con la speranza che alla fine del praticantato avrà un lavoro e un futuro promettente.

Privato dello stipendio, Chris e il figlio vengono sfrattati dall’appartamento e costretti a dormire nei ricoveri per i senzatetto, nelle stazioni degli autobus, nei bagni pubblici o ovunque trovino un rifugio per la notte. Nonostante i suoi guai, Chris continua ad essere un padre affettuoso e presente, usando l’amore e la fiducia che il figlio nutre per lui come spinta per superare tutti gli ostacoli che incontra sulla sua strada.



Non permettere a nessuno di dirti che quello che desideri è irraggiungibile...Se hai un sogno, devi difenderlo...Se vuoi qualcosa, vai e prenditela. Punto.





Il nostro commento

Con La ricerca della felicità il sogno americano ha il volto e il talento di Will Smith e lo spessore e le sfumature tipiche del cinema italiano, in questo caso di un Gabriele Muccino al suo apice. L'assolo di Smith mette in risalto il suo registro drammatico, mentre il sogno americano "formato famiglia" narrato da Muccino riesce a miscelare con dovizia due modi di concepire il cinema profondamente diversi.

Non privo di alcuni momenti emotivamente troppo saturi, il film riesce a coinvolgere anche grazie ad una storia concepita per arrivare a chiunque senza restrizioni contenutistiche o autoriali di sorta. Bisogna anche dire che il film è oltremodo schietto nel porre la "felicità" al pari di un totem legato al successo lavorativo e al denaro, la determinazione del protagonista alla conquista di una felicità "materiale" che si ripercuote su famiglia e quotidiano a tratti possiede i crismi della pura ossessione, d'altro canto ci sono i fatti a parlare visto che il film è ispirato ad una storia vera, quindi l'incaponirsi del protagonista nel voler perseguire il suo obiettivo alla fine ha "pagato" in tutti i sensi.





Curiosità



Il film è ispirato ad una storia realmente accaduta: quella di Chris Gardner, imprenditore oggi milionario che durante i primi anni ottanta visse giorni di intensa povertà, con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo crescere.



Il film ha ricevuto un'unica candidatura agli Oscar assegnata a Will Smith nella categoria Miglior attore protagonista.



Nel titolo originale del film, The pursuit of Happyness, l'errore di ortografia della "y" al posto della "i" in happiness è tratto da un graffito che appare nel film, di fianco all'entrata della scuola frequentata dal piccolo Christopher. Si riferisce alla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, come scritta da Thomas Jefferson (1743-1826), dove sono elencati i diritti inalienabili dell'uomo: la tutela della vita, della libertà e appunto la ricerca della felicità.



Nel film viene mostrato che Chris si guadagna da vivere vendendo scanner per misurare la densità ossea, mentre in realtà il vero Chris Gardner vendeva forniture mediche che non hanno mai incluso scanner per la densità ossea.



Le persone senza fissa dimora che hanno lavorato come comparse hanno ricevuto la paga di un giorno intero a salario minimo (8.62$ l'ora) e pasti gratuiti.



Will Smith ha voluto Gabriele Muccino a dirigere questo film dopo aver visto i suoi film L'ultimo bacio (2001) e Ricordati di me (2003).



I campioni di speedcubing Tyson Mao, Toby Mao e Lars Petrus sono stati assunti per allenare Will Smith a risolvere il cubo di Rubik in meno di due minuti.



Jaden Smith, che interpreta il figlio di Chris Gardner, è il figlio di Will Smith. Christopher è il secondo nome di Jaden.



Dan Castellaneta, che doppia Homer Simpson ne I Simpson, è co-protagonista nel film nei pani di uno dei capi di Gardner.



La "bibbia" degli stagisti è l'edizione 1934 di "Security Analysis" di Benjamin Graham.



Per tutto il film la pubblicità d'epoca della Pacific Southwest Airlines (PSA) può essere vista in molti luoghi (Taxi, autobus, stazioni). La PSA era una compagnia aerea low-cost molto popolare in California durante il periodo in cui il film è ambientato (gli anni '80).



Alla fine del film il vero Chris Gardner passa davanti Chris e Christopher.



Quando l'IRS sequestra i fondi dal conto di Chris Gardner, Chris dice che la data era il 25 settembre che è il compleanno di Will Smith.



Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati vorldwide circa 307.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore italiano Andrea Guerra (Le fate ignoranti, Immaturi). Tra le altre colonne sonore di Guerra per produzioni internazionali segnaliamo: Hotel Rwanda (2004), Donkey Xote (2007), Nine (2009), Misure straordinarie (2010) e Letters to Juliet (2010).

(Le fate ignoranti, Immaturi). Tra le altre colonne sonore di Guerra per produzioni internazionali segnaliamo: Hotel Rwanda (2004), Donkey Xote (2007), Nine (2009), Misure straordinarie (2010) e Letters to Juliet (2010).

Altri brani inclusi nella colonna sonora: "This Masquerade" di George Benson, "Jesus Children of America e Higher Ground" di Stevie Wonder, "Morning, Morning" di Richie Havens, "Young Man" di Peter Kruder e Richard Dorfmeister feat. Mose Allison, "Feelin' Alright" di Joe Cocker, "Lord, Don't Move That Mountain" di The Glide Ensemble, "Bridge Over Troubled Water" di Roberta Flack, "A Father's Way" di Seal.



1. Opening

2. Being Stupid

3. Running

4. Trouble At Home

5. Rubiks Cube Taxi

6. Park Chase

7. Linda Leaves

8. Night At Police Station

9. Possibly

10. Where's My Shoe

11. To The Game / Touchdown

12. Locked Out

13. Dinosaurs

14. Homeless

15. Happyness

16. Welcome Chris

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.