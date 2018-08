Stasera in tv: "Il signore degli anelli - Le due torri" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 11 agosto 2018

Italia 1 stasera propone "Il signore degli anelli - Le due torri", sequel fantasy del 2002 diretto da Peter Jackson e interpretato da Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen e Orlando Bloom.





Cast e personaggi

Elijah Wood: Frodo Baggins

Viggo Mortensen: Aragorn

Sean Astin: Samvise Gamgee (Sam)

John Rhys-Davies: Gimli

Ian McKellen: Gandalf

Bernard Hill: Théoden

Liv Tyler: Arwen

Cate Blanchett: Galadriel

Christopher Lee: Saruman

Billy Boyd: Peregrino Tuc (Pipino)

Dominic Monaghan: Meriadoc Brandibuck (Merry)

Orlando Bloom: Legolas

Hugo Weaving: Elrond

Miranda Otto: Éowyn

David Wenham: Faramir

Brad Dourif: Vermilinguo

Karl Urban: Éomer

Andy Serkis: Gollum/Sméagol

Craig Parker: Haldir

Bruce Hopkins: Gamling

Robyn Malcolm: Morwen

John Noble: Denethor (versione estesa)

Sean Bean: Boromir (versione estesa)





La trama

La Compagnia dell'Anello è divisa e ogni speranza è riposta ora in Frodo e Sam che stanno tentando di attraversare non visti i confini di Mordor guidati dall'infido Gollum. Nel frattempo Aragorn, Gimli e Legolas sono sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave pericolo di vita. Attraverso alterne vicende raggiungeranno la terra di Rohan e aiuteranno il Re Theoden nella sua guerra contro il traditore Saruman...





Il nostro commento

Secondo capitolo del più ambizioso, imponente fantasy mai realizzato. La trama si infittisce, il viaggio si dirama, ma visto che si sta parlando di un film di quasi nove ore girato tutto insieme e distribuito in 3 parti resta intonso il grandioso impatto epico della messinscena, incredibilmente realistica rispetto allo sconfinato immaginifico fantasy di cui è figlia. Il regista Peter Jackson fine narratore ci riporta nella Terra di Mezzo sui passi di Frodo che affronta con Sam e Gollum i pericoli di Mordor, mentre il resto del gruppo si prepara ad una delle più incredibili ed epiche battaglie viste su schermo, quella del Fosso di Helm, le cui vicende riecheggeranno per l'eternità in racconti, poemi e canti. Segnaliamo il sacrosanto Oscar purtroppo negato all'attore Andy Serkis per il suo Gollum, anche se non è stato possibile aggirare le ferree regole dell'Academy una menzione speciale per la magistrale performance dell'attore è dovuta e una visione della sua prova in lingua originale obbligata.





Curiosità



Il film è stato candidato a 6 Premi Oscar vincendo 2 statuette (miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali).



Viggo Mortensen si è rotto due dita mentre calciava l'elmo d'acciaio di un'orco. Peter Jackson ha detto che era davvero impressionato dall'urlo di dolore di Aragorn quando gridò per la sorte dei due hobbit, rendendosi conto solo più tardi che si trattava di vero dolore per le dita dei piedi. Jackson è stato anche colpito dal fatto che Mortensen abbia continuato a recitare anche mentre era ferito.



Andy Serkis ha dichiarato di basare la disperazione di Gollum sulle crisi di astinenza degli eroinomani.



Quando Gollum mangia un pesce intero, in realtà Andy Serkis sta masticando un lecca-lecca a forma di pesce.



Durante le riprese della trilogia, Viggo Mortensen era così immerso nel personaggio che durante una conversazione Peter Jackson si è riferito a lui come "Aragorn" per più di mezz'ora senza che lui se ne accorgesse.



La battaglia del Fosso di Helm girata interamente di notte ha richiesto quattro mesi per essere girata.



In origine arwen, il personaggio di Liv Tyler e interesse amoroso di Aragorn, doveva essere incluso nell'esercito degli Elfi che si uniscono agli uomini nella battaglia del Fosso di Helm. Questa in un primo copione per la Miramax che condensava tutti i tre libri in due sli film e che fece infuriare gli appasionati di Tolkien. La Tyler si era anche allenata con un maestro di spade in preparazione delle sue scene quando si è deciso di rimaneggiare il tutto. Il ruolo di Arwen che non compare nel libro "Le Due Torri" è stato rielaborato nella storia sfruttando elementi presi dalle appendici del romanzo e utilizzando flashback di lei e Aragorn a Granburrone. Gli sceneggiatori hanno lavorato circa un anno per trovare questa soluzione.



Andy Serkis ha bevuto bottiglie e bottiglie di "Succo di Gollum" (una miscela di miele, limone e zenzero) per mantenere la gola lubrificata per la sua intensa performance vocale.



L'armatura di Gimli pesava circa 30kg.



Stuart Townsend è stato sostituito poco dopo l'inizio delle riprese perché Peter Jackson e i produttori hanno realizzato che il personaggio di Aragorn doveva essere più vecchio.



Il Gollum che viene brevemente intravisto ne Il signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello ( 2001) è una creazione del tutto diversa da quela che appare in questo film . E' stato durante le riprese del secondo film che Peter Jackson si rese conto che la prestazione fisica di Andy Serkis doveva essere impiegata nella creazione digitale di Gollum. Così Weta Digital ha dovuto modificare il look di uno dei personaggi principali del film scansionando Serkis in modo da poter incorporare alcune delle sue caratteristiche facciali (oltretutto Jackson aveva anche girato un flashback da inserire ne Il signore degli anelli - il ritorno del re con Serkis che interpretava Smeagol). Questo cambiamento ha significato per la Weta Digital apportare in due mesi modifiche ad un lavoro di due anni. Serkis ha raccontato che il risultato finale gli è sembrato una combinazione di suo padre e il suo bambino appena nato.





New Line voleva che Peter Jackson iniziasse il film con un prologo fatto da Cate Blanchett, qualcosa che Jackson non voleva fare. Ironia della sorte un anno prima la New Line si era opposta all'apertura de Il signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001 ) con un prologo narrato da Blanchett, scelta in quel caso a cui Jackson era favorevole.



Il burattino animatronico di Barbalbero era alto 42 cm.



Un frame di Gollum richiedeva circa otto minuti per il rendering, mentre un fotogramma di Barbalbero arrivava a 48 ore per il rendering.



Molti dei dialoghi di Barbalbero provengono dai libri, ma sono pronunciati da Tom Bombadil nel primo volume.



Orlando Bloom originariamente ha sostenuto un provino per il ruolo di Faramir.



La frase del film "Il mio tesssoro" è stata votata tra le migliori citazioni da film di sempre dall'American Film Institute (85° posto su 100).



La versione estesa rivela che Aragorn ha 87 anni. Questo si dice sia dovuto al fatto che egli è un discendente dei Dúnedain o Númenóreani, un popolo molto longevo.Il signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello ( 2001) , Il signore degli anelli - Le due torri ( 2002) e Il signore degli anelli - Il ritorno del re ( 2003) sono stati girati contemporaneamente.

Peter Jackson e il produttore Barrie M. Osborne hanno portato avanti una campagna affinchè Andy Serkis ricevesse una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Gollum. Il regolamento dell'Academy però vieta che un attore venga nominato quando non può essere visto fisicamente su schermo.



Viggo Mortensen è rimasto così impressionato dal suo cavallo che lo ha acquistato dai proprietari. Il cavallo è stato spedito in Nuova Zelanda per le riprese aggiuntive che sono state girate nel 2002.



Le Paludi morte sono in realtà un parcheggio pieno d'acqua, lo stesso usato per l'esterno delle miniere di Moria ne Il signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello ( 2001). I passeggeri a bordo dei treni nella stazione ferroviaria adiacente sono stati in grado di vedere Elijah Wood, Sean Astin e Andy Serkis mentre giravano sul set.



Quando Legolas sta parlando con Aragorn prima della battaglia al Fosso di Helm si riferisce a 300 contro 10.000. E' un riferimento alla battaglia delle Termopili in cui 300 spartani uccisero 10.000 Persiani.



Il progetto per Gollum ha richiesto oltre 100 sculture e maquette e oltre 1000 disegni.



Cate Blanchett ha solo tre scene in questo film.



La location di Edoras era nel bel mezzo di un parco nazionale. La Conservation Society della Nuova Zelanda ha dato loro il permesso di filmare a condizione che lasciassero il posto esattamente nella stessa condizione in cui l'avevano trovato. Le riprese in loco hanno richiesto 18 mesi.



Il succo che l'Orco riversa nella gola di Merry è una combinazione di succo di pesca, Sodastream e concentrato di cola.



La mappa che Faramir e Madril consultano è la mappa descritta nei libri e disegnata da Christopher Tolkien, figlio di JRR Tolkien.



Per aumentare il numero dei guerrieri Rohirrim, molti degli "uomini" erano in realtà donne con barbe incollate sui volti. Peter Jackson e altri hanno notato che in molti casi erano cavalieri molto più abili rispetto agli uomini.



C'erano così tante comparse utilizzate nelle sequenze del Fosso di Helm, e le riprese continuarono per così tanti mesi che quasi tutte le comparse e gli attori principali indossavano t-shirt con scritto "Sono sopravvissuto al Fosso di Helm".





Viggo Mortensen si è scheggiato un dente durante le riprese. Ha subito voluto continuare le riprese e ha chiesto della super-colla per riattaccare il dente rotto in modo da poter usare il dolore provato per il suo personaggio, ma il produttore Barrie M. Osborne gli disse che doveva andare da un dentista e che avrebbero finito le riprese in seguito.



Sean Bean aveva finito di girare le sue scene ed era tornato in Inghilterra, quando gli fu chiesto di tornare in Nuova Zelanda per girare un'elaborata scena in flashback. Purtroppo questa scena non è finita nel montaggio per le sale, anche se è inclusa nellla Extended Edition.



Le prime due scelte di Peter Jackson per il ruolo di Aragorn erano Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. Crowe era entusiasta della prospettiva di essere coinvolto con un film importante in Nuova Zelanda, ma non potè impegnarsi a causa dei troppi impegni.



A Kate Winslet è stato offerto il ruolo di Eowyn.



Sean Astin ha subito due infortuni in rapida successione. Prima si è tagliato un piede su un pezzo di vetro sott'acqua, durante le riprese della scena in cui Sam si lancia verso la barca di Frodo. Il giorno dopo quella scena ha girato la scena dove Gollum conduce Frodo e Sam al Cancello Nero. Durante questa scena Gollum afferra Frodo e Sam per impedire loro di correre verso il cancello. Andy Serkis afferrò Astin per i capelli e tirò così forte da strappare via la parrucca dell'attore.



I cavalli morti che possono essere visti alla fine delle scene di battaglia sono tutti in polistirolo.



La versione per le sale contiene circa 800 scene con effetti visivi. Il DVD nella versione Extended Edition ne aggiunge altre 160.



La maggior parte dei set del Fosso di Helm sono di polistirolo.



Durante le scene in cui Legolas, Aragorn e Gimli hanno a che fare con gli Orchi tutti e tre gli attori hanno subito infortuni. Orlando Bloom ha avuto un paio di costole rotte ( per una caduta da cavallo ), Viggo Mortensen due dita del piede rotte (quando prende a calci l'elmo di un orco nella scena della pira funeraria) e Brett Beattie (la controfigura di Gimli ) ha avuto un infortunio al ginocchio. Peter Jackson ha detto che tutti e tre erano molto coinvolti ed hanno continuato a filmare la scena, spesso urlando di dolore dopo lo stop alla ripresa.



Hannah Wood, la sorella di Elijah Wood è uno dei rifugiati del Fosso di Helm, come Henry Mortensen, figlio di Viggo Mortensen. Callum Boyens, figlio di Philippa Boyens è il ragazzo che dà ad Aragorn la sua spada.



Invece di essere noleggiati, tutti i cavalli dei protagonisti sono stati effettivamente acquistati per la produzione, per consentire loro la possibilità di abituarsi all'andirivieni delle troupe.



La battaglia del Fosso di Helm ha fruito di centinaia di lance fatte di tubi di cartone in modo che nessuno dei cavalli della carica venissero feriti.



11.000 sacchi di sabbia sono stati utilizzati per la costruzione del set delle Paludi morte.



Alcune delle fonti di ispirazione per il fisico filiforme di Gollum arrivano dall'artista ed esperto di JRR Tolkien John Howe e dal cantante rock Iggy Pop.



Il set per la scena della battaglia del Fosso di Helm è stato costruito sul posto in Nuova Zelanda in un periodo di sette mesi.



Quando sono arrivati sul set per girare la scena in cui Andy Serkis (Gollum) deve catturare un pesce hanno scoperto che aveva nevicato durante la notte. Peter Jackson ha voluto che la neve fosse eliminata dal set (il che che includeva lo scongelamento del fiume, così come del terreno che lo circondava).





Il ruolo di Eowyn, la Dama Bianca di Rohan è stato offerto all'attrice irlandese Alison Doody nel dicembre 1999, ma dovette rifiutare perché l'attrice aveva appena dato alla luce la sua seconda figlia. Miranda Otto ha poi sostenuto un provino per lo stesso ruolo.



Sean Astin ha girato il suo cortometraggio The Long e Short of It (2003) nel corso delle riprese aggiuntive in Nuova Zelanda. Nello stesso periodo LucasFilm stava facendo testare a Peter Jackson le sue nuove macchine da presa digitali ad alta definizione (le stesse utilizzate in Star Wars : Episodio II - L' Attacco dei cloni) e Astin ha chiesto alla troupe della LucasFilm se potevano stare un giorno in più in modo da poter utilizzare l'attrezzatura per girare il suo cortometraggio. La troupe ha accettato e Astin ha girato il film in sei ore.



L'attacco degli Warg contro i Rohirrim originariamente doveva essere girato in notturna a Edoras. Dopo aver lavorato sul set di Edoras durante il giorno Peter Jackson ha deciso che c'era troppo vento e troppo freddo per portare il cast e la troupe indietro per una scena notturna, quindi la scena è stata riscritta per essere ambientata durante il giorno.



La principale porta del Fosso di Helm è stata costruita così pesantemente e così bene che il vero ariete che è stato costruito per abbattere i cancelli non è riuscito a farlo fino a quando la porta non è stata indebolita.



John Rhys-Davies ha anche prestato la voce a Barbalbero.



Per realizzare le molte luci scintillanti negli occhi di Galadriel, la troupe ha messo luci di Natale bianche dietro la macchina da presa.



La fase di rendering di Gollum richiedeva spesso fino a sei ore per una scena , così WETA lasciava il computer lavorare per tutta la notte e controllava i risultati al mattino. Ogni tanto però si sarebbe verificato un problema tecnico al computer, ad esempio una mattina la squadra ha scoperto che ogni capello sulla testa di Gollum si era alzato trasformandolo in una sorta di punk, un 'altra volta presentava un look afro o che gli occhi entravano e uscivano dalla sua testa mentre parlava.



Il Pane da viaggio (Lembas) che Sam e Frodo mangiano all'inizio del film sono in realtà biscotti frollini realizzati dal reparto artistico.



Sebbene gli Warg nel romanzo sono descritti semplicemente come lupi, i realizzatori hanno deciso di aggiungere tratti di iene per creare un aspetto unico e temibile.



I suoni degli Orchi erano in parte registrazioni di cuccioli di foca e di elefante marino eseguiti presso il Centro Mammiferi Marini di Sausalito in California, un ospedale per mammiferi marini malti o feriti che salva, riabilita e rilascia foche, leoni marini, balene e delfini.



All'inizio della pre-produzione Uma Thurman e Ethan Hawke sono stati candidati ad interpretare Eowyn e Faramir.



La fotografia delle miniature per la trilogia ha richiesto un totale di 988 giorni.



Il film costato 94 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 924.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Howard Shore che con la trilogia di Peter Jackson ha vinto 3 Premi Oscar: uno per La compagnia dell'Anello (Miglior colonna sonora) e due per Il ritorno del Re (Miglior colonna sonora e Miglior canzone originale)

Prima di Emiliana Torrini, la cantante Björk era stata avvicinata più volte sia per comporre che cantare il brano "Gollum's Song", ma ha rifiutato a causa della sua gravidanza. Anche se lei non è stata coinvolta ufficialmente i produttori le hanno fatto scegliere tre artisti con un sound simile al suo. La sua scelta però non ha funzionato e alla fine la canzone è andata alla Torrini.



TRACK LISTINGS:

1. Foundations Of Stone

2. The Taming Of Sméagol

3. The Riders Of Rohan

4. The Passage Of The Marshes

5. The Uruk-hai

6. The King Of The Golden Hall

7. The Black Gate Is Closed

8. Evenstar (featuring Isabel Bayrakdarian)

9. The White Rider

10. Treebeard

11. The Leave Taking

12. Helm's Deep

13. The Forbidden Pool

14. Breath Of Life (featuring Sheila Chandra)

15. The Hornburg

16. Forth Eorlingas (featuring Ben Del Maestro)

17. Isengard Unleashed (featuring Elizabeth Fraser & Ben Del Maestro)

18. Samwise The Brave

19. Gollum's Song (performed by Emiliana Torrini)

20. (Bonus Track): Farewell To Lórien (featuring Hilary Summers)