Stasera in tv: "The Family Man" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 21 febbraio 2017

Rete 4 stasera propone "The Family Man", commedia del 2000 diretta da Brett Ratner (Rush Hour) e interpretata da Nicolas Cage, Don Cheadle e Tea Leoni.





Cast e peronaggi

Nicolas Cage: Jack Campbell

Téa Leoni: Kate Reynolds

Don Cheadle: Cash

Jeremy Piven: Arnie

Saul Rubinek: Alan Mintz

Josef Sommer: Peter Lassiter

Makenzie Vega: Annie Campbell

Jake Milkovich: Josh Campbell

Ryan Milkovich: Josh Campbell

Amber Valletta: Paula

Ken Leung: Sam Wong

Kate Walsh: Jeannie





La trama

Jack Campbell (Nicolas Cage) ha una Ferrari, un appartamento di lusso, un lavoro lucroso e sembra proprio non aver bisogno di nulla. Almeno questo è quello che lui afferma tranne per il fatto che è un uomo profondamente solo e senza una famiglia con cui passare le festività natalizie, periodo durante il quale questa sua malcelata solitudine inevitabilmente riaffiora. Una sera mentre Jack è in un negozio assiste ad un vivace scambio di battute con un uomo che cerca di rifilare al commesso del negozio un biglietto della lotteria all’apparenza falso. I toni si alzano e la situazione potrebbe degenerare e quindi Jack decide di intervenire offrendosi di acquistare il biglietto, calmando così gli animi. Questo suo gesto lo porterà a vivere un Natale decisamente alternativo, quello che avrebbe vissuto se avesse sposato la donna di cui era innamorato e si fosse creato una famiglia, vivendo una vita diametralmente opposta a quella vissuta sinora, un’occasione per guardare il proprio percorso di vita da un’altra prospettiva e concedersi una seconda occasione.





Il nostro commento

Il regista Brett Ratner si cimenta con questo gradevole family-movie natalizio con un credibile Nicolas Cage che gioca a fare lo "Scrooge" della situazione in versione riveduta e corretta, e cioè più giovane, dalle asperità emotive smussate e con uno spiccato tratto romance.

Ratner che cita e omaggia il classico di Frank Capra La vita è meravigliosa riesce a non sconfinare troppo nel melenso confezionando una pellicola godibile concepita ad hoc per accompagnare le festività natalizie come un buon panettone e poi chi non se la concederebbe una seconda occasione con la bella Tea Leoni?





Curiosità



Il film è stato originariamente sviluppato dal regista Curtis Hanson (L.A. Confidential).



La neve che cade simboleggia i cambiamenti nella vita di Jack ed è un omaggio al classico La vita è Meravigliosa (1946).



Un tempo Nicolas Cage era effettivamente proprietario della Ferrari usata nel film. L'ha venduta circa un anno prima dell'inizio delle riprese.



In Fargo (1996) l'attore Harve Presnell possedeva un concessionario di automobili in cui lavorava suo genero (interpretato da William H. Macy). In questo film possiede un negozio di ricambi per automobili dove lavora il genero (interpretato da Nicolas Cage).



In questo film la vita di Jack Campbell cambia dopo che fa un "affare" acquistando un biglietto della lotteria. Nella commedia "Può succedere anche a te" la vita del personaggio di Nicolas Cage cambia dopo un accordo con una cameriera che coinvolge proprio un biglietto della lotteria.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 124.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Danny Elfman (La mia adorabile nemica, La fabbrica di cioccolato, Chicago).

La colonna sonora include il brano "This Could Be Heaven" di Seal e alcuni classici natalizi come "Jingle Bells", "Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow" e "It's the Most Wonderful Time of the Year!".



1. This Could Be Heaven - Seal

2. Wicked Game - Chris Isaak

3. One - U2

4. You Stole My Bell - Elvis Costello

5. I Don't Know How I Got By - Edwin Mccain

6. World Looking In - Morcheeba

7. Once in a Lifetime - Talking Heads

8. To Be with You - Mr. Big

9. Side Show - Blue Magic

10. La La (Means I Love You) - Delfonics

11. Eres Tu - Mocedades

12. La Donna e Mobile (from Rigoletto) - London Symphony

13. The Family Man Main Title - Danny Elfman

14. Promise - Danny Elfman