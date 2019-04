Stasera in tv: "altrimenti ci arrabbiamo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 6 aprile 2019

Rete 4 stasera propone "...altrimenti ci arrabbiamo!", commedia d'azione del 1974 diretta da Marcello Fondato e interpretata da Bud Spencer & Terence Hill.

Cast e personaggi

Bud Spencer: Ben

Terence Hill: Kid

John Sharp: il boss

Donald Pleasence: il dottore

Deogratias Huerta: Attila

Patty Shepard: Liza

Manuel de Blas: Paganini

Luis Barbero: Geremia

Emilio Laguna: il direttore d'orchestra

Giancarlo Bastianoni: atleta in palestra

Giovanni Cianfriglia: atleta in palestra

Osiride Pevarello: atleta in palestra

Vincenzo Maggio: uomo del boss

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Kid

Glauco Onorato: Ben

Michele Gammino: Attila

Flaminia Jandolo: Liza

Bruno Persa: Geremia

Oreste Lionello: il boss / il dottore

Antonio Guidi: il direttore d'orchestra

Romano Malaspina: capo dei motociclisti, uomo nel locale del boss





La trama

Kid (Terence Hill) e Ben (Bud Spencer) vincono a pari merito una gara di rally il cui primo premio consiste in una dune buggy; decidono così di giocarsela in una gara di spareggio a base di birra e salsicce.

Durante la gara dei due, che si sta svolgendo in un luna park, una banda di brutti ceffi al soldo di uno speculatore edilizio arriva sul posto per buttare giù la struttura e durante l'incursione distrugge l'ambita dune buggy.

I due amici si recano quindi dal mandante noto come Boss e gli intimano di riparare al danno con un'altra vettura, ma quest'ultimo decide invece di eliminare i due assoldando un killer professionista che arriverà dagli States inconsapevole di quello che l'aspetta...





Il nostro commento

Spiegare il perché del successo della coppia Bud Spencer & Terence Hill non è semplice come sembra, si potrebbe disquisire su formule e caratterizzazioni azzeccate, simpatia innata, ma la realtà è ben altra, la verità è che questo duo di fortunati attori è riuscito a creare insieme quell’alchimia particolare che ha decretato il successo delle coppie comiche più famose del mondo del cinema, una simbiosi che è l’insieme di diverse caratteristiche che amalgamate dalla magia del cinema hanno trasformato due attori in una coppia artistica inossidabile beniamina del pubblico.

"...altrimenti ci arrabbiamo!" è l’esempio classico di uno dei tanti copioni cuciti addosso ai due simpatici protagonisti, tutto è semplice e narrativamente lineare, ci sono i buoni e i cattivi, alla fine i buoni vincono e i cattivi all'insegna della fumettosa caricatura non sembrano poi cosi tanto cattivi. Alla ricetta vanno aggiunti effetti sonori da fumetto, battute piazzate ad arte, risse in stile "comica" e musiche che hanno l'accattivante refrain delle sigle tv dei cartoni e serie tv anni '80.

Così ad ogni passaggio tv eccoci pronti a tornare un po' bambini godendo di un cinema tanto ingenuo quanto capace di parlare al grande pubblico senza volgarità ne supponenza, un cinema che non finiremo mai di consigliare a grandi e piccini.





Curiosità



La vettura al centro della trama del film è una dune buggy assemblata dalla Puma di Roma che, agli inizi degli anni settanta, s'impose in Italia come una delle ditte più apprezzate del settore. Il modello, commercializzato da Adriano Gatto, riproduceva il classico "Deserter" americano ribattezzato e commercializzato col nome appunto di "Puma". Per la sua produzione fu utilizzato il pianale e la meccanica (motore compreso) del Maggiolino Volkswagen per un costo all'epoca di £ 1.300.000 con motore revisionato (1295 cc. per una velocità di punta di 130 km/h) o £ 440.000 in scatola di montaggio.



Il film è stato girato tra Spagna (Madrid) e Italia (Poggio San Romualdo e Roma).



Lo stuntman francese Rémy Julienne ricorda che la scena in cui Bud Spencer lancia il razzo al luna park mandando fuori uso il sistema ha subito un imprevisto. Gli addetti agli effetti speciali commisero qualche errore in fase di preparazione e tre membri della troupe si ferirono finendo in ospedale.



Il regista Marcello Fondato tornerà a dirigere Bud Spencer nel 1977 in Charleston, uno dei film di Spencer girati senza l'amico e collega Terence Hill.



Il film ha incassato 52.668.223.000 (in lire).



La colonna sonora



La colonna sonora del film include i brani "Dune buggy" e "Across the fields" dei fratelli Guido & Maurizio De Angelis meglio noti come Oliver Onions .

Il testo del brano "Dune buggy" è del regista Marcello Fondato.



