Cattivissimo Me 3: nuovi poster e intervista al regista Kyle Balda

Di Federico Boni domenica 21 maggio 2017

Cattivissimo Me 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda nei cinema italiani dal 24 agosto 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo due Cattivissimo Me e uno spin-off, i fan non sono ancora stanchi dei piccoli Minions così in Cattivissimo Me 3, la loro storia si amplierà proprio come quella di qualsiasi personaggio di un sequel, e tra le novità legate a questo terzo film ci sarà l'introduzione di un nuovissimo Minion di nome Mel.

Mutiny Mel aka Mel l'ammutinato guiderà una rivolta in Cattivissimo Me 3 cercando di avere dalla sua parte il maggior numero di Minions. Mel chiede una rivoluzione contro il il supercattivo redento Gru di Steve Carell, in quanto l'uomo un tempo nefasto cerca di stabilirsi nella beatitudine domestica. I Minions però non sono contenti che tutto intorno a Gru sia allegro e bello come spiega Kyle Balda co-regista del sequel.

I Minions hanno aspettato con pazienza che Gru superasse questa fase buonista, ma quando ciò non accade Mel è colui che non potendo più accettare la situazione si ribellerà, raccogliendo tutti gli altri Minions che lo seguiranno al grido di "Facciamolo!". Lui è un personaggio che personifica la voce dell'obiezione contro le scelte di vita di Gru. Penso a lui come una sorta di leader di un sindacato. Collettivamente i Minions sono un personaggio unico e si sentono più forti quando tra di loro nasce una personalità individuale.

Purtroppo Kevin, Stuart e Bob protagonisti dello spin-off Minions non torneranno in Cattivissimo Me 3, ma per Balda è sembrata una scelta ovvia visto che il terzetto non è mai apparso nei primi due film originali e li abbiamo visti incontrare un giovane gru negli anni '60.

Abbiamo pensato che se non abbiamo mai visto Kevin, Stuart e Bob in Cattivissimo Me 1 o 2 dovevamo essere fedeli alla linea temporale: stanno ancora svolgendo la loro missione o sono qui con Gru e gli altri Minions oppure, ad esempio, Bob è adulto? Non volevamo prenderci troppa libertà e proseguire una storia con personaggi che non avevamo mai visto in precedenza.

I fan del trio giallo possono stare tranquilli poiché Kevin, Stuart e Bob torneranno nel 2020 quando Minions 2 uscirà nei cinema, ma la loro assenza è una delle ragioni per cui è stato creato Mel. Il produttore Chris Meledandri, fondatore della Illumination, ha fornito l'ispirazione per Mutiny Mel, nome, taglio di capelli e tutto ciò che riguarda il personaggio che sarà incredibilmente indipendente, ma parlerà ancora la stessa vecchia lingua dei Minions doppiato dal co-regista Pierre Coffin.

Mel è diverso dal resto del gruppo, perché crede che il resto della sua squadra dovrebbe essere indipendente rispetto ai cattivi che servono. Il problema è che queste creature sono sempre state praticamente dipendenti dai loro leader e senza Gru lì a guidarli, tutti finiscono rapidamente dietro le sbarre.

Il nucleo principale del rapporto tra Gru e i Minions è stato quello di amarsi l'uno dell'altro e di avere bisogno l'uno dell'altro, ma in ogni relazione a lungo termine, ci sono stranezze e frustrazioni. Penso a loro come una vecchia coppia di coniugi. Hanno la loro lista di lamentele da rinfacciarsi da una lunga vita trascorsa insieme e hanno quella parola di troppo che ogni tanto viene fuori, ma di cui subito si pentono.

Balda spiega che i Minions serviranno come personaggi chiave in questa nuova storia e non saranno solo la divertente spalla comica di contorno.

Scopriremo molto di più sui doveri dei Minions e sui loro valori. Il primo valore che abbiamo appreso nei Minions è che vogliono seguire un grande leader e realizzare crimini, ma la cosa ironica è che non c'è mai niente di intrinsecamente malvagio nei confronti dei Minions, la loro idea di essere cattivi è schiaffeggiarsi l'un l'altro. Hanno l'idea che sia nel loro DNA essere dei cattivi, ma poi finiscono per distruggere ogni leader che hanno avuto. Parte di ciò che rende Gru l'eletto è che è stato in grado di sopravvivere, quindi quello che stiamo esplorando adesso è come appare tutto ciò diversi anni dopo, quando tutta la storia ha fatto il suo corso? I Minions vogliono condurre una vita da cattivi, ma hanno subito il riflesso di Gru in un modo unico, quindi cosa succede quando questo rapporto cambia? Si potrà vedere quello che accade su Mel...solo perché è impossibile mostrarlo su oltre 500 personaggi.

Cattivissimo 3 arriverà nei cinema italiani il 24 agosto e introdurrà anche il fratello gemello di Gru, che ha una folta capigliatura ed è anche lui doppiato in originale da Steve Carrell. Trey Parker creatore del famigerato South Park presterà invece la voce al cattivo principale, Balthazar Bratt, un'ex baby star degli anni '80 ossessionato dal personaggio che una volta ha interpretato.





Cattivissimo Me 3: nuovo trailer italiano, poster, foto e doppiatori

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal ha reso disponibili un nuovo trailer italiano, una locandina e un set di immagini ufficialli di Cattivissimo 3, il sequel d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 24 agosto.

La squadra che ha portato sul grande schermo Cattivissimo Me ed i più grandi successi d’animazione del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, torna con nuove avventure di Gru, Lucy, e le loro adorabili figlie, Margo, Edith e Agnes, e naturalmente gli immancabili Minions. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, questo nuovo sequel d'animazione è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy con Chris Renaud produttore esecutivo.

Questo ultimo trailer rivela un grande segreto di famiglia di Gru. Scopriamo che ha un gemello di nome Dru. E indovinate un po'? Questo ragazzo ha una pessima influenza su Gru. Per non parlare di una testa piena di capelli di cui ogni uomo sarebbe geloso...in special modo quando sei calvo come Gru.

Max Giusti e Arisa tornano a dare voce ai personaggi di Gru e Lucy a cui si aggiunge la voce di Paolo Ruffini per interpretare il cattivissimo Balthazar Bratt, nella versione americana Trey Parker, creatore di South Park. Il “nuovo cattivo” è un ex bambino prodigio che vive ossessionato dal suo personaggio di successo anni '80 la cui fama ormai è tramontata.





Cattivissimo Me 3: anteprima secondo trailer e nuovi spot tv

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili in un unico video un'anteprima del nuovo trailer di Cattivissimo Me 3 e una serie di spot tv.

Questo terzo film introduce Balthazar Bratt (Trey Parker) la nuova nemsi di Gru (Steve Carell) e Lucy (Kristen Wiig).

L'anteprima trailer fornisce una rivelazione sorprendente, scopriamo che Gru in realtà ha un fratello gemello di nome Dru. Questa breve scena mostra Gru volare su un'isola, dove incontra Dru che vive in un sontuoso palazzo.





Cattivissimo Me 3: primo trailer italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures e Illumination Entertainment hanno reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Cattivissimo Me 3, con un primo sguardo al nuovo cattivo del sequel, Balthazar Bratt, interpretato in originale dal creatore di South Park Trey Parker.

Il team che ha realizzato Cattivissimo Me ed i più grandi successi animati del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, torna con una nuova avventura di Gru, Lucy, e le loro adorabili bambine, Margo, Edith ed Agnes, ed i Minions. Cattivissimo Me 3, diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon, e scritto da Cinco Paul & Ken Daurio, arriverà al cinema da giovedì 24 agosto 2017.

Il film d'animazione è prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Janet Healy, mentre Chris Renaud serve in veste di produttore esecutivo.

In Cattivissimo Me 3, a Steve Carell e Kristen Wiig si unirà il premio Emmy, Tony e Grammy Troy Parker, co-creatore di South Park, il fenomeno globale di Comedy Central, e di The Book of Mormon, il grande successo di Broadway. Parker presterà la voce al cattivo Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni '80, il quale si dimostrerà essere il nemico più temibile che Gru abbia mai incontrato.

Il primo Cattivissimo Me uscito nel 2010 ha incassato 251.500.000$ a livello nazionale e 543.100.000$ in tutto il mondo, da un budget di 69 milioni di dollari. Il sequel Cattivissimo Me 2 del 2013 è andato ancora meglio con un incasso di 368.000.000$ a livello nazionale e 602.700.000$ a livello internazionale, per un totale globale di 970.700.000$. L'anno scorso anche lo spin-off Minions ha sbancato il box-office incassando 336.000.000$ a livello nazionale e 832.300.000$ a livello internazionale per un incasso nel mondo di 1.1 miliardi da un budget di 74 milioni di dollari.





Cattivissimo Me 3 uscirà il 30 giugno del 2017

Articolo pubblicato il 16 giugno 2014

Ha incassato la bellezza di 935,157,170 dollari in tutto il mondo, diventando il secondo cartoon di sempre negli incassi, inflazione esclusa, battendo in previsione persino Nemo della Pixar, fermo a quota 936 milioni, visto l'exploit cinese che è valso solo nello scorso weekend oltre 15 milioni. Cattivissimo Me 2 ha definitivamente lanciato in orbita la Illumination Entertainment ed arricchito la Universal, tanto da dover battere il ferro finché caldo.

Se il 10 luglio del 2015 arriverà al cinema Minions, atteso spin-off sugli straordinari 'aiutanti' gialli di Gru, Cattivissimo Me 3 uscirà il 30 giugno del 2017. E' ufficiale. La Illumination ha infatti annunciato ben 3 progetti. Uno di questi sbarcherà al cinema il 21 dicembre del 2016, sarà prodotta da Chris Meledandri e Janet Healy e non ha ancora un titolo. Ad occuparsi di regia e sceneggiatura Garth Jennings, per un film presentato come una commedia animata inedita fatta di coraggio e melodie.

Ad occuparsi di Cattivissimo Me 3, ovviamente, sarà lo stesso team che ha ideato e messo mano sui primi due capitoli, con tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere, vedi Gru, Lucy, le adorabili Margo , Edith e Agnes e i Minion più che presenti, mentre il 17 novembre del 2017 scoccherà l'ora di Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, ovvero la versione animata del celebre Grinch già visto in sala e in live action grazie alla coppia Ron Howard - Jim Carrey. Pete Candeland sarà il regista, con Michael LeSieur alla sceneggiatura e la coppia Meledandri - Healy in cabina di produzione.

Per Meledandri sarà il terzo lungometraggio dedicato a Dr. Seuss', 6 anni dopo Ortone e il mondo dei Chi e due anni dopo Lorax. Anche se il pezzo forte di questa tripletta, ovviamente, rimane Cattivissimo Me 3.