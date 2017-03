Cattivissimo Me 3: nuovo trailer italiano, poster, foto e doppiatori

Di Federico Boni mercoledì 15 marzo 2017

Cattivissimo Me 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda nei cinema italiani dal 24 agosto 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal ha reso disponibili un nuovo trailer italiano, una locandina e un set di immagini ufficialli di Cattivissimo 3, il sequel d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 24 agosto.

La squadra che ha portato sul grande schermo Cattivissimo Me ed i più grandi successi d’animazione del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, torna con nuove avventure di Gru, Lucy, e le loro adorabili figlie, Margo, Edith e Agnes, e naturalmente gli immancabili Minions. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, questo nuovo sequel d'animazione è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy con Chris Renaud produttore esecutivo.

Questo ultimo trailer rivela un grande segreto di famiglia di Gru. Scopriamo che ha un gemello di nome Dru. E indovinate un po'? Questo ragazzo ha una pessima influenza su Gru. Per non parlare di una testa piena di capelli di cui ogni uomo sarebbe geloso...in special modo quando sei calvo come Gru.

Max Giusti e Arisa tornano a dare voce ai personaggi di Gru e Lucy a cui si aggiunge la voce di Paolo Ruffini per interpretare il cattivissimo Balthazar Bratt, nella versione americana Trey Parker, creatore di South Park. Il “nuovo cattivo” è un ex bambino prodigio che vive ossessionato dal suo personaggio di successo anni '80 la cui fama ormai è tramontata.





Cattivissimo Me 3: anteprima secondo trailer e nuovi spot tv

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili in un unico video un'anteprima del nuovo trailer di Cattivissimo Me 3 e una serie di spot tv.

Questo terzo film introduce Balthazar Bratt (Trey Parker) la nuova nemsi di Gru (Steve Carell) e Lucy (Kristen Wiig).

L'anteprima trailer fornisce una rivelazione sorprendente, scopriamo che Gru in realtà ha un fratello gemello di nome Dru. Questa breve scena mostra Gru volare su un'isola, dove incontra Dru che vive in un sontuoso palazzo.





Cattivissimo Me 3: primo trailer italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures e Illumination Entertainment hanno reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Cattivissimo Me 3, con un primo sguardo al nuovo cattivo del sequel, Balthazar Bratt, interpretato in originale dal creatore di South Park Trey Parker.

Il team che ha realizzato Cattivissimo Me ed i più grandi successi animati del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, torna con una nuova avventura di Gru, Lucy, e le loro adorabili bambine, Margo, Edith ed Agnes, ed i Minions. Cattivissimo Me 3, diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon, e scritto da Cinco Paul & Ken Daurio, arriverà al cinema da giovedì 24 agosto 2017.

Il film d'animazione è prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Janet Healy, mentre Chris Renaud serve in veste di produttore esecutivo.

In Cattivissimo Me 3, a Steve Carell e Kristen Wiig si unirà il premio Emmy, Tony e Grammy Troy Parker, co-creatore di South Park, il fenomeno globale di Comedy Central, e di The Book of Mormon, il grande successo di Broadway. Parker presterà la voce al cattivo Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni '80, il quale si dimostrerà essere il nemico più temibile che Gru abbia mai incontrato.

Il primo Cattivissimo Me uscito nel 2010 ha incassato 251.500.000$ a livello nazionale e 543.100.000$ in tutto il mondo, da un budget di 69 milioni di dollari. Il sequel Cattivissimo Me 2 del 2013 è andato ancora meglio con un incasso di 368.000.000$ a livello nazionale e 602.700.000$ a livello internazionale, per un totale globale di 970.700.000$. L'anno scorso anche lo spin-off Minions ha sbancato il box-office incassando 336.000.000$ a livello nazionale e 832.300.000$ a livello internazionale per un incasso nel mondo di 1.1 miliardi da un budget di 74 milioni di dollari.





Cattivissimo Me 3 uscirà il 30 giugno del 2017

Articolo pubblicato il 16 giugno 2014

Ha incassato la bellezza di 935,157,170 dollari in tutto il mondo, diventando il secondo cartoon di sempre negli incassi, inflazione esclusa, battendo in previsione persino Nemo della Pixar, fermo a quota 936 milioni, visto l'exploit cinese che è valso solo nello scorso weekend oltre 15 milioni. Cattivissimo Me 2 ha definitivamente lanciato in orbita la Illumination Entertainment ed arricchito la Universal, tanto da dover battere il ferro finché caldo.

Se il 10 luglio del 2015 arriverà al cinema Minions, atteso spin-off sugli straordinari 'aiutanti' gialli di Gru, Cattivissimo Me 3 uscirà il 30 giugno del 2017. E' ufficiale. La Illumination ha infatti annunciato ben 3 progetti. Uno di questi sbarcherà al cinema il 21 dicembre del 2016, sarà prodotta da Chris Meledandri e Janet Healy e non ha ancora un titolo. Ad occuparsi di regia e sceneggiatura Garth Jennings, per un film presentato come una commedia animata inedita fatta di coraggio e melodie.

Ad occuparsi di Cattivissimo Me 3, ovviamente, sarà lo stesso team che ha ideato e messo mano sui primi due capitoli, con tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere, vedi Gru, Lucy, le adorabili Margo , Edith e Agnes e i Minion più che presenti, mentre il 17 novembre del 2017 scoccherà l'ora di Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, ovvero la versione animata del celebre Grinch già visto in sala e in live action grazie alla coppia Ron Howard - Jim Carrey. Pete Candeland sarà il regista, con Michael LeSieur alla sceneggiatura e la coppia Meledandri - Healy in cabina di produzione.

Per Meledandri sarà il terzo lungometraggio dedicato a Dr. Seuss', 6 anni dopo Ortone e il mondo dei Chi e due anni dopo Lorax. Anche se il pezzo forte di questa tripletta, ovviamente, rimane Cattivissimo Me 3.