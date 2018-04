Stasera in tv: "Sfida tra i ghiacci" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 2 aprile 2018

Rete 4 stasera propone "Sfida tra i ghiacci" (On Deadly Ground), film action del 1994 diretto e interpretato da Steven Seagal.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Forrest Taft

Michael Caine: Michael Jennings

Joan Chen : Masu

John C. McGinley: MacGruder

R. Lee Ermey: Stone

Shari Shattuck: Liles

Billy Bob Thornton: Homer Carlton

Richard Hamilton: Hugh Palmer

Chief Irvin Brink: Silook

Apanguluk Charlie Kairaiuak: Tunrak

Elsie Pistolhead: Takanapsaluk

John Trudell: Johnny Redfeather

Mike Starr: Big Mike

Sven-Ole Thorsen : Otto

Doppiatori italiani

Steven Seagal: Michele Gammino

Michael Caine: Dario Penne

Joan Chen: Cristina Boraschi

John C. McGinley: Francesco Pannofino

R. Lee Ermey: Luciano De Amborosis

Shari Shattuck: Isabella Pasanisi

Billy Bob Thornton: Claudio Fattoretto

Richard Hamilton: Sandro Sardonè

Mike Starr: Alessandro Rossi





La trama

Alaska, Forrest Taft (Steven Seagal) è un esperto di esplosivi specializzato nel controllo degli incendi e nelle situazioni di emergenza che coinvolgono pozzi petroliferi, durante un intervento scopre che la società per cui lavora utilizza consapevolmente dell’attrezzatura difettosa e che è impegnata in una oculata operazione di insabbiamento.

Non appena Taft rende pubblica la situazione viene immediatamente accusato di negligenza e ritenuto responsabile delle conseguenze dell’ultimo incendio da lui stesso domato. Inizierà così uno scontro tra Taft, intenzionato a scoprire quale macchinazione si celi dietro i numerosi incidenti e l’avido Michael Jennings (Michael Caine) rappresentante in loco della potente Aegis Oil Company, che pur di non restituire i terreni trivellati alla popolazione Inuit è disposto a devastare l’ecosistema e a mettere a rischio la vita dei suoi stessi operai.

Per contrastare Jennings, Taft si unirà a Masu (Joan Chen), una bella attivista Inuit impegnata da tempo a contrastare e denunciare mire e comportamenti criminosi della società petrolifera, passando in men che non si dica alle maniere forti pur di proteggere i diritti violati del popolo eschimese e fermare la violenza perpetrata dalle multinazionali ai danni dell’ambiente. Così Jennings e soci verranno "gentilmente" invitati a trasferire i loro pozzi altrove.





Il nostro commento

Dopo aver sfornato i migliori film della sua intera carriera l’esordio Nico seguito da Duro da uccidere, Trappola in alto mare e Giustizia a tutti i costi, Seagal decide di passare dietro la macchina da presa lanciandosi in un sermone ambientalista che lo dipinge come una sorta di "Zorro" ecologista intento a ridestar coscienze a suon di sberle e denunciare la devastazione dell’ecosistema da parte di multinazionali petrolifere senza scrupoli.

Nonostante il nobile e condivisibile tema trattato, non si può non notare una palese incapacità nel gestire il doppio ruolo di protagonista e regista testimoniata da alcune sequenze che sfiorano il ridicolo e vanno ben oltre le eccentriche "mise" sfoggiate dall’attore durante il film, vedi ad esempio la scena con teppista da bar redento a ceffoni e la proiezione astrale mistico-ecologista con tanto di visioni, insomma unica parte degna di nota di questa mostruosa debacle è il discorso della sequenza finale, che contiene una serie di verità sempre importanti da rammentare.





Curiosità



Questo film che segna il debutto alla regia di Steven Seagal ha collezionato sei candidature ai Razzie Awards (peggior regista, film, attore protagonista, attrice protagonista, sceneggiatura e canzone originale) vincendo nella categoria peggior regista.



La scena finale, in cui Forrest Taft fa il discorso circa le compagnie petrolifere e l'inquinamento atmosferico, in origine durava 11 minuti, ma il pubblico nelle proiezioni di prova si lamentava che fosse troppo lungo e predicatorio. La scena è stato ri-montata e tagliata prima dell'uscita nelle sale.



Michael Caine ha sostituito Jeremy Irons, mentre Anthony Hopkins e Alan Rickman sono stati gli altri attori candidati al ruolo di Michael Jennings prima dell'ingaggio di Caine.



Secondo alcune voci i rapporti tra Michael Caine e Steven Seagal durante le riprese erano piuttosto tesi.



La Warner offrì a Seagal la regia di questo film dopo il successo di Trappola in alto mare e sempre per gli introiti di quel film decise di sobbarcarsi l'intero budget.



Quando lo stuntman e attore danese Sven-Ole Thorsen ha incontrato Steven Seagal sul set, Seagal gli ha chiesto di colpirlo con un calcio per mostrare ciò di cui l'attore fosse capace. Sven-Ole si dimostrò esitante a colpire Seagal che afferrò la sua gamba e lo gettò a terra. A questo punto Seagal ha chiesto all'attore di provare di nuovo, usando il suo colpo migliore. Stavolta Sven-Ole sferrò un calcio veloce e lo fece con la massima forza e Seagal colpito cadde a terra. Durante le riprese di una scena insieme, un giorno o due dopo il fatto, Seagal colpì Sven-Ole alla gola, l'attore rimase k.o. per 3-4 secondi. A Seagal la scena sembrò così realistica che decise che il personaggio di Sven-Ole, Otto, morisse in quella scena, così tutte le scene rimanenti di Sven-Ole vennero tagliate dal film.



Steven Seagal ha accettato di apparire nel sequel Trappola Sulle Montagne Rocciose (1995) a patto che la Warner Bros. gli permettesse di dirigere Sfida tra i ghiacci.



Titoli alternativi del flm poi scartati includevano " Rainbow Warrior" e "Spirit Warrior".



Sfida tra i ghiacci non era la prima scelta di Seagal per fare il suo debutto alla regia. Inizialmente Twentieth Century Fox e Morgan Creek Productions gli offrirono il dramma sulla mafia "Man of Honor" che lo avrebbe visto in veste di protagonista, regista e sceneggiatore, ma il superamento dei costi pianificati e la riluttanza della Fox ad approvare un budget che superava i 30 milioni di dollari ha causato lo stop del film a poche settimane dall'inizio delle riprese.



Il terremoto che ha colpito Los angeles nel gennaio del 1994 ha quasi causato un ritardo nell'uscita del film, quando un tetto alla Technicolor è crollato danneggiando il negativo composto da 6 bobine. Per fortuna un tecnico della Technicolor è stato in grado di riparare il danno e fare in modo che il film riuscisse a rispettare la data di rilascio.



Il film costato 50 milioni di dollari in patria fu un notevole flop incassando al box-office americano poco più di 38 milioni.







La colonna sonora

- Le musiche originali del film sono del compositore Basil Poledouris (1945 – 2006) autore di colonne sonore di classici come Conan il barbaro e Robocop nonché delle musiche di Trappola sulle montagne rocciose, sequel action con protagonista Steven Seagal.

- La colonna sonora include anche i sequenti brani:

INUIT THROAT SINGING - Qaunaq Mikkigak and Timangiak Petaulassie

HARD WORKIN' MAN - Brooks & Dunn

ONE LAST GOOD HAND - Reba McEntire

HOUSE OF MY FRIENDS - Robert Vaughn & The Dead River Angels

UNDER THE SAME SUN - Scorpions

1. Main Titles [2:19]

2. Aegis Flameout [1:44]

3. Forrest Found [1:36]

4. The Journey [7:57]

5. Forrest Decides/Horse Chase [3:54]

6. Jennings Goes Down [4:46]

7. The Warning/End Credits [7:19]